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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

"Muito difícil de assistir!" - Paul Scholes diz a Michael Carrick para deixar astro do Manchester United no banco para o clássico contra o Manchester City

Manchester United
M. Carrick
Manchester City
M. Cunha
Premier League
Manchester United x Manchester City
Everton x Manchester United
Everton
P. Scholes
B. Sesko

Ídolo do Manchester United, Paul Scholes fez uma avaliação dura do atual esquema tático de Michael Carrick, classificando o time como "difícil de assistir" sem uma referência reconhecida. Enquanto o Manchester United se prepara para um dérbi de Manchester de alta tensão contra o City, o ex-meio-campista exige uma grande mudança no time titular.

  • Dilema no ataque para Carrick

    Benjamin Sesko ainda não fez uma partida como titular pelo Manchester United nesta temporada após uma lesão na canela que o tirou de toda a pré-temporada. Na ausência dele, Carrick optou por utilizar Matheus Cunha como seu principal atacante contra Hull City, Ipswich Town e Everton.

    Enquanto os pontas Bryan Mbuemo e Marcus Rashford tiveram inícios positivos na campanha, o ataque central do United careceu de um verdadeiro poder de definição. Cunha, que chegou do Wolves no ano passado, historicamente atuou pelo lado esquerdo, o que deixa dúvidas sobre sua adequação para liderar o ataque.

    Sesko demonstrou recentemente seu valor ao marcar um belo gol de cabeça após cruzamento de Luke Shaw contra o Everton. No entanto, um empate tardio de Ainsley Maitland-Niles no Hill Dickinson Stadium fez com que o United tivesse de se contentar com um empate.


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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Scholes detona atuação "tímida"

    Em participação no The Good, The Bad, and The Football, Scholes criticou duramente a atuação recente do Manchester United contra o Everton. O ex-meio-campista demonstrou profunda frustração com a organização tática da equipe e com a falta de utilização de um camisa 9 de ofício.

    "Achei que foi realmente tímido contra o Everton", afirmou Scholes. "Não houve agressividade, e o Everton estava ali para ser batido. Havia muito espaço e eles nunca foram para matar o jogo."

    O ídolo do United apontou a escalação de Carrick como a raiz do problema e cobrou uma mudança de peças. "A posição de centroavante é um pouco problemática porque ele não está escalando Sesko", acrescentou. "Ele é um ponto de referência. É muito difícil ver um time do Manchester United sem um centroavante. Com Cunha, não sabemos realmente o que ele é, um camisa 10 ou um jogador de lado, mas ele definitivamente não é um camisa 9, e ver o United sem um camisa 9 é complicado."


  • Começos contrastantes em Manchester

    A pressão está aumentando sobre Carrick enquanto seu time se prepara para receber o rival da mesma cidade. O United conseguiu somar apenas quatro pontos de nove possíveis nas três primeiras rodadas da liga. Em contraste gritante, o Manchester City de Enzo Maresca chegará a Old Trafford ostentando uma campanha doméstica impecável, após garantir três vitórias consecutivas para iniciar sua nova temporada de forma dominante.

    Integrar um goleador comprovado como Sesko, que ostentou uma impressionante média de um gol a cada 85 minutos sob o comando de Carrick na temporada passada, pode ser crucial para as chances do United de frear o embalo do City.


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  • Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Teste duplo em Old Trafford

    Antes do tão aguardado clássico de Manchester de domingo, o United precisa lidar com um compromisso europeu no meio de semana. A equipe de Carrick receberá o Sabah FK, do Azerbaijão, em Old Trafford para um duelo da Liga dos Campeões na quinta-feira.

    Esse confronto continental pode representar a oportunidade perfeita para Sesko ganhar ritmo de jogo e se credenciar a uma vaga entre os titulares contra o City. Uma boa atuação na Europa pode convencer seu treinador a finalmente recolocá-lo no time titular da Premier League.

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