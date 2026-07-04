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“Muito difícil de entender” - Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, critica o calendário da Copa do Mundo enquanto a Argentina se prepara para o confronto contra o Egito após a exaustiva vitória sobre Cabo Verde
Scaloni expressa sua indignação com a sobrecarga de jogos
A vitória por 3 a 2 na prorrogação contra Cabo Verde deixa a Albiceleste com apenas três dias para se preparar para o confronto das oitavas de final contra o Egito, na terça-feira. Para piorar a situação, a equipe teve que cancelar o treino da manhã de sábado devido a uma tempestade que atingiu Miami.
Scaloni não mediu palavras ao avaliar a estrutura do torneio após a vitória apertada da Argentina. Apesar de ter saído com a vitória, o técnico demonstrou claramente sua frustração com a falta de tempo de recuperação concedida aos seus jogadores em comparação com as fases anteriores da competição.
Em declarações à imprensa após a partida, Scaloni questionou a lógica por trás do calendário: “O que vem a partir de agora? Agora é hora de descansar. Não sei como a Copa do Mundo é organizada, mas tivemos seis dias e agora temos três e meio. Quando você mais precisa de descanso, é quando tem menos. É algo muito difícil de entender; deveria ter começado gradualmente. Mas tudo bem, é assim que as coisas são.”
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Vitorias contra Cabo Verde
A frustração com o calendário surge logo após uma partida que levou os atuais campeões ao seu limite absoluto. Numa noite que marcou seu marco histórico de 100 jogos no comando, Scaloni admitiu que teria sido “uma loucura” a Argentina perder depois de ter sido forçada à prorrogação por uma seleção africana resistente. A vitória por 3 a 2 garantiu a classificação, mas deixou o time fisicamente exausto.
O capitão Lionel Messi também sentiu a intensidade do confronto, revelando o desgaste físico causado pela partida. Messi comentou, em tom de brincadeira, que, embora os adversários “o espancem” durante os noventa minutos, ficam mais do que felizes em pedir sua camisa e tirar uma selfie assim que soa o apito final. A natureza física da partida deixou Scaloni preocupado com a condição física de vários jogadores importantes.
Aumentam as preocupações com lesões na Albiceleste
O curto intervalo entre as partidas é particularmente preocupante, considerando as lesões sofridas em Miami. Facundo Medina foi forçado a sair de campo devido a cãibras intensas, enquanto o motor do meio-campo, Enzo Fernández, também sofreu com cãibras no final da partida. Além disso, Nico González sofreu uma torção no tornozelo durante a prorrogação, aumentando a lista crescente de preocupações para a comissão médica.
“Enzo teve uma pequena cãibra no final, mas se recuperou. Ele terminou a partida com cãibras novamente, mas não tivemos mais oportunidades”, disse Scaloni. “Estamos satisfeitos com o Facundo. Ele terminou muito cansado porque o utilizamos bastante no ataque, o que ele não está acostumado. Ele vinha jogando como terceiro zagueiro central, sem atacar muito. Acabou tendo cãibras, mas estava bem, e, felizmente, temos o Nico [Tagliafico] no banco, que nos dá a ajuda de que precisamos e mostrou que também está em forma.”
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O desafio do Egito se aproxima
A Argentina viajará para Atlanta para enfrentar a seleção do Egito, que está em alta após derrotar a Austrália. Os Faraós avançaram para a próxima fase depois que os jogadores se reuniram em torno da tela de um laptop para analisar imagens específicas das jogadas de pênalti antes da vitória na disputa de pênaltis. Sua preparação meticulosa os torna um adversário perigoso para uma seleção argentina cansada.
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