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“Muita emoção”: Zinedine Zidane comemora estreia vitoriosa pela França, mas cobra “equilíbrio” tático após vitória sofrida sobre a Turquia
Começo vencedor para Zizou
A trajetória de Zidane como comandante da seleção francesa começou com uma importante, embora apertada, vitória por 1 a 0 sobre a Turquia na noite de sexta-feira. Em uma atmosfera hostil no Kocaeli Stadyumu, a França demonstrou a solidez defensiva e a eficiência que Zidane espera que definam sua era. O momento decisivo chegou aos 54 minutos, quando Kylian Mbappe balançou as redes para marcar seu 67º gol pela seleção, garantindo três pontos vitais para os visitantes em sua primeira partida da campanha da Liga das Nações da Uefa de 2026-27. No entanto, o triunfo foi ofuscado por uma lesão preocupante do capitão, que precisou ser substituído pouco depois de marcar.
Apesar de perder seu principal jogador no início do segundo tempo, a França conseguiu segurar uma valente equipe turca que viu Ugurcan Cakir ser expulso nos minutos finais. A vitória marca a primeira vez que um técnico da França vence em sua estreia desde que Aime Jacquet conseguiu o feito em 1994, coincidindo com o homem que levou Zidane à glória da Copa do Mundo como jogador.
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Zidane reflete sobre exigências táticas e retorno emocionante
Falando após a partida, Zidane foi rápido em reconhecer o peso da ocasião, ao mesmo tempo em que enfatizou a necessidade de sua equipe manter a disciplina. "Há muita emoção", disse Zidane à TF1. "É a primeira vez, e começar com uma vitória nunca é fácil, especialmente aqui na Turquia. Acho que fizemos o jogo que precisávamos fazer. Não deixamos o nosso adversário jogar; fomos pressioná-los bem alto e fomos muito agressivos na recuperação da bola. Com a bola, soubemos fazer as coisas corretamente."
"Vi muitos aspectos interessantes, embora tenhamos trabalhado juntos por apenas três treinos e meio. Isso é muito encorajador. Estou satisfeito com o que os jogadores conseguiram e feliz por essa estreia ter sido assim."
Dominando o equilíbrio tático e a adaptabilidade
Ao enfatizar a necessidade de equilibrar brilho individual com disciplina tática, o ex-treinador do Real Madrid destacou a solidez estrutural como a base do sucesso de sua equipe. Ele observou que, embora seu elenco conte com talentos individuais capazes de decidir partidas, manter uma organização coletiva sólida é essencial para evitar exposição. Por fim, mostrou orgulho da versatilidade tática do time, demonstrando que ele pode se adaptar e jogar de várias maneiras quando necessário.
"Este confronto mostra que podemos jogar de várias maneiras, que é o que me interessa", continuou. "O equilíbrio é a chave para tudo. Temos jogadores capazes de fazer a diferença a qualquer momento, mas precisamos manter uma organização coletiva sólida para não nos expormos."
"Também precisamos prestar homenagem à Turquia. Muitos pensaram que eles cairiam fisicamente, mas não foi o caso. Os turcos mantiveram uma alta intensidade até o fim. Conseguimos responder, e todos estavam prontos, inclusive os reservas, que assumiram perfeitamente quando entraram no jogo. É uma verdadeira satisfação."
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França enfrenta reorganização tática sem a capitã
A estreia de Zidane pode ter terminado com vitória, mas a perda de seu capitão transformou uma noite de celebração em uma de incerteza para o futuro da seleção francesa. A ausência de Mbappe deixa um enorme vazio no time titular, e ainda resta saber se Zidane convocará um substituto da lista de espera para reforçar suas opções no ataque. A França está programada para viajar para enfrentar a Bélgica na segunda-feira, em um confronto de alto nível que agora não contará com um dos melhores jogadores do mundo. Após essa partida, a seleção francesa voltará para casa, ao Stade de France, para dois jogos cruciais em casa contra Itália e Bélgica no início de outubro.
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