"Muito incomum" — Joe Cole critica Arne Slot por tentar "consertar" o Liverpool com novas contratações, apesar de ter conquistado a Premier League

Em entrevista à Paddy Power, Cole expressou sua perplexidade com a falta de estabilidade após uma temporada em que o time conquistou o campeonato. Ele sugeriu que parte da responsabilidade pela falta de progresso na temporada 2025-26 recai sobre o técnico.

“O Liverpool tradicionalmente mantém seus treinadores, e isso é incomum porque houve mudanças massivas no clube. Acho que Arne Slot tem que assumir parte da responsabilidade”, disse Cole. “Quando você vence a Premier League e começa o primeiro jogo da temporada seguinte com quatro mudanças no time, é uma situação muito incomum de se assumir.”

“Porque, mesmo que você esteja trazendo jogadores, tem a capacidade de integrá-los, já que é campeão, tem um bom time e não precisa consertar muita coisa, se é que precisa de alguma coisa. Achei que ele foi excessivamente exuberante ao tentar integrar todos os seus jogadores de uma vez, em vez de fazer isso aos poucos nos primeiros seis meses. Assim, teria havido mais uma evolução do que uma revolução. Portanto, ele tem que assumir parte da culpa, mas os jogadores também.”