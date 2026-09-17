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“Muito ame ou odeie”: quando o técnico do Tottenham, Roberto De Zerbi, ficará sob pressão? Ex-atacante do Spurs explica por que o enigmático italiano pode evitar a ameaça de demissão no norte de Londres
O Tottenham gastou muito na janela de transferências de verão
Um pedido de socorro foi feito a De Zerbi no fim de março, quando o Tottenham enfrentava a perspectiva muito real de ser rebaixado da Premier League. Seus antecessores, Thomas Frank e Igor Tudor, foram incapazes de entregar resultados e atuações consistentes.
Um caminho bem-sucedido rumo à permanência foi traçado, antes de um grande investimento ser feito durante a janela de transferências de verão. O homem no comando aparentemente recebeu carta branca para ditar as contratações, o que levou a nomes como Jan Paul van Hecke, Andy Robertson, Marcos Senesi, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, Savio, Omar Marmoush e Mykhailo Mudryk sendo contratados.
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Tottenham sem marcar um gol na Premier League em 2026-27
Embora o Tottenham tenha sido considerado um time que se reforçou bem, a equipe tropeçou na largada e somou apenas dois pontos em quatro partidas da elite. Ainda não marcou um gol na Premier League e se encontra afundada em uma já bastante familiar 17ª posição.
Alguns questionamentos já foram feitos a De Zerbi, com o mercurial técnico de 47 anos ainda sem conseguir tirar o melhor de um elenco montado a um custo elevado. Tempo é algo que o Spurs não pode se dar ao luxo de desperdiçar, sendo imperativo encontrar as peças certas para completar um intricado quebra-cabeça esportivo.
Em algum momento, De Zerbi ficará pressionado?
O pescoço de De Zerbi estaria em jogo se as coisas não melhorarem rapidamente entre agora e a próxima pausa para jogos internacionais, em meados de novembro? Quando essa pergunta foi feita a Zamora, o ex-atacante do Spurs, falando em associação com as apostas na Premier League - disse à GOAL: “Ele assumiu no ano passado, o que é um sucesso. Isso é um sucesso. Estou vendo dessa forma, parte concluída, feito.
“Chega o verão, muitos jogadores, muitas mudanças que ele quis fazer, e ele também recebeu essa oportunidade de fazer isso, o que é animador. Acho que teria sido uma situação muito, muito diferente se Daniel Levy estivesse lá, para ser sincero. Mas ele praticamente recebeu um pouco de liberdade para contratar os jogadores que quis e tirar os jogadores que não quer.
“Lembro do Roberto chegando ao Brighton no começo, e demorou cinco, seis jogos. Estou tirando o ano passado da equação, não conto o ano passado. É um tipo diferente de questão com a qual ele teve que lidar.
“Acredito que o Spurs ficará bem com ele, e começará a florescer. Mas, neste momento, é preocupante para os torcedores. Eu realmente acredito que eles vão dar a volta por cima em breve. E foi exatamente assim no Brighton quando ele chegou: todo mundo estava um pouco preocupado, ele não está indo muito bem. E então todas as peças meio que se encaixaram.
“Achei que eles pareceram bem no outro dia [contra o Liverpool na Carabao Cup]. Não incríveis, mas acho que consigo ver o que ele está tentando fazer. Ainda acho que falta a eles um centroavante principal, no entanto. Esse é um dos pontos-chave que acho que estão faltando. Não tenho certeza do que está acontecendo com toda essa questão do Richarlison.
“Acho que o Roberto é muito ame-o ou odeie-o. Acho que, como jogador, você ou o ama absolutamente, ou odeia completamente a forma como ele se comunica, o quão apaixonado ele é. Acho que isso pode ser percebido de forma diferente por certos perfis.
“A paixão dele é querer vencer e querer ter sucesso, mas a energia e a forma como você o vê à beira do campo, o quão expansivo ele é, isso pode ser interpretado da maneira errada, quando tudo o que ele realmente quer fazer é ter sucesso e que seus jogadores vão bem. E, se as pessoas interpretam isso da maneira errada, então obviamente isso também pode tomar um rumo ruim, e elas reagirem a isso. E ele não gosta da reação que às vezes se vê.”
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Jogos do Tottenham: próximo compromisso é em casa contra o Aston Villa
De Zerbi quer todos remando na mesma direção, e isso inclui uma torcida que tem ficado cada vez mais frustrada e desiludida com a vida no Tottenham Hotspur Stadium. Ela clama por algo que a faça voltar a se empolgar.
Isso pode não estar tão longe, mas um caminho para um grande título já foi fechado com a eliminação na Copa da Liga Inglesa, e está claro que ainda há trabalho a ser feito na Premier League. Um compromisso em casa contra o Aston Villa, no sábado, levará o Tottenham para a primeira pausa internacional de 2026-27.
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