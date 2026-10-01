Mudança para a Arábia Saudita, sonho europeu! Summerville promete conquistar o continente após impressionar o técnico Xavi

O atacante da Holanda Crysencio Summerville declarou sua ambição de se firmar entre os atacantes de elite da Europa, enquanto mantém sua boa fase internacional sob o comando do técnico Xavi Hernandez. O ex-ponta do West Ham United chamou a atenção ao se transferir para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, apesar do interesse de grandes clubes europeus.

Summerville fez sua estreia pela seleção principal durante a preparação para a Copa do Mundo e esteve em todas as convocações desde então.

Ele sofreu o pênalti decisivo que preparou o gol de abertura de Mexx Meerdink na vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia, no domingo, em Belgrado.