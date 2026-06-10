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MessiGetty
Donny Afroni

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"Muito animado", Lionel Messi destaca as chances da Argentina de defender o título da Copa do Mundo após marcar um gol que bateu recordes no último jogo de preparação

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo
Islândia
Amistosos

Lionel Messi destacou as chances da Argentina de defender o título da Copa do Mundo após uma goleada por 3 a 0 sobre a Islândia no último jogo de preparação. O craque do Inter Miami marcou um gol após entrar em campo no segundo tempo, quebrando um recorde internacional de longa data do seu país.

  • Messi está de volta à plena forma física

    Messi mais uma vez mostrou por que é a figura central das esperanças da Argentina. Na vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, disputada no Jordan-Hare Stadium, no Alabama, o jogador natural de Rosário entrou em campo aos 70 minutos e, com um pênalti impecável, não só selou o resultado, como também chegou a 117 gols pela seleção, ao se recuperar de um pequeno problema físico.

    Após a partida, Messi expressou seu alívio quanto à sua condição física à TyC Sports: “Estou curtindo desde o início, estava ansioso para jogar há algum tempo, já que cheguei com esse incômodo. Feliz, aproveitando cada momento e animado como sempre. Me senti ótimo, estava ansioso para começar e me livrar dos medos que você tem quando passa por esse incômodo, para poder jogar livremente. Temos uma semana para deixar todo mundo em forma e pronto para a partida de estreia.”

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  • Lionel MessiGetty Images

    Recorde da Labruna quebrado

    Aos 38 anos, 11 meses e 14 dias, Messi tornou-se oficialmente o jogador mais velho a marcar um gol pela Albiceleste. Esse recorde pertencia anteriormente ao icônico Ángel Labruna, que detinha a marca desde 1957. O ídolo do River Plate havia marcado seu último gol pela seleção aos 38 anos, nove meses e oito dias, em uma partida memorável contra o Brasil. A presença de Messi em campo contra a Islândia marcou sua 199ª partida oficial pela Argentina. Esse número consolida sua posição como o jogador com mais partidas pela seleção na história do país.

    Apesar de ter perdido o recorde de gols, Labruna ainda detém outro recorde pela Argentina. Labruna é o jogador mais velho a ter disputado uma partida pela seleção nacional, tendo participado da Copa do Mundo de 1958 na Suécia com 39 anos e 260 dias de idade. Como Messi completará 39 anos durante a atual Copa do Mundo, ele não poderá superar essa idade específica neste torneio.

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    A ambição inabalável de um grupo vencedor

    Messi foi enfático ao explicar que os sucessos do passado não diminuíram a intensidade competitiva da seleção argentina. O capitão destacou que a mentalidade da equipe continua a mesma de quando alcançaram o auge do futebol mundial no Catar, e que o compromisso com a camisa é inegociável antes da estreia na fase de grupos contra a Argélia.

    Quando questionado sobre as expectativas de repetir o feito, o camisa 10 foi claro: “Como sempre, sempre que uma competição começa, especialmente uma Copa do Mundo, fico muito animado. Eu disse na época que este grupo não iria decepcioná-los, e eles provaram isso este ano, competindo independentemente do adversário ou da competição, e continuando a mostrar que têm o mesmo desejo e entusiasmo para competir. É um grupo vencedor que sempre quer mais. Vamos dar um passo de cada vez, como sempre, mas com grande entusiasmo, emoção e convicção no que somos capazes de fazer.”

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    Um aviso direto aos seus rivais

    Messi está ciente de que ser a atual campeã coloca um grande peso sobre a Argentina, mas alertou que não será fácil derrotá-la. O capitão destacou a competitividade que tem caracterizado a gestão de Lionel Scaloni e pediu aos torcedores que mantenham a confiança nos jogadores, que já demonstraram garra nas partidas mais difíceis.

    Sobre o empenho que se pode esperar da equipe, Messi afirmou: “Este grupo merece tudo o que está acontecendo com ele. Vamos nos esforçar como sempre fizemos, para que ninguém tenha dúvidas de que daremos tudo de nós, como todos nós sempre fizemos e como temos feito todo esse tempo. Como sempre fizemos quando eu estava na Seleção. Às vezes dá certo, às vezes não, mas temos tido a sorte, nos últimos anos, de obter resultados positivos. É difícil, e fica mais difícil a cada vez, mas nos acostumamos com isso e acostumamos a torcida, e vamos tentar repetir isso. Aí pode acontecer ou não, isso é futebol. Não tenham dúvidas de que será difícil para nossos adversários nos vencerem, porque somos uma equipe muito competitiva.”

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