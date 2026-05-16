"Muito fácil" - Arne Slot tenta explicar as dificuldades do Liverpool, enquanto o Aston Villa leva a contagem de derrotas dos Reds a VINTE nesta temporada de pesadelo

O técnico holandês fez uma avaliação contundente da resistência mental de sua equipe depois de vê-la desmoronar no segundo tempo contra o Aston Villa. Apesar de um início de jogo competitivo, os Reds não conseguiram lidar com a pressão depois que a equipe de Unai Emery abriu o placar, levando a um resultado que lança uma longa sombra sobre a última semana da temporada.

Em entrevista à Sky Sports, Slot disse: “Sofremos gols demais — mas acho que também não marcamos gols suficientes. Estávamos totalmente no jogo, talvez com chances de conseguir um resultado, mas concordo que, depois que o placar ficou 2 a 1, desmoronamos.” O técnico dos Reds disse posteriormente aoprograma MOTD da BBC: “Depois do 2 a 1, o jogo escapou das nossas mãos. Antes disso, acho que começamos bem nos primeiros 10 minutos do segundo tempo, depois tivemos o controle da partida sem criar chances – mas essa não é a primeira vez nesta temporada.”