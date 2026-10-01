ANP
Traduzido por
Mudança para a Arábia Saudita, sonho europeu! Summerville promete conquistar o continente após impressionar o técnico Xavi
Summerville mira o topo da Europa apesar da transferência para o Al-Hilal
O atacante da Holanda Crysencio Summerville declarou sua ambição de se firmar entre os atacantes de elite da Europa, enquanto mantém sua boa fase internacional sob o comando do técnico Xavi Hernandez. O ex-ponta do West Ham United chamou a atenção ao se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, apesar do interesse de grandes clubes europeus.
Summerville fez sua estreia pela seleção principal durante a preparação para a Copa do Mundo e esteve em todas as convocações desde então.
Ele sofreu o pênalti decisivo que preparou o gol de abertura de Mexx Meerdink na vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, no domingo, em Belgrado.
- DeFodi Images
Xavi elogia a intensidade e a capacidade decisiva do ponta}
Xavi fez elogios efusivos à intensidade de Summerville e à sua flexibilidade tática, destacando a capacidade do atacante de atacar a profundidade ou receber a bola nos pés. O treinador holandês afirmou que Summerville tem todas as qualidades necessárias para chegar ao mais alto nível do futebol internacional.
Summerville elogiou o estilo de gestão transparente de Xavi e revelou que trabalha de perto com o auxiliar técnico Ruud van Nistelrooy.
"Ele é um jogador muito bom em termos de intensidade, capacidade de trabalhar duro e ajudar a equipe", afirmou Xavi. "Individualmente, ele tem as capacidades para fazer a diferença. Pode ser um jogador de alto nível com sua ambição e paixão. Tem todas as capacidades para se tornar um jogador muito grande."
Atacante detalha plano de longo prazo com preparador físico pessoal
Trabalhando ao lado do personal trainer Ivandro Monteiro, Summerville confirmou que se tornar um dos atacantes de elite da Europa continua sendo o objetivo central de seu plano de carreira. O atacante nascido em Roterdã explicou que a autoconfiança impulsionou sua rápida ascensão em nível internacional.
Summerville reconheceu que fatores financeiros influenciaram sua transferência no verão para o Al-Hilal, mas ressaltou que suas ambições esportivas seguem inalteradas.
"Tenho grandes ambições", afirmou Summerville. "Meu personal trainer vê todos os dias o quanto eu trabalho duro. Temos um plano, e nosso plano é que um dia eu me torne um dos melhores atacantes da Europa. Eu simplesmente sempre acreditei em mim e nas minhas habilidades."
- ANP
Holanda foca no teste em Tessalônica contra a Grécia
Summerville e seus companheiros de seleção da Holanda se preparam para viajar a Tessalônica para enfrentar a líder do grupo, a Grécia, no Estádio Toumba, na noite de quinta-feira. O ponta quer contribuir com gols e assistências para ajudar o time de Xavi a assumir a liderança do Grupo 2.
A Holanda encerra a Data Fifa contra a Sérvia, em Eindhoven, no domingo.
Summerville mira outra atuação impactante como titular na Grécia.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.