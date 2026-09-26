A trajetória de Zidane como comandante da seleção francesa começou com uma importante, embora apertada, vitória por 1 a 0 sobre a Turquia na noite de sexta-feira. Em uma atmosfera hostil no Kocaeli Stadyumu, a França demonstrou a solidez defensiva e a eficiência que Zidane espera que definam sua era. O momento decisivo chegou aos 54 minutos, quando Kylian Mbappe balançou as redes para marcar seu 67º gol pela seleção, garantindo três pontos vitais para os visitantes em sua primeira partida da campanha da Liga das Nações da Uefa de 2026-27. No entanto, o triunfo foi ofuscado por uma lesão preocupante do capitão, que precisou ser substituído pouco depois de marcar.

Apesar de perder seu principal jogador no início do segundo tempo, a França conseguiu segurar uma valente equipe turca que viu Ugurcan Cakir ser expulso nos minutos finais. A vitória marca a primeira vez que um técnico da França vence em sua estreia desde que Aime Jacquet conseguiu o feito em 1994, coincidindo com o homem que levou Zidane à glória da Copa do Mundo como jogador.