"Muito empolgante!" – Liam Rosenior fala sobre os planos de transferências do Chelsea, apesar dos rumores de demissão

Enquanto isso, têm surgido muitas especulações sobre o futuro de Enzo Fernández, Cole Palmer e Moisés Caicedo, especialmente porque o clube ainda não garantiu sua vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada. Fernández despertou preocupações recentemente ao responder “vamos ver” quando questionado sobre seu futuro a longo prazo em Stamford Bridge.

No entanto, Rosenior agiu rapidamente para minimizar qualquer sugestão de um êxodo em massa. “Nas minhas conversas com a diretoria e os diretores esportivos, nossos planos não se baseiam exclusivamente em se vamos ou não para a Liga dos Campeões”, disse Rosenior. “Mas há tantos ‘se’. Só precisamos garantir que o ‘se’ que criamos seja o mais positivo possível, e ainda estamos em posição de fazer isso.”

“Tenho um relacionamento muito, muito bom com os jogadores porque conversamos o tempo todo. Não apenas sobre futebol ou a situação dos contratos deles, mas sobre a vida deles, como estão os filhos, como está indo a escola. Tenho um relacionamento muito, muito próximo com o Enzo e com os outros jogadores. Em termos de contratos e de onde eles querem estar, não há um único jogador neste clube, desde que estou aqui, que tenha dito que não quer estar aqui no verão. Na verdade, as conversas são mais sobre como podemos melhorar, o que podemos fazer como grupo para melhorar, o que precisamos fazer para vencer neste momento. É aí que estamos neste momento.”