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"Muitas pessoas só conhecem Portugal por causa de Cristiano Ronaldo!" - ministro defende ícone do Al-Nassr após saída explosiva da seleção nacional
Um patrimônio nacional além das quatro linhas
A influência de Ronaldo em seu país natal vai muito além de seus feitos recordistas no campo de futebol, segundo Castro Almeida. Enquanto as consequências da saída abrupta do jogador de 41 anos da seleção nacional continuam dominando as manchetes, o integrante do governo interveio para lembrar ao público o imenso valor do atacante para a projeção global do país. O ministro sugeriu que, para uma parcela significativa da população mundial, o vencedor da Bola de Ouro em cinco ocasiões é o principal ponto de referência de toda a nação.
"Cristiano Ronaldo tem um impacto enorme na projeção e valorização da marca Portugal", disse Castro Almeida ao Now Canal. Durante sua fala, ele chegou até a descrever o ex-ícone de Manchester United e Real Madrid como "a empresa mais conhecida de Portugal". Embora tenha feito questão de observar que "não é especialista" no atrito tático entre Ronaldo e o técnico Jorge Jesus, ele sustentou que o país precisa fazer tudo o que for possível para manter uma figura internacional tão poderosa.
- AFP
O êxodo das redes sociais
Os comentários do ministro chegam em um momento em que a enorme dimensão do "efeito Ronaldo" está sendo sentida em todas as plataformas digitais. Após a decisão do capitão de deixar o centro de treinamento em Copenhague, a conta oficial da seleção portuguesa no Instagram sofreu um impacto impressionante em seu número de seguidores. Os relatos indicam que a página perdeu mais de 1,5 milhão de seguidores em menos de 48 horas, caindo de 25 milhões para cerca de 23,5 milhões, à medida que os torcedores demonstraram sua lealdade ao jogador acima da instituição.
Esse protesto digital foi acompanhado por uma onda de apoio nas ruas de Lisboa e Oeiras. Outdoors misteriosos surgiram perto da sede da Federação Portuguesa de Futebol, com mensagens como "Você sempre será o nosso capitão", ao mesmo tempo em que miravam Jesus, alegando que o técnico "não estava à altura da tarefa". Apesar de a equipe ter garantido uma convincente vitória por 4 a 2 sobre a Dinamarca na ausência de Ronaldo, o sentimento do público parece estar fortemente inclinado em favor do lendário camisa 7.
A raiz do conflito
A tensão chegou ao limite após uma série de dias turbulentos na concentração da seleção. A saída de Ronaldo foi provocada pelo fato de ele ter permanecido como reserva não utilizado na vitória de domingo por 2 a 1 sobre a Noruega, apesar de ter passado boa parte do segundo tempo se aquecendo à beira do gramado. O jogador de 41 anos depois faltou ao treino antes de oficializar sua saída na quarta-feira, anunciando sua decisão de deixar o elenco após uma conversa direta com o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proenca.
"Do ponto de vista de valorizar a marca Portugal, Cristiano tem um valor muito significativo e seria muito bom para Portugal continuar a contar com esse potencial que ele dá à marca Portugal", acrescentou Castro Almeida. Ele enfatizou que Ronaldo continua sendo "um valor e um ativo" que o país não pode se dar ao luxo de perder, independentemente das disputas esportivas que atualmente se desenrolam nos bastidores. A intervenção do ministro destaca como o status do jogador evoluiu para uma questão de interesse nacional.
- AFP
À espera da verdade
No momento, o mundo do futebol espera que Ronaldo quebre o silêncio e esclareça a situação. Embora ele tenha permanecido relativamente calado desde que retornou à Arábia Saudita, deu a entender que uma explicação será apresentada em breve para seus torcedores. O atacante prometeu que, "no devido tempo", revelará toda a história e dirá aos torcedores portugueses "a verdade" sobre os motivos específicos que levaram à sua dramática saída do retiro em um momento tão crítico.
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