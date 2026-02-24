É muita moral! A declaração forte de Memphis Depay sobre Hugo Souza no vestiário do Corinthians

O Corinthians se classificou às semifinais do Campeonato Paulista, neste último domingo (22).

O Timão empatou por 1 a 1 com a Portuguesa no tempo regulamentar e garantiu a vaga após vencer a disputa de pênaltis por 8 a 7, em um confronto carregado de tensão.

Hugo Souza, grande nome da classificação corintiana, brilhou nas penalidades, defendendo três cobranças ao longo da partida, entre tempo normal e disputa final, e assumiu o protagonismo na vaga assegurada pelo Alvinegro.

A atuação decisiva do camisa 1 não passou despercebida. Logo após o apito final, Memphis Depay fez questão de destacar a importância do companheiro e atribuir ao goleiro papel fundamental no resultado positivo.