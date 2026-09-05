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'Muitas coisas mudaram' - Novo capitão do Manchester City, Ruben Dias revela a diferença entre Enzo Maresca e Pep Guardiola no Etihad Stadium
Evolução tática sob o novo comando
Dias deu uma visão esclarecedora sobre a transição entre Guardiola e o novo técnico Maresca. Embora grande parte do mundo do futebol esperasse uma mudança radical após a saída de Guardiola, o novo capitão do Etihad sugere que a base continua familiar, mesmo com a evolução dos detalhes mais sutis.
Ao falar sobre o ambiente sob o comando do novo treinador, o zagueiro demonstrou otimismo em relação ao rumo da equipe. "Muito positivo. Obviamente, muitas coisas mudaram, mas, no fim, não mudou tanta coisa. É uma energia nova e estamos nos sentindo bem. Enzo tem ideias específicas sobre a maneira como vê o jogo, ofensiva e defensivamente", disse Dias ao site oficial do clube.
- AFP
Continuidade em meio a mudanças significativas no elenco
Apesar da chegada de novos rostos e da implementação de ideias novas, Dias acredita que as características centrais do elenco do Manchester City permitem uma transição sem sobressaltos. O defensor destacou que o conforto da equipe com a bola segue sendo sua principal força, servindo como ponte entre as duas eras de treinadores. Esse senso de continuidade é vital enquanto o clube atravessa uma temporada de mudanças significativas, incluindo a recente chegada recorde de Enzo Fernandez, vindo do Chelsea.
"No geral, é muito um jogo com o qual estávamos acostumados a jogar, depois há detalhes que o tornam diferente em momentos distintos, e sinto que todos estão comprando muito a ideia", acrescentou Dias. "Tem muito de nós com a bola, e essa é a nossa principal característica. Sinto que, nesse sentido, há uma continuidade, mesmo que sejamos diferentes."
A avaliação do zagueiro sugere que Maresca está conseguindo mesclar sua própria filosofia com a base já existente do elenco.
Maresca confirma nova hierarquia de liderança
O início da era Maresca também trouxe uma reestruturação formal do grupo de liderança do clube. Após as saídas de figuras de longa data como Rodri e Bernardo Silva, o técnico confirmou oficialmente os quatro jogadores que vão liderar o time nesta temporada. Em entrevista coletiva antes do confronto com o Coventry, Maresca disse: "O capitão é Ruben, Erling [Haaland], Marc Guehi e Gianluigi Donnarumma."
- Pro Sports Images
O caminho à frente para o City
Enquanto o Manchester City se prepara para os desafios de um calendário doméstico e europeu apertado, a estabilidade proporcionada por figuras experientes como Dias será crucial. O aval do defensor a Maresca sugere um vestiário unido, pronto para retomar a glória da Premier League sob uma abordagem tática ligeiramente diferente.
Os próximos compromissos oferecerão um teste mais duro de quão bem essas novas ideias foram implementadas. No entanto, o otimismo irradiado pelo novo capitão serve como um aviso aos rivais de que a máquina do City está longe de ter acabado.
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