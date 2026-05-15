“Muito complementares” – Por que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no Inter Miami poderiam dar certo, já que ex-técnico do Manchester United apoia a ida de CR7 para a MLS caso conquiste o título saudita

Se fosse esse o caso, será que o eterno craque se sentiria tentado a aceitar um novo desafio e onde seria isso? Quando essas perguntas foram feitas a Meulensteen, que trabalhou com Ronaldo no Manchester United, o holandês — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Best Betting Bonuses — disse: “É possível. É assim que as coisas funcionam.

“Se você olhar para ele e, obviamente, nesta fase da carreira, acho que certas possibilidades já se foram — se ele se sentiria tentado a voltar para um clube na Europa que dispute a Liga dos Campeões, porque é isso que ele gostaria.

“Eu possivelmente poderia vê-lo indo para os Estados Unidos, jogar por um ano na MLS. Todos nós já nos perguntamos como seria jogar ao lado de Messi. Isso seria algo e tanto. Talvez ele pudesse se sentir tentado a tentar isso, em vez de lutarem um contra o outro, colocá-los no mesmo time.”

Questionado ainda mais sobre se o status de superestrelas — e os egos — dos grandes de todos os tempos, Messi e Ronaldo, poderiam coexistir no mesmo time titular, Meulensteen acrescentou: “Os dois estão no mesmo nível em termos do que conquistaram — os jogos que disputaram, os gols que marcaram, mas é como comparar maçãs com peras.

“Acho que é uma discussão sem sentido: quem é melhor, Cristiano ou Messi? Não, é mais uma questão de por quem você se sente mais atraído? Messi é esse jogador mais baixo, com pouca gravidade, conduzindo a bola com os pés, saltando e mudando de direção, correndo, driblando os adversários; e Cristiano é essa massa de energia, forte, alto, dinâmico, rápido, poderoso.

“Os dois são igualmente importantes. Acho que, na verdade, eles se complementam muito bem e acho que gostariam de jogar juntos.”