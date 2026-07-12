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Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Gabriel Marin

Mudança de rota, testes e expectativa por Neymar marcam retomada do Santos na temporada

Santos

Com calendário alterado, Cuca aposta na base, lida com desfalques e prepara equipe para sequência decisiva entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana

O Santos inicia a segunda metade da temporada diante de um cenário diferente do planejado. A pausa para a Copa do Mundo serviu para o técnico Cuca ajustar a equipe, observar jovens e reorganizar o elenco para uma sequência de jogos que ganhou novos contornos após a antecipação da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso após a paralisação será nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A alteração no calendário foi motivada pelos playoffs da Sul-Americana, competição em que o Peixe enfrentará a Universidad Central, da Venezuela, nos dias 21 e 28 de julho.

A mudança obrigou o clube a rever toda a programação da intertemporada e acelerou o processo de preparação para um período decisivo da temporada.

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  • Treino Santos 2026Raul Baretta/ Santos FC

    Calendário alterado muda planejamento da intertemporada

    A antecipação da partida contra o Botafogo fez o Santos abandonar os planos de realizar parte da preparação em Portugal, onde disputaria amistosos durante a pausa do calendário.

    Como alternativa, a comissão técnica organizou um amistoso contra o União São João e um jogo-treino diante do Osasco Sporting, ambos utilizados para dar ritmo ao elenco e testar formações antes da retomada oficial das competições.

    Além de preparar a equipe para o duelo pelo Brasileirão, os trabalhos tiveram como objetivo iniciar o planejamento para a disputa da repescagem da Sul-Americana. Após enfrentar o Botafogo, o Santos viajará para encarar a Universidad Central, no dia 21, enquanto o confronto de volta está marcado para o dia 28, na Vila Belmiro.

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  • Treino Santos 2026Raul Baretta/ Santos FC

    Cuca aproveita pausa para testar equipe e observar a base

    Sem poder contratar em razão da delicada situação financeira do clube e do transfer ban imposto pela FIFA, Cuca voltou a recorrer às categorias de base, repetindo uma estratégia adotada em sua passagem anterior pelo Santos.

    Os amistosos da intertemporada serviram para dar oportunidades a jovens que ainda não haviam atuado profissionalmente. O goleiro João Pedro e os meio-campistas Nicola Profeta, Vinícius Fabri e Pepê Fermino receberam espaço durante os testes realizados pela comissão técnica.

    Pepê, inclusive, agradou ao treinador, mas acabou sofrendo uma lesão durante o amistoso contra o União São João e deve desfalcar a equipe nas primeiras partidas do segundo semestre.

    No jogo-treino diante do Osasco Sporting, Cuca manteve praticamente a mesma formação utilizada anteriormente, promovendo apenas a entrada de Willian Arão na vaga de João Schmidt entre os titulares. Diferentemente do primeiro teste, o treinador reduziu as experiências e preservou a base da equipe por mais tempo, acionando os reservas apenas na reta final da atividade.

  • Gabriel Bontempo e NeymarGetty/GOAL

    Desfalques seguem sendo desafio para a estreia

    Apesar do período de preparação, o Santos ainda não contará com força máxima na volta do Campeonato Brasileiro.

    O principal desfalque será Neymar. Após disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira, o camisa 10 recebeu alguns dias de férias e só tem reapresentação prevista para 17 de julho, um dia após o compromisso diante do Botafogo. O atacante passou o período de descanso nos Estados Unidos e retornará ao CT Rei Pelé para cumprir os meses finais de seu contrato, válido até dezembro de 2026.

    Sua presença no primeiro confronto da Sul-Americana, diante da Universidad Central, ainda é tratada como incerta.

    Outro jogador acompanhado de perto pelo departamento médico é Gabriel Bontempo. O meia enfrenta um problema no púbis, realizou apenas atividades internas durante a intertemporada e ficou fora dos dois compromissos preparatórios.

    Já o lateral-direito Igor Vinícius apresenta evolução. Recuperado de uma fratura em um dos dedos do pé, voltou a treinar com o grupo e tem boas chances de ser relacionado para enfrentar o Botafogo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Neymar retorna ao clube cercado de expectativas

    Além da expectativa pelo retorno aos gramados, Neymar também volta ao Santos em meio às discussões sobre seu futuro. O atacante possui contrato até o fim de 2026 e ainda não revelou se pretende seguir atuando profissionalmente após afirmar que a Copa do Mundo representou sua última participação com a seleção brasileira.

    Nos últimos dias, Neymar Pai e pessoas próximas ao jogador utilizaram as redes sociais para incentivar a continuidade da carreira do camisa 10. Até o momento, o atacante não comentou publicamente sobre os próximos passos.

    Enquanto isso, Cuca prepara a equipe sem contar com o principal jogador do elenco, apostando na força coletiva para iniciar bem uma sequência que poderá definir os rumos da temporada.

  • Palmeiras v Santos - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sequência decisiva exigirá respostas rápidas

    A retomada da temporada coloca o Santos diante de uma maratona de jogos importantes. Além da necessidade de somar pontos no Campeonato Brasileiro, o clube terá pela frente a disputa da repescagem da Sul-Americana, que pode garantir uma vaga nas oitavas de final da competição continental.

    Com limitações no mercado, jovens ganhando espaço e a expectativa pelo retorno de Neymar, o Peixe inicia o segundo semestre tentando transformar a pausa da Copa do Mundo em um ponto de virada para a temporada.

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