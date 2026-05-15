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“Muito complementares” – Por que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi no Inter Miami poderiam dar certo, já que ex-técnico do Manchester United apoia a ida de CR7 para a MLS caso conquiste o título saudita
Ronaldo busca conquistar títulos nacionais e continentais
Aos 41 anos, Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, não tem mais muitas transferências pela frente. Ele está vinculado a um contrato em Riade — o mais lucrativo do futebol mundial — até o verão de 2027. Esses termos, no entanto, poderiam ser rescindidos se todas as partes chegassem a um acordo.
Surgiram sérias dúvidas sobre por quanto tempo o jogador da seleção de Portugal permaneceria na Arábia Saudita quando ele entrou em greve em fevereiro. As questões parecem ter sido resolvidas, com o Al-Nassr — que viu um dramático gol contra aos 98 minutos contra o Al-Hilal adiar sua conquista do título em 2025-26 — a um passo de conquistar seu primeiro título da primeira divisão desde 2019.
O time também está na final da Liga dos Campeões da AFC, onde enfrentará o Gamba Osaka no sábado, o que significa que Ronaldo pode encerrar a temporada com vários títulos importantes em seu currículo.
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Será que Ronaldo e Messi poderiam jogar no mesmo time no Inter Miami?
Se fosse esse o caso, será que o eterno craque se sentiria tentado a aceitar um novo desafio e onde seria isso? Quando essas perguntas foram feitas a Meulensteen, que trabalhou com Ronaldo no Manchester United, o holandês — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do Best Betting Bonuses — disse: “É possível. É assim que as coisas funcionam.
“Se você olhar para ele e, obviamente, nesta fase da carreira, acho que certas possibilidades já se foram — se ele se sentiria tentado a voltar para um clube na Europa que dispute a Liga dos Campeões, porque é isso que ele gostaria.
“Eu possivelmente poderia vê-lo indo para os Estados Unidos, jogar por um ano na MLS. Todos nós já nos perguntamos como seria jogar ao lado de Messi. Isso seria algo e tanto. Talvez ele pudesse se sentir tentado a tentar isso, em vez de lutarem um contra o outro, colocá-los no mesmo time.”
Questionado ainda mais sobre se o status de superestrelas — e os egos — dos grandes de todos os tempos, Messi e Ronaldo, poderiam coexistir no mesmo time titular, Meulensteen acrescentou: “Os dois estão no mesmo nível em termos do que conquistaram — os jogos que disputaram, os gols que marcaram, mas é como comparar maçãs com peras.
“Acho que é uma discussão sem sentido: quem é melhor, Cristiano ou Messi? Não, é mais uma questão de por quem você se sente mais atraído? Messi é esse jogador mais baixo, com pouca gravidade, conduzindo a bola com os pés, saltando e mudando de direção, correndo, driblando os adversários; e Cristiano é essa massa de energia, forte, alto, dinâmico, rápido, poderoso.
“Os dois são igualmente importantes. Acho que, na verdade, eles se complementam muito bem e acho que gostariam de jogar juntos.”
Será que Ronaldo gostaria de começar e terminar a carreira no Sporting?
Se Ronaldo decidisse não perseguir o sonho americano, será que sua carreira poderia dar uma volta completa e terminar onde começou, no Sporting, em Portugal? Meulensteen comentou sobre esse cenário: “Pode acontecer, mas não sei quão fortes ainda são seus laços com o Sporting. Obviamente, ele passou muitos anos no Manchester United. E, claro, ele já voltou lá.
“Ele está no Real Madrid há vários anos, possivelmente o maior sucesso de sua carreira, mas sim, o Sporting é onde sua carreira profissional começou, então essa poderia ser outra boa opção.”
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Ronaldo pode jogar ao lado do filho antes de pensar em se transferir para a MLS
Ronaldo não deu qualquer indício de que esteja planejando uma mudança iminente de ares, com oportunidades que parecem estar prestes a surgir na Arábia Saudita e que permitirão a CR7 jogar ao lado de seu filho mais velho, Cristiano Jr. — o que seria uma grande conquista.
Ele também não tem pressa em se juntar a Messi nos Estados Unidos, caso esse seja o caminho que ele queira seguir, já que o argentino, campeão da Copa do Mundo, está negociando um contrato com o Inter Miami até 2028 — o que significa que uma transferência para o sul da Flórida poderia ser concretizada como jogador sem vínculo dentro de 12 meses.