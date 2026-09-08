Em participação no The Good, The Bad, and The Football, Scholes criticou duramente a atuação recente do Manchester United contra o Everton. O ex-meio-campista demonstrou profunda frustração com a organização tática da equipe e com a falta de utilização de um camisa 9 de ofício.

"Achei que foi realmente tímido contra o Everton", afirmou Scholes. "Não houve agressividade, e o Everton estava ali para ser batido. Havia muito espaço e eles nunca foram para matar o jogo."

O ídolo do United apontou a escalação de Carrick como a raiz do problema e cobrou uma mudança de peças. "A posição de centroavante é um pouco problemática porque ele não está escalando Sesko", acrescentou. "Ele é um ponto de referência. É muito difícil ver um time do Manchester United sem um centroavante. Com Cunha, não sabemos realmente o que ele é, um camisa 10 ou um jogador de lado, mas ele definitivamente não é um camisa 9, e ver o United sem um camisa 9 é complicado."



