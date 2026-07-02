Muharemovic está prestes a voltar à Juventus: acordo iminente com o Sassuolo, contrato até 2031

Tarik Muharemovic está cada vez mais perto de retornar à Juventus. O zagueiro central bósnio, nascido em 2003, que atualmente joga pelo Sassuolo, está, de fato, a um passo de vestir novamente a camisa bianconera, voltando ao clube que lhe permitiu dar os primeiros passos no futebol italiano graças à experiência adquirida com a Juventus Next Gen na Série C.





Segundo informações de Nicolò Schira, a Juventus e o Sassuolo já teriam chegado a um acordo preliminar para a transferência do zagueiro. A negociação deve ser fechada com base em um valor total de 18 milhões de euros, dos quais 15 milhões são parte fixa e outros 3 milhões estão vinculados ao cumprimento de determinados bônus, provavelmente relacionados a metas individuais do jogador e aos resultados da equipe.







