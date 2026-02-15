Goal.com
Ella Toone Man Utd Women 2025-26Getty Images
Ameé Ruszkai

Traduzido por

“Muito cedo” – Ella Toone deve perder a final da Taça da Liga do Manchester United contra o Chelsea, já que as últimas notícias sobre a lesão também excluem a estrela inglesa do primeiro estágio das Lionesses de 2026

A estrela das Lionesses, Ella Toone, “provavelmente” vai perder a final da Taça da Liga do Manchester United contra o Chelsea no próximo mês, admitiu o técnico dos Red Devils, Marc Skinner. A internacional inglesa não joga desde dezembro devido a um problema na anca e é improvável que recupere a tempo para o evento, o que significa que também está praticamente excluída do primeiro estágio das Lionesses de 2026.

  • Confirmado: Ella Toone provavelmente perderá a final da Copa da Liga do Manchester United contra o Chelsea

    Skinner confirmou em janeiro que Toone estava sofrendo de “uma resposta de estresse ósseo no quadril” que a deixaria fora dos gramados por seis a oito semanas. Se a jogadora de 26 anos pudesse voltar no final otimista desse prazo, ela retornaria à ação durante a primeira semana de março, antes da final da Copa da Liga contra o Chelsea, em 15 de março.

    No entanto, a última atualização de Skinner sobre a camisa 7 do United sugere que isso não acontecerá. Em entrevista coletiva no sábado, ele foi questionado se Toone era dúvida para a final da Copa da Liga e respondeu: “Potencialmente, sim. Provavelmente é um pouco cedo demais”.

  • Manchester United Women v Valerenga Fotball - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Explicação: Quando Toone poderá retornar após a lesão e os grandes jogos do Manchester United que ela poderá perder

    Não é apenas um golpe para o Manchester United porque Toone perderá a final da copa, mas também porque ela provavelmente ficará ausente em outros jogos importantes.

    Felizmente, a vitória esmagadora do United por 3 a 0 sobre o Atlético de Madrid na Espanha na noite de quinta-feira significa que a segunda partida das eliminatórias da Liga dos Campeões na próxima quinta-feira não será tão decisiva quanto poderia ter sido. No entanto, há também uma importante partida da FA Cup contra o Chelsea no próximo fim de semana, da qual Toone ficará de fora.

    Os Red Devils enfrentarão então o West Ham e o Everton após a final da Copa da Liga, dois jogos importantes para garantir a classificação para a Liga dos Campeões na próxima semana e dos quais Toone também parece estar fora, já que Skinner escolheu o clássico de Manchester em 29 de março como uma data potencial para seu retorno. “Imagino que nosso objetivo seja por volta do jogo contra o Manchester City”, disse ele. “Espero que possamos recebê-la de volta nessa data.”

    Isso significa que, caso o United avance para as quartas de final da Liga dos Campeões, como esperado após a grande vitória em Madri, Toone também seria uma dúvida para a primeira partida da eliminatória, a ser disputada contra o Bayern de Munique em 24 ou 25 de março.

  • Não é apenas um golpe para o Manchester United: a lesão de Toone também causa problemas para a Inglaterra

    Não é apenas o United que será afetado negativamente pela ausência prolongada de Toone. O primeiro estágio da Inglaterra para 2026 começa no final deste mês e inclui os primeiros jogos de qualificação das Lionesses para o Campeonato Mundial Feminino de 2027, contra a Ucrânia a 3 de março e a Islândia a 7 de março. No entanto, esta última atualização sobre o prazo de recuperação da lesão de Toone praticamente exclui-a dessa pausa internacional, o que é um golpe para a equipa de Sarina Wiegman.

    Wiegman anunciará sua escalação para esses jogos na terça-feira de manhã e precisará avaliar como quer que suas opções de ataque sejam sem Toone e, aparentemente, também sem Beth Mead, que sofreu uma fratura na tíbia, conforme confirmado esta semana. A Inglaterra será a grande favorita em ambos os jogos, mas não pode se dar ao luxo de vacilar, já que está em um grupo com a Espanha e apenas o vencedor do grupo se classificará automaticamente para o torneio no Brasil.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-MAN-UNITEDAFP

    Quem mais está na lista de lesionados do Manchester United? Nova profundidade a ser testada à medida que as ausências aumentam

    Toone é a grande ausência do United no momento, e o elenco tem mais profundidade para lidar com lesões como essa após uma forte janela de transferências em janeiro, mas está sendo testado neste momento. A lateral Anna Sandberg saiu mancando com uma lesão na panturrilha em Madri, que será avaliada nos próximos dias, enquanto a atacante sueca Fridolina Rolfo perdeu essa partida e o confronto de domingo pelo campeonato contra o London City Lionesses, no qual Melvine Malard também foi uma ausência surpreendente.

    A ala Leah Galton continua afastada devido a uma lesão nas costas que a impediu de jogar em 2026, Celin Bizet é outra atacante atualmente fora de ação, pois se prepara para receber seu primeiro filho, e ainda há o fato de que Hinata Miyazawa irá para a Copa da Ásia após o confronto da FA Cup com o Chelsea. Esse torneio termina em 21 de março, o que provavelmente deixará a jogadora da seleção japonesa fora da final da Copa da Liga e tornará difícil seu retorno para a possível partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, caso o Nadeshiko atinja as expectativas.

