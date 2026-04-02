Segundo o Fanatik, o Fenerbahçe de Istambul estaria se empenhando intensamente para contratar o jogador da seleção alemã e estaria disposto a atender a todos os pedidos de Leon Goretzka, caso ele decida assinar com o clube turco.
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Mudança sensacional após a saída do FC Bayern? Leon Goretzka teria recebido uma oferta gigantesca
Segundo essas informações, o Fenerbahçe não só ofereceria ao jogador de 31 anos um contrato de longo prazo de três anos, mas também uma bônus de assinatura no valor de dez milhões de euros. Além disso, estaria prevista uma reunião com o técnico alemão Domenico Tedesco, que recentemente esteve gravemente doente. Além de Goretzka, o “Fener” também estaria tentando contratar Julian Brandt, que deixará o BVB no meio do ano sem custo de transferência.
O Fenerbahçe está longe de ser o único clube a disputar Goretzka, que também ficará sem contrato no verão. Recentemente, a Gazzetta dello Sport noticiou uma investida do AC Milan, que também estaria oferecendo a Goretzka um contrato de três anos.
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Goretzka recusa transferência no meio do ano para o Bayern de Munique
De acordo com a reportagem, com essa iniciativa, o clube que tem Niclas Füllkrug por empréstimo pretende superar a Juventus de Turim na disputa pela contratação da estrela do Bayern que está de saída. Goretzka seria o candidato preferido do técnico do Milan, Massimiliano Allegri. Os Rossoneri estariam oferecendo a Goretzka um salário anual de cinco milhões de euros, além de bônus.
O clube já havia confirmado, no final de janeiro, que o contrato de Goretzka com o campeão alemão não seria renovado. Goretzka já poderia ter deixado o time de Munique ainda no inverno; segundo relatos coincidentes da mídia, ele teria recebido uma proposta do Atlético de Madrid pronta para ser assinada. Goretzka, porém, deixou claro que deseja terminar a temporada no FC Bayern e disputar mais uma vez o título com o time de Munique.
“Por mais honrado que me tenha sentido pelo interesse de outros grandes clubes internacionais, tomei a decisão de terminar a temporada no FC Bayern”, comunicou o jogador da seleção nacional há alguns meses. Ele está em um time com o qual se diverte dentro e fora de campo e tem em Vincent Kompany um técnico que transformou a equipe novamente em uma verdadeira unidade: “Sinto-me profundamente ligado a este time e ao clube. Nosso objetivo comum é estar novamente na Marienplatz em maio e comemorar os maiores títulos junto com VOCÊS!”
O destino preferido de Goretzka seria, aparentemente, a Premier League
No verão, Goretzka viajará primeiro com a seleção alemã para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, antes de ter que tomar uma decisão sobre seu futuro. Não faltarão interessados nessa ocasião. Alguns dos principais clubes da Inglaterra — segundo o jornal *Bild*, o destino preferido de Goretzka — já teriam manifestado seu interesse.
O Arsenal teria, portanto, as melhores chances, já que os Gunners, atuais líderes da tabela, ao contrário do Tottenham Hotspur, que também está interessado, terão vaga garantida na Liga dos Campeões na próxima temporada e não correrão o risco de disputar a segunda divisão. No entanto, ainda não houve uma oferta concreta dos Gunners.
Da Série A, o Inter de Milão também estaria interessado nos serviços de Goretzka; além disso, espera-se que o Atlético de Madrid volte a entrar na disputa no verão.
Leon Goretzka: Estatísticas e dados de desempenho
Clube Jogos Gols Assistências FC Bayern 301 48 50 Schalke 04 147 19 16 VfL Bochum 36 4 8