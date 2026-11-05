Questionado se essa acabou sendo a melhor decisão para todos os envolvidos, o ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos Friedel, que falou por cortesia da Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Acho que sim.

“Não conheço Christian, acredite se quiser. Quando eu treinava a seleção sub-19, a categoria era a do ano de nascimento dele. Comecei com os nascidos em 1998 quando assumi, mas ele já estava com Jurgen Klinsman na seleção principal. Então trabalhei com todos aqueles jogadores, Tyler Adams, Weston McKennie e os demais. Conheço todos muito bem e os treinei. Não conheço Christian, então não sei como ele pensa nem o que quer fazer na vida e no futebol.

“Ele teve um ano difícil no ano passado. Durante e depois da Copa do Mundo, acho que, pela primeira vez na carreira, recebeu muitas críticas nos Estados Unidos. Acho que ele saiu um pouco dos holofotes, por assim dizer.

“Parece que ele voltou a se concentrar nos treinos. Pelo que se vê, começou a recuperar a forma no último mês ou nos últimos dois meses. Talvez só precisasse dar um passo atrás e voltar a aproveitar a vida e o futebol.

“Eu diria que foi uma decisão inteligente e boa para ele assinar um contrato em um lugar onde está feliz. Nunca é agradável para um jogador receber tantas críticas quanto ele recebeu, mas isso faz parte do esporte.

“Eu diria que, nas últimas quatro semanas, a imprensa diminuiu um pouco a pressão sobre ele. As críticas voltaram um pouco porque ele ficou fora da última convocação da seleção, e a equipe jogou muito bem com os jovens. Algumas críticas ressurgiram nos Estados Unidos, mas não foram tão duras quanto as que vieram depois da Copa do Mundo.

“Espero que ele continue recuperando a forma, jogue muito bem no Milan, volte à seleção e tenha algumas boas atuações. Se não estiver nos planos de Mauricio, tudo bem também, mas que aproveite o futebol no Milan e jogue da maneira que sabemos que é capaz.”