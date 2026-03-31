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“Muito agressiva e bastante técnica” – A treinadora das Lionesses, Sarina Wiegman, explica por que convocou Erica Parkinson, de 17 anos, pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra para os jogos contra a Espanha e a Islândia
Parkinson foi convocado pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra aos 17 anos
Havia muito o que analisar na última convocação de Wiegman para a seleção inglesa. Leah Williamson foi incluída, apesar de não ter participado de nenhuma das últimas três partidas do Arsenal devido a uma lesão no tendão, enquanto Beth Mead também retornou após perder a última concentração por causa de um problema na canela. No entanto, não houve a mesma sorte com lesões para Ella Toone, Aggie Beever-Jones ou Grace Clinton, já que as três ficaram de fora devido a problemas persistentes.
Isso, porém, abriu caminho para a entrada de uma nova jogadora, já que Wiegman convocou Parkinson para a seleção pela primeira vez. Apesar de ter apenas 17 anos, a jovem meio-campista ofensiva vem jogando regularmente na primeira divisão portuguesa há três temporadas, pelo Valadares Gaia, e também integrou a seleção sub-23 da Inglaterra nas últimas janelas de convocações internacionais. Agora, ela dá mais um grande passo ao ingressar na seleção principal das Lionesses.
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Explicação: Por que Wiegman convocou o jovem talento Parkinson
Em entrevista coletiva na terça-feira, Wiegman foi questionada sobre o que a levou a fazer esse convite surpresa a Parkinson. “Nós a convocamos porque estamos com o elenco um pouco reduzido no meio-campo devido às lesões de Ella Toone e Grace Clinton; então, é claro, precisamos procurar quem vem a seguir”, explicou a treinadora da Inglaterra. “Erica passou por todo o processo de formação. Ela joga em Portugal. Tem se saído bem na seleção sub-23. É uma meio-campista ofensiva muito dinâmica, que gosta de avançar, além de ser bastante agressiva e ter boa técnica. É claro que é um grande salto passar da seleção sub-23 e do campeonato português para a nossa seleção principal, mas ela terá a oportunidade de mostrar seu valor neste nível.
"Acho que ela está pronta para entrar. Acho que, para qualquer jogadora jovem que chega ao nosso ambiente pela primeira vez, é claro que há um pouco de ansiedade. Como sabemos, é uma equipe que tem jogado em um nível tão alto que, para qualquer jogadora, é realmente um salto de qualidade. Não vamos forçar nada. Ela vai entrar e vai mostrar [o que sabe fazer] e espero que ela aproveite isso. Não espero que ela entre na escalação titular imediatamente. Não é isso que esperamos. É um processo de aprendizagem para ela. Mas espero que ela consiga se adaptar rapidamente ao nível exigido no nosso ambiente sênior.
“Ela ficou surpresa. Ela ficou sem palavras, disse ela, mas estava muito feliz, surpresa e animada, é claro.”
Poderia jogar por quatro países: por que Parkinson escolheu a Inglaterra?
Parkinson tem uma história fascinante. Nascida em Cingapura, filha de pai inglês e mãe japonesa, ela também tem direito a representar Portugal, onde mora desde os 10 anos de idade. Ela fala quatro idiomas e já soma mais de 70 partidas como profissional, tendo estreado pelo Valadares Gaia aos 15 anos. Desde então, Parkinson vem se destacando cada vez mais e foi eleita a melhor jovem jogadora da Liga BPI na última temporada. Ela está a caminho de superar suas contribuições para o gol nessa campanha também nesta temporada, com quatro gols e duas assistências em 14 partidas no campeonato até o momento.
Quanto ao motivo pelo qual Parkinson escolheu representar a Inglaterra, em vez de qualquer uma das outras três nações pelas quais ela se qualificava, a adolescente explicou no ano passado que foi “o primeiro país que me convidou para o centro de treinamento nacional”. “Eles enviaram um olheiro a Portugal para assistir aos meus jogos. Eu jogava com meninos naquela época. Eles viram alguns vídeos meus online e perceberam que eu era meio inglesa”, disse ela. “Quando cheguei aqui, simplesmente adorei a cultura. Todos são gentis, mas também ambiciosos. Gostei da maneira como a Inglaterra se comportava nos treinos e do estilo de jogo nas partidas.”
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Quando é que a Parkinson poderá estrear-se pelas Lionesses?
É certo que é improvável que Parkinson faça sua estreia na seleção principal no próximo jogo das Lionesses. A equipe de Wiegman receberá a Espanha, atual campeã mundial, em Wembley no dia 14 de abril, com o objetivo de manter a liderança do grupo das eliminatórias da Copa do Mundo diante da La Roja. Apenas a equipe que terminar em primeiro lugar na tabela garantirá uma vaga automática para o torneio no Brasil no ano que vem, enquanto as demais terão que disputar a repescagem.
No entanto, com uma partida contra a Islândia — que a Inglaterra venceu com facilidade no primeiro confronto no início deste mês — marcada para alguns dias depois, pode haver uma oportunidade para a adolescente se ela impressionar. As Lionesses encerrarão esta fase das eliminatórias em junho, com uma viagem à Espanha e o jogo em casa contra a Ucrânia. Parkinson espera poder participar desse elenco também.