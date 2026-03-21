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"Muito empolgante!" – Liam Rosenior fala sobre os planos de transferências do Chelsea, apesar dos rumores de demissão
Rosenior planeja uma revolução no Chelsea
Rosenior revelou que está em negociações avançadas com a diretoria do Chelsea sobre uma reformulação estratégica do elenco neste verão. Em meio a uma temporada turbulenta e a uma eliminação decepcionante da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain, o técnico está trabalhando em conjunto com os diretores esportivos adjuntos Winstanley e Stewart para identificar os principais alvos.
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Alinhamento em Stamford Bridge
O técnico principal enfatizou que essas conversas estão voltadas para o crescimento a longo prazo, com o objetivo de corrigir as inconsistências que têm prejudicado a temporada da equipe principal. Enquanto a pressão externa aumenta, o foco interno continua sendo o fortalecimento de áreas específicas em campo para garantir que os Blues retornem à elite europeia.
“Estamos tendo conversas realmente detalhadas agora sobre as áreas que queremos reforçar”, explicou Rosenior. “Tive ótimas conversas sobre o que acho que precisamos. Na verdade, estamos muito alinhados em termos de onde queremos reforçar e como faremos isso, o que é muito empolgante.
“O mais importante, porém, é garantir que acertemos também no presente. É ótimo poder planejar o futuro, mas quero garantir que também estejamos em uma boa posição. Queremos vencer. É por isso que estou aqui, e estou tendo conversas muito boas com a diretoria e os diretores esportivos sobre isso.”
Respondendo aos rumores sobre sua saída
Enquanto isso, têm surgido muitas especulações sobre o futuro de Enzo Fernández, Cole Palmer e Moisés Caicedo, especialmente porque o clube ainda não garantiu sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Fernández despertou preocupações recentemente ao responder “vamos ver” quando questionado sobre seu futuro a longo prazo em Stamford Bridge.
No entanto, Rosenior agiu rapidamente para minimizar qualquer sugestão de um êxodo em massa. “Nas minhas conversas com a diretoria e os diretores esportivos, nossos planos não se baseiam exclusivamente em se vamos ou não para a Liga dos Campeões”, disse Rosenior. “Mas há tantos ‘se’. Só precisamos garantir que o ‘se’ que criamos seja o mais positivo possível, e ainda estamos em posição de fazer isso.”
“Tenho um relacionamento muito, muito bom com os jogadores porque conversamos o tempo todo. Não apenas sobre futebol ou a situação dos contratos deles, mas sobre a vida deles, como estão os filhos, como está indo a escola. Tenho um relacionamento muito, muito próximo com o Enzo e com os outros jogadores. Em termos de contratos e de onde eles querem estar, não há um único jogador neste clube, desde que estou aqui, que tenha dito que não quer estar aqui no verão. Na verdade, as conversas são mais sobre como podemos melhorar, o que podemos fazer como grupo para melhorar, o que precisamos fazer para vencer neste momento. É aí que estamos neste momento.”
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O que vem a seguir para o Chelsea?
O Chelsea ocupa atualmente a sexta posição na tabela da Premier League, com 48 pontos em 30 partidas, três pontos atrás do Aston Villa, quarto colocado, e um ponto atrás do Liverpool, quinto colocado. Com oito jogos restantes no campeonato, os Blues buscarão somar o máximo de pontos possível para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. O próximo jogo do time na Premier League será contra o Everton no sábado, antes de enfrentar o Port Vale nas quartas de final da FA Cup, após a pausa para os jogos internacionais.
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