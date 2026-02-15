“Muito cedo” – Ella Toone deve perder a final da Taça da Liga do Manchester United contra o Chelsea, já que as últimas notícias sobre a lesão também excluem a estrela inglesa do primeiro estágio das Lionesses de 2026

Não é apenas um golpe para o Manchester United porque Toone perderá a final da copa, mas também porque ela provavelmente ficará ausente em outros jogos importantes.

Felizmente, a vitória esmagadora do United por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Espanha na noite de quinta-feira significa que a segunda partida das eliminatórias da Liga dos Campeões na próxima quinta-feira não será tão decisiva quanto poderia ter sido. No entanto, há também uma importante partida da FA Cup contra o Chelsea no próximo fim de semana, da qual Toone ficará de fora.

Os Red Devils enfrentarão então o West Ham e o Everton após a final da Copa da Liga, dois jogos importantes para garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima semana e dos quais Toone também parece estar fora, já que Skinner escolheu o clássico de Manchester em 29 de março como uma data potencial para seu retorno. “Imagino que nosso objetivo seja por volta do jogo contra o Manchester City”, disse ele. “Espero que possamos recebê-la de volta nessa data.”

Isso significa que, caso o United avance para as quartas de final da Liga dos Campeões, como esperado após a grande vitória em Madri, Toone também seria uma dúvida para a primeira partida da eliminatória, a ser disputada contra o Bayern de Munique em 24 ou 25 de março.