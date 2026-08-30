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Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Muito bonzinhos!' - Steven Gerrard exige que o Liverpool adicione mais 'malícia' ao elenco, enquanto o ídolo dos Reds critica o lado brando de Andoni Iraola após empate com o Nottingham Forest

Liverpool
Nottingham Forest
S. Gerrard
Liverpool x Nottingham Forest
Premier League
A. Iraola

O ídolo do Liverpool Steven Gerrard não poupou palavras em sua avaliação do atual elenco do Liverpool, afirmando que o time de Andoni Iraola é simplesmente "bonzinho demais" para brigar pelos maiores títulos. O ex-capitão acredita que a falta de firmeza está atrapalhando o clube depois de ele ter deixado pontos pelo segundo fim de semana consecutivo.

  • Rose Lavelle, USWNTImagn

    Liverpool tropeça de novo

    O Liverpool deixou pontos pelo segundo fim de semana consecutivo após arrancar um empate por 2 a 2, muito disputado, contra o Nottingham Forest. Apesar de dominar a posse de bola, com 69%, o time de Iraola conseguiu apenas quatro finalizações no alvo e teve dificuldades constantes com a imposição física dos visitantes em todo o campo.

    Os mandantes precisaram buscar o placar duas vezes durante a partida. Dan Ndoye abriu o placar para o Forest aos 24 minutos, ao aproveitar uma bola lançada às costas da defesa, antes de Morgan Gibbs-White converter um pênalti no segundo tempo após falta de Alisson sobre Neco Williams. O Liverpool acabou contando com um cruzamento excelente de Cody Gakpo para servir Alexander Isak, além de uma finalização precisa de Victor Munoz, para salvar um ponto.


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  • Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Gerrard pede um 'destruidor'

    Em entrevista à TNT Sports, o ex-capitão do Liverpool Gerrard não poupou críticas em sua avaliação sobre a fragilidade da equipe. Ele sugeriu que Iraola precisa alterar de forma fundamental a abordagem física de seu time se quiser seguir competitivo no mais alto nível.

    "Acho que este time do Liverpool é bonzinho demais", comentou Gerrard. "Falta um destruidor. Não dá muitos carrinhos nem vence muitos duelos. É um time bonzinho. Esse é o próximo passo de evolução para este técnico mudar essa equipe. Eles precisam ser mais físicos e agressivos.

    "Na semana passada, eles teriam vencido aquele jogo se estivessem mais dispostos para o duelo, para a dividida, gente querendo tomar cartões amarelos, gente sendo mais maldosa, mais chata de enfrentar. Às vezes, você vence jogos de uma maneira diferente."

    O ídolo do Liverpool ainda alertou que confiar apenas na habilidade técnica vai custar títulos ao time. "Eles têm vários jogadores técnicos, vários grandes talentos, mas falta malícia, e é isso que o técnico precisa colocar neste time", acrescentou. "Se não, quando os grandes prêmios estiverem em jogo em momentos decisivos da temporada, o Liverpool não estará lá."


  • Frustrações à beira do campo transbordam

    Além da falta de agressividade em campo, a tarde do Liverpool foi marcada por vulnerabilidades táticas já conhecidas, já que a equipe foi repetidamente exposta em contra-ataques. No entanto, Iraola direcionou sua frustração no pós-jogo à arbitragem, citando uma decisão polêmica de pênalti e um atraso bizarro em uma substituição envolvendo o quarto árbitro Tim Robinson.

    "No lance do pênalti, a jogada já terminou quando o contato acontece. E não é um contato agressivo", disse Iraola. "Mas, mais do que isso, reclamamos das substituições. Tivemos de esperar cerca de três minutos.

    "Ele estava com um problema na placa, não sei se ela não estava funcionando, mas definitivamente queríamos fazer as substituições nas duas ou três paralisações antes do gol."

    Ele acrescentou: "Um quarto árbitro profissional não pode levar três minutos. Já tínhamos passado as substituições para ele dois ou três minutos antes. Eu já estava irritado porque, na paralisação anterior, não conseguimos fazer as substituições e, depois, antes do lateral, achei que poderíamos fazê-las."

    Gerrard descartou as reclamações do técnico como uma distração e disse: "Dá para entender a frustração. Hoje em dia, com toda a tecnologia, não pode levar três minutos para fazer uma substituição tripla. Mas acho que é um problema pequeno dentro do problema maior, porque é um gol que pode ser evitado."

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    Iraola precisa encontrar soluções

    Iraola enfrenta um desafio crescente para incutir em seu elenco a combatividade defensiva que falta. Com os adversários agora plenamente cientes da vulnerabilidade do Liverpool aos contra-ataques e de sua relutância em entrar em disputas físicas, o técnico precisa encontrar rapidamente um equilíbrio entre domínio técnico e solidez tática para manter a temporada nos trilhos.

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