Ao refletir sobre sua marca recorde de 21 assistências, Fernandes revelou que só tomou conhecimento do feito quando a mídia começou a focar nos números. Ele creditou aos companheiros de equipe a eficiência nas finalizações, sugerindo que seus atacantes muitas vezes ficaram mais obcecados com o recorde do que ele.

"Tenho muito orgulho de todos os que decidiram me ajudar", disse sobre seus companheiros de equipe. "Não pensei muito no recorde até vocês começarem a comentar tanto. Obviamente, quando você começa a chegar mais perto, começa a pensar nisso e em tudo mais. Mas acho que isso entrou mais na cabeça dos meus atacantes do que na minha.

"Ainda mais para fazer o gol e me dar essa sensação de que às vezes eles até se esqueciam do próprio jogo. Mas estou muito feliz, porque dar assistências significa que alguém está fazendo gols e, principalmente, se eu estou dando assistências, o Manchester United está fazendo gols.

"Mas obviamente, não jogamos tênis. Jogamos futebol. Jogamos em equipe. Jogamos por um clube. Jogamos por nossos torcedores. E não há nada mais especial do que isso."



