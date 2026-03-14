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"Muito incomum" — Joe Cole critica Arne Slot por tentar "consertar" o Liverpool com novas contratações, apesar de ter conquistado a Premier League
Aposta tática sob fogo cruzado
A abordagem de Slot à vida em Anfield tem sido alvo de intenso escrutínio após uma série de escolhas ousadas na escalação. Apesar de ter herdado um elenco que acabara de alcançar o auge do futebol inglês, o técnico holandês optou por uma reformulação imediata do elenco, em vez de uma transição gradual.
Essa estratégia agressiva levou quatro novos jogadores a serem escalados para a equipe titular na estreia da temporada: Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike e Milos Kerkez. A decisão de deixar de fora o núcleo da equipe que havia conquistado troféus em sua temporada de estreia em Anfield gerou debate sobre se Slot estaria alterando desnecessariamente a fórmula vencedora. Logo depois, os Reds decidiram quebrar o recorde britânico de transferências ao contratar Alexander Isak, do Newcastle, por 125 milhões de libras, adicionando mais um novo rosto ao ataque já repleto de estrelas da equipe.
- AFP
Cole questiona a revolução
Em entrevista à Paddy Power, Cole expressou sua perplexidade com a falta de estabilidade após uma temporada em que o time conquistou o campeonato. Ele sugeriu que parte da responsabilidade pela falta de progresso na temporada 2025-26 recai sobre o técnico.
“O Liverpool tradicionalmente mantém seus treinadores, e isso é incomum porque houve mudanças massivas no clube. Acho que Arne Slot tem que assumir parte da responsabilidade”, disse Cole. “Quando você vence a Premier League e começa o primeiro jogo da temporada seguinte com quatro mudanças no time, é uma situação muito incomum de se assumir.”
“Porque, mesmo que você esteja trazendo jogadores, tem a capacidade de integrá-los, já que é campeão, tem um bom time e não precisa consertar muita coisa, se é que precisa de alguma coisa. Achei que ele foi excessivamente exuberante ao tentar integrar todos os seus jogadores de uma vez, em vez de fazer isso aos poucos nos primeiros seis meses. Assim, teria havido mais uma evolução do que uma revolução. Portanto, ele tem que assumir parte da culpa, mas os jogadores também.”
O custo da mudança rápida
Todas as contratações do Liverpool enfrentaram obstáculos significativos e reações negativas, com os jogadores tendo dificuldades para se adaptar às exigências de alta intensidade do clube de Anfield. Lesões e a falta de rendimento de jogadores-chave deixaram os Reds atrás de seus rivais na disputa pelo título da Premier League, com o time ocupando agora a sexta posição na tabela.
“Isak se lesionou e também teve um verão difícil, e ninguém esperava que Wirtz levasse seis meses para se adaptar”, acrescentou Cole. “Portanto, acredito que, se o Liverpool não conquistar nenhum título e o Slot não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões, eles vão questionar a situação. Mas, no fim das contas, o Liverpool tende a manter seus treinadores em vez de trocá-los. Assim, ele terá um pouco mais de tempo.”
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A pressão aumenta na disputa pela Liga dos Campeões
Com a disputa pelas quatro primeiras posições se acirrando, a pressão sobre o Slot para apresentar resultados está aumentando. Não conseguir a classificação para a Liga dos Campeões seria um duro golpe para um clube que alcançou o auge do futebol inglês na temporada passada.
Os Reds somam 48 pontos em 29 partidas e estão três pontos atrás do terceiro colocado, o Manchester United. Com nove jogos restantes, eles precisam vencer o máximo possível para garantir uma classificação entre os quatro primeiros. O próximo desafio será contra o Tottenham no domingo, antes de voltarem suas atenções para o Galatasaray na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.
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