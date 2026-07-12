Mudança de rota, testes e expectativa por Neymar marcam retomada do Santos na temporada

O Santos inicia a segunda metade da temporada diante de um cenário diferente do planejado. A pausa para a Copa do Mundo serviu para o técnico Cuca ajustar a equipe, observar jovens e reorganizar o elenco para uma sequência de jogos que ganhou novos contornos após a antecipação da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O primeiro compromisso após a paralisação será nesta quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. A alteração no calendário foi motivada pelos playoffs da Sul-Americana, competição em que o Peixe enfrentará a Universidad Central, da Venezuela, nos dias 21 e 28 de julho.

A mudança obrigou o clube a rever toda a programação da intertemporada e acelerou o processo de preparação para um período decisivo da temporada.