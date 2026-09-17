O pescoço de De Zerbi estaria em jogo se as coisas não melhorarem rapidamente entre agora e a próxima pausa para jogos internacionais, em meados de novembro? Quando essa pergunta foi feita a Zamora, o ex-atacante do Spurs, falando em associação com as apostas na Premier League - disse à GOAL: “Ele assumiu no ano passado, o que é um sucesso. Isso é um sucesso. Estou vendo dessa forma, parte concluída, feito.

“Chega o verão, muitos jogadores, muitas mudanças que ele quis fazer, e ele também recebeu essa oportunidade de fazer isso, o que é animador. Acho que teria sido uma situação muito, muito diferente se Daniel Levy estivesse lá, para ser sincero. Mas ele praticamente recebeu um pouco de liberdade para contratar os jogadores que quis e tirar os jogadores que não quer.

“Lembro do Roberto chegando ao Brighton no começo, e demorou cinco, seis jogos. Estou tirando o ano passado da equação, não conto o ano passado. É um tipo diferente de questão com a qual ele teve que lidar.

“Acredito que o Spurs ficará bem com ele, e começará a florescer. Mas, neste momento, é preocupante para os torcedores. Eu realmente acredito que eles vão dar a volta por cima em breve. E foi exatamente assim no Brighton quando ele chegou: todo mundo estava um pouco preocupado, ele não está indo muito bem. E então todas as peças meio que se encaixaram.

“Achei que eles pareceram bem no outro dia [contra o Liverpool na Carabao Cup]. Não incríveis, mas acho que consigo ver o que ele está tentando fazer. Ainda acho que falta a eles um centroavante principal, no entanto. Esse é um dos pontos-chave que acho que estão faltando. Não tenho certeza do que está acontecendo com toda essa questão do Richarlison.

“Acho que o Roberto é muito ame-o ou odeie-o. Acho que, como jogador, você ou o ama absolutamente, ou odeia completamente a forma como ele se comunica, o quão apaixonado ele é. Acho que isso pode ser percebido de forma diferente por certos perfis.

“A paixão dele é querer vencer e querer ter sucesso, mas a energia e a forma como você o vê à beira do campo, o quão expansivo ele é, isso pode ser interpretado da maneira errada, quando tudo o que ele realmente quer fazer é ter sucesso e que seus jogadores vão bem. E, se as pessoas interpretam isso da maneira errada, então obviamente isso também pode tomar um rumo ruim, e elas reagirem a isso. E ele não gosta da reação que às vezes se vê.”