A influência de Ronaldo em seu país natal vai muito além de seus feitos recordistas no campo de futebol, segundo Castro Almeida. Enquanto as consequências da saída abrupta do jogador de 41 anos da seleção nacional continuam dominando as manchetes, o integrante do governo interveio para lembrar ao público o imenso valor do atacante para a projeção global do país. O ministro sugeriu que, para uma parcela significativa da população mundial, o vencedor da Bola de Ouro em cinco ocasiões é o principal ponto de referência de toda a nação.

"Cristiano Ronaldo tem um impacto enorme na projeção e valorização da marca Portugal", disse Castro Almeida ao Now Canal. Durante sua fala, ele chegou até a descrever o ex-ícone de Manchester United e Real Madrid como "a empresa mais conhecida de Portugal". Embora tenha feito questão de observar que "não é especialista" no atrito tático entre Ronaldo e o técnico Jorge Jesus, ele sustentou que o país precisa fazer tudo o que for possível para manter uma figura internacional tão poderosa.