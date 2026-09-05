'Muitas coisas mudaram' - Novo capitão do Manchester City, Ruben Dias revela a diferença entre Enzo Maresca e Pep Guardiola no Etihad Stadium

Apesar da chegada de novos rostos e da implementação de ideias novas, Dias acredita que as características centrais do elenco do Manchester City permitem uma transição sem sobressaltos. O defensor destacou que o conforto da equipe com a bola segue sendo sua principal força, servindo como ponte entre as duas eras de treinadores. Esse senso de continuidade é vital enquanto o clube atravessa uma temporada de mudanças significativas, incluindo a recente chegada recorde de Enzo Fernandez, vindo do Chelsea.

"No geral, é muito um jogo com o qual estávamos acostumados a jogar, depois há detalhes que o tornam diferente em momentos distintos, e sinto que todos estão comprando muito a ideia", acrescentou Dias. "Tem muito de nós com a bola, e essa é a nossa principal característica. Sinto que, nesse sentido, há uma continuidade, mesmo que sejamos diferentes."

A avaliação do zagueiro sugere que Maresca está conseguindo mesclar sua própria filosofia com a base já existente do elenco.



