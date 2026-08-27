Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
BRITAIN-FBL-AWARDAFP
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Muito difícil de enfrentar!" - Bruno Fernandes admite que votou em estrela do Arsenal após capitão do Manchester United conquistar o prêmio de Jogador do Ano da PFA

B. Fernandes
Arsenal
Manchester United
Premier League

O capitão do Manchester United, Bruno Fernandes, conquistou o prestigioso prêmio de Jogador do Ano da PFA após uma campanha 2025-26 recorde. Apesar de levar para casa a principal honraria individual, o meia português admitiu que votou em um rival do Arsenal. Fernandes elogiou o Arsenal pela temporada do título da Premier League e pela impressionante campanha até a final da Champions League.

  • Fernandes afirma prêmio individual de maior prestígio

    Fernandes consolidou oficialmente seu status como o jogador de maior destaque da Premier League, ao conquistar o prêmio de Jogador do Ano da PFA na noite de terça-feira. A cerimônia aconteceu na Manchester Opera House, onde o internacional português chegou ao lado da esposa, Ana Pinho.

    O jogador de 31 anos foi recompensado por uma temporada 2025-26 fenomenal sob o comando de Michael Carrick. Fernandes comandou o meio-campo do Manchester United, quebrando o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League ao dar 21 passes para gol. Seu brilho criativo foi vital para conduzir o United ao terceiro lugar e garantir o retorno à Champions League.

    Ele superou duas estrelas do Manchester City e um trio de jogadores do Arsenal para ficar com o troféu. Como as regras da premiação impedem que os indicados votem em si mesmos, Fernandes foi obrigado a apoiar um rival direto ao registrar seu voto.


    • Publicidade
  • The PFA Awards 2026 - ShowGetty Images Entertainment

    Voto secreto dado a um rival

    Falando no tapete vermelho, Fernandes revelou que apoiou um de seus principais concorrentes ao prêmio. "Não vou dizer quem foi, mas votei em algum jogador do Arsenal", admitiu.

    O capitão do United foi rápido em destacar a forma formidável do clube do norte de Londres tanto no cenário doméstico quanto no continental. "Eles foram incríveis; muito fortes, muito difíceis de enfrentar", acrescentou Fernandes. "Uma equipe que teve muito sucesso, não apenas na Premier League, mas também em competição europeia.

    "Chegar àquela final da Champions League foi algo incrível da parte deles, manter-se na competição até tão tarde é algo de que eles precisam se orgulhar. E acho que eles merecem todo o respeito que toda a Premier League tem de dar a eles."



  • A arte da assistência

    Ao refletir sobre sua marca recorde de 21 assistências, Fernandes revelou que só tomou conhecimento do feito quando a mídia começou a focar nos números. Ele creditou aos companheiros de equipe a eficiência nas finalizações, sugerindo que seus atacantes muitas vezes ficaram mais obcecados com o recorde do que ele.

    "Tenho muito orgulho de todos os que decidiram me ajudar", disse sobre seus companheiros de equipe. "Não pensei muito no recorde até vocês começarem a comentar tanto. Obviamente, quando você começa a chegar mais perto, começa a pensar nisso e em tudo mais. Mas acho que isso entrou mais na cabeça dos meus atacantes do que na minha.

    "Ainda mais para fazer o gol e me dar essa sensação de que às vezes eles até se esqueciam do próprio jogo. Mas estou muito feliz, porque dar assistências significa que alguém está fazendo gols e, principalmente, se eu estou dando assistências, o Manchester United está fazendo gols.

    "Mas obviamente, não jogamos tênis. Jogamos futebol. Jogamos em equipe. Jogamos por um clube. Jogamos por nossos torcedores. E não há nada mais especial do que isso."


    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Reagindo após um revés inicial

    Apesar dos prêmios individuais, Fernandes e o United já encontraram um obstáculo no início da nova campanha. O time de Carrick sofreu uma frustrante derrota por 2 a 0 fora de casa para o recém-promovido Hull na rodada de abertura, o que o deixa desde já correndo atrás na classificação da liga.

    O United agora precisa se reorganizar enquanto se prepara para receber o Ipswich no domingo. Fernandes foi sincero sobre o momento atual do clube. "Estamos três pontos atrás de onde queríamos estar neste momento. Temos um jogo em casa que queremos vencer, e este é o jogo. E tentar conquistar esses pontos que estão à nossa frente", concluiu.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Arsenal crest
Arsenal
ARS