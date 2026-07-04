“Muito difícil de entender” - Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, critica o calendário da Copa do Mundo enquanto a Argentina se prepara para o confronto contra o Egito após a exaustiva vitória sobre Cabo Verde

A vitória por 3 a 2 na prorrogação contra Cabo Verde deixa a Albiceleste com apenas três dias para se preparar para o confronto das oitavas de final contra o Egito, na terça-feira. Para piorar a situação, a equipe teve que cancelar o treino da manhã de sábado devido a uma tempestade que atingiu Miami.

Scaloni não mediu palavras ao avaliar a estrutura do torneio após a vitória apertada da Argentina. Apesar de ter saído com a vitória, o técnico demonstrou claramente sua frustração com a falta de tempo de recuperação concedida aos seus jogadores em comparação com as fases anteriores da competição.

Em declarações à imprensa após a partida, Scaloni questionou a lógica por trás do calendário: “O que vem a partir de agora? Agora é hora de descansar. Não sei como a Copa do Mundo é organizada, mas tivemos seis dias e agora temos três e meio. Quando você mais precisa de descanso, é quando tem menos. É algo muito difícil de entender; deveria ter começado gradualmente. Mas tudo bem, é assim que as coisas são.”