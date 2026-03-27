Muharemovic avisa a Itália: “Vamos devorar quem quer que apareça, Zenica vai estar em chamas”. O jogo contra os Azzurri é um novo teste para o zagueiro do Sassuolo e para convencer… o Inter

Palavras inflamadas do zagueiro da equipe da Emília, uma das revelações deste campeonato, a ponto de muitos dos nossos grandes clubes terem demonstrado interesse nele para o futuro próximo. Já em janeiro, surgiram alguns rumores de que ele deixaria os neroverdi, mas o clube pretendia vendê-lo no verão, a fim de maximizar o lucro que o ex-jogador da Juventus lhes permitirá obter. Entre os clubes que acompanham o jogador com maior interesse está o Inter.





De 23 anos, bósnio, mas nascido em Liubliana e criado na Áustria, ele está bem no topo da lista de zagueiros centrais com os quais Marotta e Ausilio querem reforçar uma defesa dos nerazzurri que passará por muitas mudanças no futuro. A Inter também gosta dele porque ele pode atuar tanto como zagueiro central quanto como lateral-esquerdo. Além disso, as relações com o Sassuolo são há muito tempo frutíferas e o próprio diretor do clube emiliano, Giovanni Carnevali, não escondeu que o clube está pronto para vendê-lo ao melhor comprador. “Não posso negar que a Inter tenha pedido informações, mas outros clubes também nos ligaram. Tarik não é mais uma surpresa”, disse ele em uma entrevista recente.





O preço deve ficar em tornode 25/30 milhões, mas está claro que uma classificação para a Copa do Mundo e participações frequentes no torneio mundial poderiam aumentar o custo, além de fazer nosso sistema de futebol mergulhar novamente na depressão por ter perdido mais uma vez a chance de disputar a Copa do Mundo. É preciso lembrar também que a Juventus, que o contratou quando era muito jovem, mas depois não apostou nele, mantém uma cláusula de 50% sobre a futura revenda. Depois de ter falhado o teste contra o Inter – foi um dos piores na derrota por 0 a 5 em 8 de fevereiro passado –, agora Muharemovic tem outro teste que não pode errar: a classificação de alguns de seus possíveis futuros companheiros de equipe depende inteiramente da partida de terça-feira, dia 31.