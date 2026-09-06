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“Muito assustado!”: Francesco Farioli atualiza quadro de lesão de estrela hospitalizada antes de enfrentar o Manchester City
Porto garante a quinta vitória seguida
O Porto chegou a cinco vitórias em cinco jogos na Liga Portuguesa ao se recuperar de um gol de desvantagem para derrotar o Moreirense por 2 a 1 no Estádio do Dragão. Depois de sair atrás com o gol de abertura aos 20 minutos, Jan Bednarek empatou de cabeça antes de William Gomes marcar no início do segundo tempo para selar a virada.
A vitória mantém o time de Francesco Farioli isolado na liderança da tabela.
No entanto, a partida terminou com uma nota preocupante quando o meio-campista Victor Froholdt sofreu uma lesão grave no fim do confronto.
- AFP
Froholdt é levado ao hospital após colisão violenta
Já nos acréscimos, o meio-campista do Moreirense Guilherme Liberato colidiu violentamente com Froholdt e recebeu cartão vermelho direto. O meio-campista dinamarquês precisou de atendimento imediato da equipe médica e teve de deixar o campo antes de ser transportado ao hospital para exames médicos.
Farioli admitiu que o banco ficou aterrorizado com o incidente, embora os relatos iniciais trouxessem um otimismo cauteloso.
"Ele está no hospital fazendo exames, mas parece estar bem", revelou Farioli. "Ele está consciente. As notícias são positivas. As imagens são chocantes, nós ficamos muito assustados, mas ele está bem disposto e será examinado. Parece que foi apenas um susto."
Farioli se prepara para a "montanha" do Manchester City
Com os compromissos domésticos concluídos, o Porto volta imediatamente seu foco para um formidável teste europeu contra o Manchester City, na Liga dos Campeões. Farioli reconheceu a força financeira e do elenco dos campeões ingleses, classificando o confronto como um desafio enorme para sua equipe.
O técnico italiano observou que o City investiu pesadamente para montar um dos elencos de elite do mundo.
"Eles investiram 550 milhões e têm um elenco fantástico", disse Farioli. "São um dos favoritos para vencer a Liga dos Campeões. Temos uma montanha para escalar, mas somos o FC Porto."
- AFP
Dragões prometem manter o DNA
Apesar de enfrentar uma das potências do futebol europeu, Farioli insistiu que o Porto não vai alterar sua identidade tática nem sua abordagem no Dragão.
O elenco vai administrar a condição física de jogadores importantes, incluindo Santiago Gimenez, que fez sua estreia saindo do banco após uma lesão no tornozelo.
"Temos muito respeito por eles, mas vamos nos preparar para este jogo da mesma forma que nos preparamos para todos os outros", concluiu Farioli. "Não vamos mudar nosso DNA nem a nossa natureza."
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