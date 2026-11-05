“Muitas críticas pela primeira vez”: Brad Friedel, ex-astro da seleção dos EUA, analisa decisão de Christian Pulisic sobre contrato com o Milan após jogador superar decepção na Copa do Mundo
Seleção dos Estados Unidos sofreu derrota nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026
Sérias dúvidas foram levantadas sobre o futuro do jogador de 28 anos ao longo da temporada 2025-26. Isso porque, apesar de ter uma proposta de renovação na mesa, ele não assinou o contrato. Pulisic era visto como alguém que mantinha suas opções em aberto.
Ele teve a vitrine de maior destaque para mostrar seu talento quando o principal torneio da Fifa chegou à América do Norte. A equipe de Mauricio Pochettino deu mostras do que é capaz naquele torneio, mas acabou eliminada pela Bélgica nas oitavas de final.
Após ser chamado de “Capitão América” por algum tempo, apesar de nem sempre usar a braçadeira de capitão de sua seleção, Pulisic era o principal símbolo do futebol dos Estados Unidos em casa. Corresponder às grandes expectativas sempre seria difícil, e foi o que aconteceu.
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Pulisic optou por prolongar sua passagem de três anos pela Itália
Supostas falhas foram apontadas nas atuações de muitos dos que não conseguiram levar a seleção dos Estados Unidos às fases finais de mais uma grande competição internacional. Pulisic se viu sob os holofotes mais intensos.
As especulações sobre uma transferência na Itália logo perderam força, e ele teve um início relativamente lento na temporada 2026-27, chegando a ficar no banco de reservas em algumas ocasiões sob o comando de Ruben Amorim, ex-técnico do Manchester United. No entanto, marcou dois gols em suas últimas três partidas, incluindo um na vitória em um clássico contra a arquirrival Inter.
Novas condições contratuais foram acertadas, encerrando as especulações sobre sua saída, e ainda deve haver muitos capítulos a escrever em uma história que começou em 2023, quando ele deixou o Chelsea, gigante da Premier League.
Recordes pessoais foram estabelecidos no Milan, com 17 gols marcados em seu segundo ano no clube, e a apaixonada torcida acolheu Pulisic. Ele acredita que deve retribuir essa confiança, dando preferência à continuidade em vez de outra mudança de ares.
Atacante de destaque respondeu bem a perguntas difíceis
Questionado se essa acabou sendo a melhor decisão para todos os envolvidos, o ex-goleiro da seleção dos Estados Unidos Friedel, que falou por cortesia da Grosvenor Sport, disse à GOAL: “Acho que sim.
“Não conheço Christian, acredite se quiser. Quando eu treinava a seleção sub-19, a categoria era a do ano de nascimento dele. Comecei com os nascidos em 1998 quando assumi, mas ele já estava com Jurgen Klinsman na seleção principal. Então trabalhei com todos aqueles jogadores, Tyler Adams, Weston McKennie e os demais. Conheço todos muito bem e os treinei. Não conheço Christian, então não sei como ele pensa nem o que quer fazer na vida e no futebol.
“Ele teve um ano difícil no ano passado. Durante e depois da Copa do Mundo, acho que, pela primeira vez na carreira, recebeu muitas críticas nos Estados Unidos. Acho que ele saiu um pouco dos holofotes, por assim dizer.
“Parece que ele voltou a se concentrar nos treinos. Pelo que se vê, começou a recuperar a forma no último mês ou nos últimos dois meses. Talvez só precisasse dar um passo atrás e voltar a aproveitar a vida e o futebol.
“Eu diria que foi uma decisão inteligente e boa para ele assinar um contrato em um lugar onde está feliz. Nunca é agradável para um jogador receber tantas críticas quanto ele recebeu, mas isso faz parte do esporte.
“Eu diria que, nas últimas quatro semanas, a imprensa diminuiu um pouco a pressão sobre ele. As críticas voltaram um pouco porque ele ficou fora da última convocação da seleção, e a equipe jogou muito bem com os jovens. Algumas críticas ressurgiram nos Estados Unidos, mas não foram tão duras quanto as que vieram depois da Copa do Mundo.
“Espero que ele continue recuperando a forma, jogue muito bem no Milan, volte à seleção e tenha algumas boas atuações. Se não estiver nos planos de Mauricio, tudo bem também, mas que aproveite o futebol no Milan e jogue da maneira que sabemos que é capaz.”
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Jogos continentais, nacionais e internacionais se aproximam
O AC Milan volta a campo pela Liga Europa na quinta-feira, quando recebe o Ferencvaros. No domingo, visita o Genoa pela Serie A antes da pausa de novembro para as seleções.
Depois dessa partida, Pulisic viajará para os Estados Unidos em busca de ampliar sua marca de 90 jogos e 33 gols pela seleção principal de seu país. A seleção dos Estados Unidos se prepara para enfrentar o Haiti nas quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF.
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