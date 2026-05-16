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"Muito fácil" - Arne Slot tenta explicar as dificuldades do Liverpool, enquanto o Aston Villa leva a contagem de derrotas dos Reds a VINTE nesta temporada de pesadelo
Slot lamenta como os Reds “desmoronaram”
O técnico holandês fez uma avaliação contundente da resistência mental de sua equipe depois de vê-la desmoronar no segundo tempo contra o Aston Villa. Apesar de um início de jogo competitivo, os Reds não conseguiram lidar com a pressão depois que a equipe de Unai Emery abriu o placar, levando a um resultado que lança uma longa sombra sobre a última semana da temporada.
Em entrevista à Sky Sports, Slot disse: “Sofremos gols demais — mas acho que também não marcamos gols suficientes. Estávamos totalmente no jogo, talvez com chances de conseguir um resultado, mas concordo que, depois que o placar ficou 2 a 1, desmoronamos.” O técnico dos Reds disse posteriormente aoprograma MOTD da BBC: “Depois do 2 a 1, o jogo escapou das nossas mãos. Antes disso, acho que começamos bem nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, depois tivemos o controle da partida sem criar chances – mas essa não é a primeira vez nesta temporada.”
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O péssimo desempenho fora de casa assombra a temporada do Liverpool
A derrota nas West Midlands marca a impressionante 20ª derrota da temporada em todas as competições, número que inclui a derrota nos pênaltis na Community Shield. A incapacidade do Liverpool de ter um bom desempenho fora de Anfield tem sido a característica marcante de seu declínio, especialmente contra adversários de alto nível.
Slot teve dificuldade em identificar a causa exata dos problemas fora de casa, mas admitiu que a maneira como os gols foram sofridos foi inaceitável. “Em geral, as equipes têm mais dificuldades fora de casa, mas para um time de ponta como o nosso, são derrotas e pontos perdidos demais”, admitiu. “Isso tem muito a ver com o fato de que, em geral, sofremos gols com muita facilidade. Temos chances, mas não temos sido tão precisos em aproveitá-las nesta temporada quanto fomos na última. Não ajuda o fato de Alexander Isak quase não ter jogado por nós ou de Hugo Ekitike estar indisponível. É o que é. Na próxima semana, nosso foco está no Brentford.”
Os problemas defensivos e a frustração da torcida chegam ao auge
As estatísticas são desanimadoras para a torcida do Liverpool, que foi vista deixando a arquibancada visitante mais cedo pelo segundo fim de semana consecutivo. O Liverpool sofreu mais de 50 gols em uma temporada de 38 jogos da Premier League pela primeira vez, além de se mostrar incrivelmente vulnerável em jogadas ensaiadas. Essa fragilidade defensiva foi explorada por Ollie Watkins, que comentou: “Eles estão desorganizados na defesa e sinto que há muito espaço para eu correr. Vou ter chances contra eles.”
- AFP
Futuro incerto em meio à disputa por uma vaga na Liga dos Campeões
Apesar do clima tenso e dos maus resultados, Slot continua firme em relação ao seu cargo no comando. O holandês insistiu que nunca pensou em se demitir e acredita que continuará à frente da equipe na próxima temporada. “Não acho que a decisão dependa apenas de mim, mas tenho todos os motivos para acreditar que serei o técnico do Liverpool na próxima temporada”, afirmou ele no início desta semana. Os Reds precisam agora se recompor para o confronto da última rodada contra o Brentford, onde a classificação para a Liga dos Campeões ainda está tecnicamente em jogo.