Em entrevista à TNT Sports, o ex-capitão do Liverpool Gerrard não poupou críticas em sua avaliação sobre a fragilidade da equipe. Ele sugeriu que Iraola precisa alterar de forma fundamental a abordagem física de seu time se quiser seguir competitivo no mais alto nível.

"Acho que este time do Liverpool é bonzinho demais", comentou Gerrard. "Falta um destruidor. Não dá muitos carrinhos nem vence muitos duelos. É um time bonzinho. Esse é o próximo passo de evolução para este técnico mudar essa equipe. Eles precisam ser mais físicos e agressivos.

"Na semana passada, eles teriam vencido aquele jogo se estivessem mais dispostos para o duelo, para a dividida, gente querendo tomar cartões amarelos, gente sendo mais maldosa, mais chata de enfrentar. Às vezes, você vence jogos de uma maneira diferente."

O ídolo do Liverpool ainda alertou que confiar apenas na habilidade técnica vai custar títulos ao time. "Eles têm vários jogadores técnicos, vários grandes talentos, mas falta malícia, e é isso que o técnico precisa colocar neste time", acrescentou. "Se não, quando os grandes prêmios estiverem em jogo em momentos decisivos da temporada, o Liverpool não estará lá."



