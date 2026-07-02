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cm grafica muharemovic juve
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Muharemovic está prestes a voltar à Juventus: acordo iminente com o Sassuolo, contrato até 2031

Juventus
Mercado da bola
T. Muharemovic
Sassuolo

Muharemovic está pronto para assinar um contrato de longo prazo, com vencimento previsto para 30 de junho de 2031

Tarik Muharemovic está cada vez mais perto de retornar à Juventus. O zagueiro central bósnio, nascido em 2003, que atualmente joga pelo Sassuolo, está, de fato, a um passo de vestir novamente a camisa bianconera, voltando ao clube que lhe permitiu dar os primeiros passos no futebol italiano graças à experiência adquirida com a Juventus Next Gen na Série C.


Segundo informações de Nicolò Schira, a Juventus e o Sassuolo já teriam chegado a um acordo preliminar para a transferência do zagueiro. A negociação deve ser fechada com base em um valor total de 18 milhões de euros, dos quais 15 milhões são parte fixa e outros 3 milhões estão vinculados ao cumprimento de determinados bônus, provavelmente relacionados a metas individuais do jogador e aos resultados da equipe.



  • Paralelamente ao acordo entre os dois clubes, a Juventus já teria definido também os detalhes com o jogador. Muharemovic estaria, de fato, pronto para assinar um contrato de longo prazo, com vencimento previsto para 30 de junho de 2031, que lhe garantiria um salário de cerca de 2,2 milhões de euros por temporada.


    A negociação, salvo surpresas de última hora, parece estar agora em fase final. As partes teriam chegado a um acordo sobre todos os principais aspectos da negociação, restando apenas acertar os últimos detalhes formais antes do anúncio oficial. Para a Juventus, trata-se de um investimento importante para o futuro, com o objetivo de trazer de volta a Turim um zagueiro jovem, mas que já possui experiência no futebol profissional, considerado um jogador de grande confiabilidade e com ampla margem de crescimento.


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