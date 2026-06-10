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"Muito animado", Lionel Messi destaca as chances da Argentina de defender o título da Copa do Mundo após marcar um gol que bateu recordes no último jogo de preparação
Messi está de volta à plena forma física
Messi mais uma vez mostrou por que é a figura central das esperanças da Argentina. Na vitória por 3 a 0 sobre a Islândia, disputada no Jordan-Hare Stadium, no Alabama, o jogador natural de Rosário entrou em campo aos 70 minutos e, com um pênalti impecável, não só selou o resultado, como também chegou a 117 gols pela seleção, ao se recuperar de um pequeno problema físico.
Após a partida, Messi expressou seu alívio quanto à sua condição física à TyC Sports: “Estou curtindo desde o início, estava ansioso para jogar há algum tempo, já que cheguei com esse incômodo. Feliz, aproveitando cada momento e animado como sempre. Me senti ótimo, estava ansioso para começar e me livrar dos medos que você tem quando passa por esse incômodo, para poder jogar livremente. Temos uma semana para deixar todo mundo em forma e pronto para a partida de estreia.”
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Recorde da Labruna quebrado
Aos 38 anos, 11 meses e 14 dias, Messi tornou-se oficialmente o jogador mais velho a marcar um gol pela Albiceleste. Esse recorde pertencia anteriormente ao icônico Ángel Labruna, que detinha a marca desde 1957. O ídolo do River Plate havia marcado seu último gol pela seleção aos 38 anos, nove meses e oito dias, em uma partida memorável contra o Brasil. A presença de Messi em campo contra a Islândia marcou sua 199ª partida oficial pela Argentina. Esse número consolida sua posição como o jogador com mais partidas pela seleção na história do país.
Apesar de ter perdido o recorde de gols, Labruna ainda detém outro recorde pela Argentina. Labruna é o jogador mais velho a ter disputado uma partida pela seleção nacional, tendo participado da Copa do Mundo de 1958 na Suécia com 39 anos e 260 dias de idade. Como Messi completará 39 anos durante a atual Copa do Mundo, ele não poderá superar essa idade específica neste torneio.
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A ambição inabalável de um grupo vencedor
Messi foi enfático ao explicar que os sucessos do passado não diminuíram a intensidade competitiva da seleção argentina. O capitão destacou que a mentalidade da equipe continua a mesma de quando alcançaram o auge do futebol mundial no Catar, e que o compromisso com a camisa é inegociável antes da estreia na fase de grupos contra a Argélia.
Quando questionado sobre as expectativas de repetir o feito, o camisa 10 foi claro: “Como sempre, sempre que uma competição começa, especialmente uma Copa do Mundo, fico muito animado. Eu disse na época que este grupo não iria decepcioná-los, e eles provaram isso este ano, competindo independentemente do adversário ou da competição, e continuando a mostrar que têm o mesmo desejo e entusiasmo para competir. É um grupo vencedor que sempre quer mais. Vamos dar um passo de cada vez, como sempre, mas com grande entusiasmo, emoção e convicção no que somos capazes de fazer.”
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Um aviso direto aos seus rivais
Messi está ciente de que ser a atual campeã coloca um grande peso sobre a Argentina, mas alertou que não será fácil derrotá-la. O capitão destacou a competitividade que tem caracterizado a gestão de Lionel Scaloni e pediu aos torcedores que mantenham a confiança nos jogadores, que já demonstraram garra nas partidas mais difíceis.
Sobre o empenho que se pode esperar da equipe, Messi afirmou: “Este grupo merece tudo o que está acontecendo com ele. Vamos nos esforçar como sempre fizemos, para que ninguém tenha dúvidas de que daremos tudo de nós, como todos nós sempre fizemos e como temos feito todo esse tempo. Como sempre fizemos quando eu estava na Seleção. Às vezes dá certo, às vezes não, mas temos tido a sorte, nos últimos anos, de obter resultados positivos. É difícil, e fica mais difícil a cada vez, mas nos acostumamos com isso e acostumamos a torcida, e vamos tentar repetir isso. Aí pode acontecer ou não, isso é futebol. Não tenham dúvidas de que será difícil para nossos adversários nos vencerem, porque somos uma equipe muito competitiva.”