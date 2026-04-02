Mudança sensacional após a saída do FC Bayern? Leon Goretzka teria recebido uma oferta gigantesca

De acordo com a reportagem, com essa iniciativa, o clube que tem Niclas Füllkrug por empréstimo pretende superar a Juventus de Turim na disputa pela contratação da estrela do Bayern que está de saída. Goretzka seria o candidato preferido do técnico do Milan, Massimiliano Allegri. Os Rossoneri estariam oferecendo a Goretzka um salário anual de cinco milhões de euros, além de bônus.

O clube já havia confirmado, no final de janeiro, que o contrato de Goretzka com o campeão alemão não seria renovado. Goretzka já poderia ter deixado o time de Munique ainda no inverno; segundo relatos coincidentes da mídia, ele teria recebido uma proposta do Atlético de Madrid pronta para ser assinada. Goretzka, porém, deixou claro que deseja terminar a temporada no FC Bayern e disputar mais uma vez o título com o time de Munique.

“Por mais honrado que me tenha sentido pelo interesse de outros grandes clubes internacionais, tomei a decisão de terminar a temporada no FC Bayern”, comunicou o jogador da seleção nacional há alguns meses. Ele está em um time com o qual se diverte dentro e fora de campo e tem em Vincent Kompany um técnico que transformou a equipe novamente em uma verdadeira unidade: “Sinto-me profundamente ligado a este time e ao clube. Nosso objetivo comum é estar novamente na Marienplatz em maio e comemorar os maiores títulos junto com VOCÊS!”