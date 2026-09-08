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'Muito difícil de assistir!' - Paul Scholes diz a Michael Carrick para colocar astro do Manchester United no banco para o dérbi contra o Manchester City
Dilema de centroavante para Carrick
Benjamin Sesko ainda não fez uma partida como titular pelo Manchester United nesta temporada após uma lesão na canela que o deixou fora de toda a pré-temporada. Na ausência dele, Carrick optou por utilizar Matheus Cunha como seu principal atacante contra Hull City, Ipswich Town e Everton.
Embora os pontas Bryan Mbuemo e Marcus Rashford tenham tido inícios positivos na campanha, o ataque central do United tem carecido de um verdadeiro poder de definição. Cunha, que chegou do Wolves no ano passado, historicamente atuou pela ponta esquerda, o que levanta dúvidas sobre sua capacidade de liderar o ataque.
Sesko demonstrou recentemente seu valor ao marcar um belo gol de cabeça após cruzamento de Luke Shaw contra o Everton. No entanto, um gol de empate tardio de Ainsley Maitland-Niles no Hill Dickinson Stadium fez com que o United tivesse de se contentar com um empate.
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Scholes detona atuação "tímida"
Em participação no The Good, The Bad & The Football, patrocinado por Midnite, Scholes criticou duramente a atuação recente do United contra o Everton. O ex-meio-campista expressou profunda frustração com a configuração tática da equipe e com a incapacidade de utilizar um camisa 9 de ofício.
"Achei que foi realmente tímido contra o Everton", afirmou Scholes. "Não houve agressividade, e o Everton estava ali para ser batido. Havia muito espaço e eles nunca foram para a jugular."
O ídolo do United apontou a escalação de Carrick como a raiz do problema e pediu uma mudança de peças. "A posição de centroavante é um pouco problemática porque ele não está escalando Sesko", acrescentou. "Ele é um ponto de referência. É muito difícil ver um time do Manchester United sem um centroavante. Com Cunha, nós realmente não sabemos o que ele é, um camisa 10 ou um jogador de lado, mas ele definitivamente não é um camisa 9, e ver o United sem um camisa 9 é complicado."
Inícios contrastantes em Manchester
A pressão está aumentando sobre Carrick enquanto seu time se prepara para receber o rival da mesma cidade. O United conseguiu somar apenas quatro pontos de nove possíveis nas três primeiras rodadas da liga. Em contraste gritante, o Manchester City de Enzo Maresca chegará a Old Trafford ostentando um aproveitamento perfeito no cenário doméstico, após garantir três vitórias consecutivas para iniciar sua nova campanha de forma dominante.
Integrar um goleador comprovado como Sesko, que teve uma impressionante média de um gol a cada 85 minutos sob o comando de Carrick na temporada passada, pode ser crucial para as chances do United de frear o embalo do City.
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Duplo teste em Old Trafford
Antes do muito aguardado dérbi de Manchester de domingo, o United precisa passar por um compromisso europeu no meio da semana. O time de Carrick receberá o Sabah FK, do Azerbaijão, em Old Trafford para um duelo da Champions League na quinta-feira.
Esse confronto continental pode oferecer a oportunidade perfeita para Sesko ganhar ritmo de jogo e pleitear uma vaga entre os titulares contra o City. Uma grande atuação na Europa pode até convencer seu técnico a finalmente recolocá-lo no time titular da Premier League.
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