“Muito doloroso” – O Tottenham reage à derrota devastadora para o Nottingham Forest, enquanto Igor Tudor não comparece à entrevista pós-jogo

Embora o técnico Tudor estivesse presente na linha lateral durante a derrota esmagadora, ele notavelmente não compareceu à coletiva de imprensa pós-jogo. Assumindo o lugar para falar com a imprensa, o assistente técnico Saltor esclareceu a ausência do treinador. “Assuntos pessoais, assuntos familiares, e estou aqui em seu lugar, pois não é o momento certo para ele falar”, confirmou. Refletindo sobre o resultado desanimador, Saltor lamentou a forma como pequenas diferenças estão atualmente prejudicando sua equipe. Ele afirmou: “Cada erro neste momento está jogando contra nós, cada detalhe está jogando contra nós e isso afeta os jogadores também. Dá para ver o quanto eles estão lutando. Estamos em uma situação difícil, todos sabem disso. No primeiro tempo fomos a melhor equipe e precisamos manter essa consistência.”