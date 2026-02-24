Goal.com
Hugo SouzaRonaldo Barreto/O Globo
Luis Felipe Gonçalves

É muita moral! A declaração forte de Memphis Depay sobre Hugo Souza no vestiário do Corinthians

Herói nos pênaltis, Hugo Souza é exaltado por Memphis após classificação do Corinthians

O Corinthians se classificou às semifinais do Campeonato Paulista, neste último domingo (22).

O Timão empatou por 1 a 1 com a Portuguesa no tempo regulamentar e garantiu a vaga após vencer a disputa de pênaltis por 8 a 7, em um confronto carregado de tensão.

Hugo Souza, grande nome da classificação corintiana, brilhou nas penalidades, defendendo três cobranças ao longo da partida, entre tempo normal e disputa final, e assumiu o protagonismo na vaga assegurada pelo Alvinegro.

A atuação decisiva do camisa 1 não passou despercebida. Logo após o apito final, Memphis Depay fez questão de destacar a importância do companheiro e atribuir ao goleiro papel fundamental no resultado positivo.

  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Depay enaltece Hugo e reforça desejo em defender o título paulista

    Ainda no gramado, Memphis Depay falou sobre a classificação da equipe e dedicou os agradecimentos para toda a equipe, mas especialmente ao goleiro Hugo Souza, "herói" da classificação.

    “Vitória muito importante. Temos que agradecer ao Hugo. Claro, também todos os companheiros que bateram os pênaltis. Foi um jogo muito difícil, muito feliz que vencemos. Mais uma vez, temos que agradecer ao Hugo, ele nos salvou novamente. Agora precisamos descansar e focar de novo, porque daqui dois dias temos mais um jogo. Nós queremos defender esse título”, disse o holandês.

    No vestiário, em vídeo divulgado pela Corinthians TV, o camisa 10 do Timão voltou a rasgar elogios à Hugo, chegando a dizer que o goleiro "está ganhando títulos pra gente".

  • Athletico Paranaense v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Os próximos passos do Timão

    Classificado às semifinais, o Corinthians agora enfrenta o Novorizontino na luta por uma vaga na final do Paulistão. O confronto está marcado para sábado (28), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

    Antes da decisão estadual, o Timão volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira (25), a equipe visita o Cruzeiro, no Mineirão, às 20h, buscando manter o embalo também na competição nacional.

