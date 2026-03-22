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“Muito doloroso” – O Tottenham reage à derrota devastadora para o Nottingham Forest, enquanto Igor Tudor não comparece à entrevista pós-jogo
O Spurs afunda ainda mais na zona de rebaixamento
A péssima fase do Tottenham continuou no domingo com uma goleada de 3 a 0 sofrida em casa contra o Forest, marcando sua sexta derrota em sete partidas da Premier League. Com três times ameaçados pelo rebaixamento, esse resultado desastroso deixa o clube diante de uma luta desesperada pela sobrevivência. Ocupando a 17ª posição com apenas 30 pontos em 31 jogos, o time igualou sua menor pontuação nesta fase desde a temporada de 1914-1915, durante a Primeira Guerra Mundial. Enquanto isso, seus adversários subiram para a 16ª posição com 32 pontos, estabelecendo uma vantagem vital sobre o West Ham, que se encontra na 18ª posição com 29 pontos. Burnley e Wolves estão na lanterna com 20 e 17 pontos, respectivamente.
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Saltor explica a ausência de Tudor e as dificuldades da equipe
Embora o técnico Tudor estivesse presente na linha lateral durante a derrota esmagadora, ele notavelmente não compareceu à coletiva de imprensa pós-jogo. Assumindo o lugar para falar com a imprensa, o assistente técnico Saltor esclareceu a ausência do treinador. “Assuntos pessoais, assuntos familiares, e estou aqui em seu lugar, pois não é o momento certo para ele falar”, confirmou. Refletindo sobre o resultado desanimador, Saltor lamentou a forma como pequenas diferenças estão atualmente prejudicando sua equipe. Ele afirmou: “Cada erro neste momento está jogando contra nós, cada detalhe está jogando contra nós e isso afeta os jogadores também. Dá para ver o quanto eles estão lutando. Estamos em uma situação difícil, todos sabem disso. No primeiro tempo fomos a melhor equipe e precisamos manter essa consistência.”
Técnico elogia torcedores apesar do resultado doloroso
O técnico continuou sua análise, revelando que as mudanças táticas não surtiram efeito após o time ter ficado em desvantagem. “Estávamos perdendo por 1 a 0 e queríamos ser um pouco mais agressivos com os jogadores que estavam voltando de lesões”, observou ele. “Não funcionou como planejado, mas era essa a nossa intenção.” Ao abordar o impacto emocional do resultado, ele revelou a verdade nua e crua sobre o clima no vestiário: “Isso nos magoa, é doloroso, realmente doloroso, mas a torcida foi incrível hoje — desde antes do jogo até o final da partida. Precisamos seguir em frente porque nos importamos, nos importamos com o Spurs, somos uma família e queremos sair dessa situação. Tenho 100% de certeza de que vamos superar essa situação.”
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O que vem a seguir para o Tottenham?
Após a pausa para os jogos internacionais, o Spurs entra em uma sequência decisiva de sete partidas para garantir sua permanência na primeira divisão. O calendário imediato inclui uma viagem para enfrentar o Sunderland e um confronto em casa contra o Brighton, antes de visitar o lanterna Wolves. Noutras frentes da luta pela sobrevivência, o West Ham recebe o Wolves e visita o Crystal Palace, precisando urgentemente de pontos para sair da zona de rebaixamento antes dos confrontos difíceis contra o Arsenal e o Newcastle. Enquanto isso, o Forest, que se encontra por pouco acima da zona de rebaixamento, prepara-se para receber o Aston Villa, em grande forma, e depois o Burnley.
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