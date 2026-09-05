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“Muito inteligente”: Mikel Arteta exalta a cartada de mestre de Xabi Alonso na transferência do Chelsea antes do duelo com o Arsenal
Chelsea reforça o elenco com ex-jogador do Arsenal
A passagem de Alonso por Stamford Bridge começou com mudanças profundas, destacadas pela chegada de 11 reforços no verão europeu. Embora a contratação recorde de Rogers por £117 milhões tenha dominado as manchetes, outra contratação vinda do Aston Villa fortaleceu a defesa do Chelsea, já que Martinez concluiu uma transferência de £7,5 milhões para o oeste de Londres, assumindo como o goleiro titular absoluto do clube para desbancar o arqueiro espanhol Robert Sanchez, que acertou uma transferência por empréstimo para o Como no último dia da janela.
O goleiro argentino causou impacto imediato na emocionante vitória do Chelsea por 4 a 3 sobre o Brighton no fim de semana passado. Embora tenha estreado usando a icônica camisa 26 de John Terry, Martinez rapidamente passou a usar a vaga camisa 1 bem a tempo de enfrentar seu ex-clube.
- Getty Images Sport
Arteta impressionado com os negócios do Chelsea
Antes do dérbi londrino de domingo, de alta importância, o técnico do Arsenal, Arteta, admitiu que esperava plenamente que Martinez fizesse uma mudança tão badalada. O experiente goleiro passou oito anos no norte de Londres e, em especial, ajudou Arteta a conquistar a FA Cup e a Community Shield em 2020 antes de partir para Villa Park.
"Obviamente, eu conheço muito bem o Emi", disse Arteta aos repórteres durante sua entrevista coletiva pré-jogo na sexta-feira. "Nós o tivemos aqui. Ele é um goleiro de alto nível."
Arteta também reconheceu que integrar um campeão da Copa do Mundo à defesa do Chelsea foi um golpe de mestre de Alonso. Ele acrescentou: "Está claro o que ele vai trazer para o time e acho que é uma decisão realmente inteligente."
Arsenal ignora fracassos no mercado de transferências
A agressiva investida do Chelsea no mercado impactou diretamente os próprios planos do Arsenal para o verão. O Arsenal foi fortemente ligado a uma investida por Rogers antes de o Chelsea aparecer para levar o atacante para Stamford Bridge. Apesar de também ter perdido alvos para o ataque como Vinicius Jr. e Julian Alvarez, Arteta segue totalmente despreocupado com a falta de uma contratação de peso para o setor ofensivo.
Ao ser questionado se perder Rogers foi um golpe significativo, o espanhol rapidamente afastou a sugestão. "Eu não sei [se foi uma oportunidade perdida], essas são apenas opiniões", explicou Arteta. "A janela está fechada, e eu prefiro olhar para todas as coisas incríveis que temos no elenco e não gastar mais tempo com coisas que não fazem parte de nós neste momento. Então, é isso, e essa é a minha principal responsabilidade."
- AFP
Um teste precoce pelo título espera por ele
Os dois pesos-pesados de Londres chegam ao confronto de domingo no Emirates Stadium ostentando campanhas perfeitas nas duas primeiras partidas da Premier League. O duelo servirá como um enorme teste precoce para as respectivas ambições de título.
Martinez pisará em seu antigo palco com o novo número da camisa, tentando frear um ataque do Arsenal desesperado para dar uma grande resposta. Para Alonso, conquistar uma vitória fora de casa contra o atual campeão validaria de forma definitiva a frenética atividade do Chelsea no mercado de transferências durante o verão.
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