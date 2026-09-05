Antes do dérbi londrino de domingo, de alta importância, o técnico do Arsenal, Arteta, admitiu que esperava plenamente que Martinez fizesse uma mudança tão badalada. O experiente goleiro passou oito anos no norte de Londres e, em especial, ajudou Arteta a conquistar a FA Cup e a Community Shield em 2020 antes de partir para Villa Park.

"Obviamente, eu conheço muito bem o Emi", disse Arteta aos repórteres durante sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira. "Nós o tivemos aqui. Ele é um goleiro de alto nível."

Arteta também reconheceu que integrar um campeão da Copa do Mundo à defesa do Chelsea foi um golpe de mestre de Alonso. Ele acrescentou: "Está claro o que ele vai trazer para o time e acho que é uma decisão realmente inteligente."