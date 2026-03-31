“Muito agressiva e bastante técnica” – A treinadora das Lionesses, Sarina Wiegman, explica por que convocou Erica Parkinson, de 17 anos, pela primeira vez para a seleção principal da Inglaterra para os jogos contra a Espanha e a Islândia

Em entrevista coletiva na terça-feira, Wiegman foi questionada sobre o que a levou a fazer esse convite surpresa a Parkinson. “Nós a convocamos porque estamos com o elenco um pouco reduzido no meio-campo devido às lesões de Ella Toone e Grace Clinton; então, é claro, precisamos procurar quem vem a seguir”, explicou a treinadora da Inglaterra. “Erica passou por todo o processo de formação. Ela joga em Portugal. Tem se saído bem na seleção sub-23. É uma meio-campista ofensiva muito dinâmica, que gosta de avançar, além de ser bastante agressiva e ter boa técnica. É claro que é um grande salto passar da seleção sub-23 e do campeonato português para a nossa seleção principal, mas ela terá a oportunidade de mostrar seu valor neste nível.

"Acho que ela está pronta para entrar. Acho que, para qualquer jogadora jovem que chega ao nosso ambiente pela primeira vez, é claro que há um pouco de ansiedade. Como sabemos, é uma equipe que tem jogado em um nível tão alto que, para qualquer jogadora, é realmente um salto de qualidade. Não vamos forçar nada. Ela vai entrar e vai mostrar [o que sabe fazer] e espero que ela aproveite isso. Não espero que ela entre na escalação titular imediatamente. Não é isso que esperamos. É um processo de aprendizagem para ela. Mas espero que ela consiga se adaptar rapidamente ao nível exigido no nosso ambiente sênior.

“Ela ficou surpresa. Ela ficou sem palavras, disse ela, mas estava muito feliz, surpresa e animada, é claro.”