"Muito animado", Lionel Messi destaca as chances da Argentina de defender o título da Copa do Mundo após marcar um gol que bateu recordes no último jogo de preparação

Messi mais uma vez mostrou por que é a figura central das esperanças da Argentina. Na vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, disputada no Jordan-Hare Stadium, no Alabama, o jogador natural de Rosário entrou em campo aos 70 minutos e, com um pênalti impecável, não só selou o resultado, como também chegou a 117 gols pela seleção, ao se recuperar de um pequeno problema físico.

Após a partida, Messi expressou seu alívio quanto à sua condição física à TyC Sports: “Estou curtindo desde o início, estava ansioso para jogar há algum tempo, já que cheguei com esse incômodo. Feliz, aproveitando cada momento e animado como sempre. Me senti ótimo, estava ansioso para começar e me livrar dos medos que você tem quando passa por esse incômodo, para poder jogar livremente. Temos uma semana para deixar todo mundo em forma e pronto para a partida de estreia.”