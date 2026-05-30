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"Muito bem visto internamente" - Nicolas Jackson terá a chance de impressionar Xabi Alonso, já que o Chelsea vai receber de volta o atacante após o período de empréstimo ao Bayern
O Chelsea planeja avaliar Jackson sob o comando de Alonso
O Chelsea se prepara para reintegrar Jackson ao elenco principal após seu retorno de um empréstimo de uma temporada ao Bayern. O plano atual do clube é permitir que o novo técnico Alonso avalie o jogador da seleção do Senegal antes de tomar uma decisão sobre seu futuro. Jackson passou a temporada 2025-26 na Alemanha e agora está pronto para retornar, enquanto o Chelsea inicia uma nova era sob o comando de Alonso.
O Daily Mail indica que o jogador de 24 anos continua sendo muito bem visto dentro do clube, apesar de sua saída temporária. Os Blues já receberam consultas de clubes da Premier League e do exterior. No entanto, embora uma transferência continue sendo possível caso chegue uma oferta significativa, a intenção atual é que Jackson tenha a chance de provar seu valor para Alonso quando o espanhol assumir oficialmente o cargo em 1º de julho.
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O Chelsea analisa o futuro do atacante
A ida de Jackson ao Bayern teria sido fortemente influenciada pela perda de confiança do ex-técnico do Chelsea, Enzo Maresca. Com a saída de Maresca do clube, as condições para um possível retorno mudaram significativamente. A diretoria do Chelsea parece estar aberta a diferentes possibilidades quanto ao futuro de Jackson. Embora queiram que Alonso avalie o atacante pessoalmente, também estão dispostos a considerar oportunidades de mercado caso surjam ofertas adequadas durante a janela de transferências.
A disputa por vagas pode definir o futuro de Jackson
Jackson enfrenta forte concorrência no ataque do Chelsea. João Pedro, Liam Delap e Emmanuel Emegha fazem parte, atualmente, das opções de ataque do clube, o que cria uma situação de excesso de jogadores à medida que a nova temporada se aproxima.
A ausência de competições europeias na próxima temporada pode complicar ainda mais as coisas. Com menos partidas disponíveis para rodízio, Alonso talvez precise reduzir o tamanho do elenco para manter os jogadores satisfeitos com seus minutos em campo.
A versatilidade de Jackson pode reforçar sua posição. Ao contrário de algumas das outras opções de centroavante do Chelsea, ele também pode atuar em posições de ataque pelas laterais, dando a Alonso flexibilidade tática adicional.
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Compromissos na Copa do Mundo antes do retorno ao Chelsea
O foco imediato de Jackson será a convocação para a seleção do Senegal na Copa do Mundo, que começa em 11 de junho. Por isso, Alonso acompanhará o atacante à distância inicialmente, antes de trabalhar diretamente com ele na pré-temporada. Assim que retornar a Londres, Jackson terá a oportunidade de conquistar seu lugar nos planos do Chelsea para a temporada 2026-27. Seu desempenho durante a pré-temporada poderá ser decisivo, já que o clube avaliará se deve mantê-lo ou considerar ofertas de interessados.