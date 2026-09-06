O Porto chegou a cinco vitórias em cinco jogos na Liga Portuguesa ao se recuperar de um gol de desvantagem para derrotar o Moreirense por 2 a 1 no Estádio do Dragão. Depois de sair atrás com o gol de abertura aos 20 minutos, Jan Bednarek empatou de cabeça antes de William Gomes marcar no início do segundo tempo para selar a virada.

A vitória mantém o time de Francesco Farioli isolado na liderança da tabela.

No entanto, a partida terminou com uma nota preocupante quando o meio-campista Victor Froholdt sofreu uma lesão grave no fim do confronto.



