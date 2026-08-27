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"Muito difícil de enfrentar!" - Bruno Fernandes admite que votou em estrela do Arsenal após capitão do Manchester United conquistar o prêmio de Jogador do Ano da PFA
Fernandes afirma prêmio individual de maior prestígio
Fernandes consolidou oficialmente seu status como o jogador de maior destaque da Premier League, ao conquistar o prêmio de Jogador do Ano da PFA na noite de terça-feira. A cerimônia aconteceu na Manchester Opera House, onde o internacional português chegou ao lado da esposa, Ana Pinho.
O jogador de 31 anos foi recompensado por uma temporada 2025-26 fenomenal sob o comando de Michael Carrick. Fernandes comandou o meio-campo do Manchester United, quebrando o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League ao dar 21 passes para gol. Seu brilho criativo foi vital para conduzir o United ao terceiro lugar e garantir o retorno à Champions League.
Ele superou duas estrelas do Manchester City e um trio de jogadores do Arsenal para ficar com o troféu. Como as regras da premiação impedem que os indicados votem em si mesmos, Fernandes foi obrigado a apoiar um rival direto ao registrar seu voto.
- Getty Images Entertainment
Voto secreto dado a um rival
Falando no tapete vermelho, Fernandes revelou que apoiou um de seus principais concorrentes ao prêmio. "Não vou dizer quem foi, mas votei em algum jogador do Arsenal", admitiu.
O capitão do United foi rápido em destacar a forma formidável do clube do norte de Londres tanto no cenário doméstico quanto no continental. "Eles foram incríveis; muito fortes, muito difíceis de enfrentar", acrescentou Fernandes. "Uma equipe que teve muito sucesso, não apenas na Premier League, mas também em competição europeia.
"Chegar àquela final da Champions League foi algo incrível da parte deles, manter-se na competição até tão tarde é algo de que eles precisam se orgulhar. E acho que eles merecem todo o respeito que toda a Premier League tem de dar a eles."
A arte da assistência
Ao refletir sobre sua marca recorde de 21 assistências, Fernandes revelou que só tomou conhecimento do feito quando a mídia começou a focar nos números. Ele creditou aos companheiros de equipe a eficiência nas finalizações, sugerindo que seus atacantes muitas vezes ficaram mais obcecados com o recorde do que ele.
"Tenho muito orgulho de todos os que decidiram me ajudar", disse sobre seus companheiros de equipe. "Não pensei muito no recorde até vocês começarem a comentar tanto. Obviamente, quando você começa a chegar mais perto, começa a pensar nisso e em tudo mais. Mas acho que isso entrou mais na cabeça dos meus atacantes do que na minha.
"Ainda mais para fazer o gol e me dar essa sensação de que às vezes eles até se esqueciam do próprio jogo. Mas estou muito feliz, porque dar assistências significa que alguém está fazendo gols e, principalmente, se eu estou dando assistências, o Manchester United está fazendo gols.
"Mas obviamente, não jogamos tênis. Jogamos futebol. Jogamos em equipe. Jogamos por um clube. Jogamos por nossos torcedores. E não há nada mais especial do que isso."
- Getty Images Sport
Reagindo após um revés inicial
Apesar dos prêmios individuais, Fernandes e o United já encontraram um obstáculo no início da nova campanha. O time de Carrick sofreu uma frustrante derrota por 2 a 0 fora de casa para o recém-promovido Hull na rodada de abertura, o que o deixa desde já correndo atrás na classificação da liga.
O United agora precisa se reorganizar enquanto se prepara para receber o Ipswich no domingo. Fernandes foi sincero sobre o momento atual do clube. "Estamos três pontos atrás de onde queríamos estar neste momento. Temos um jogo em casa que queremos vencer, e este é o jogo. E tentar conquistar esses pontos que estão à nossa frente", concluiu.
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