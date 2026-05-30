"Muito bem visto internamente" - Nicolas Jackson terá a chance de impressionar Xabi Alonso, já que o Chelsea vai receber de volta o atacante após o período de empréstimo ao Bayern

O Chelsea se prepara para reintegrar Jackson ao elenco principal após seu retorno de um empréstimo de uma temporada ao Bayern. O plano atual do clube é permitir que o novo técnico Alonso avalie o jogador da seleção do Senegal antes de tomar uma decisão sobre seu futuro. Jackson passou a temporada 2025-26 na Alemanha e agora está pronto para retornar, enquanto o Chelsea inicia uma nova era sob o comando de Alonso.

O Daily Mail indica que o jogador de 24 anos continua sendo muito bem visto dentro do clube, apesar de sua saída temporária. Os Blues já receberam consultas de clubes da Premier League e do exterior. No entanto, embora uma transferência continue sendo possível caso chegue uma oferta significativa, a intenção atual é que Jackson tenha a chance de provar seu valor para Alonso quando o espanhol assumir oficialmente o cargo em 1º de julho.