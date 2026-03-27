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Mudança histórica na Liga dos Campeões: a partir deste ano, a final será disputada às 18h. Os motivos

Liga dos Campeões

Qual foi o motivo dessa decisão? Oferecer uma experiência melhor e diversas vantagens aos torcedores, às equipes e às cidades-sede.

A UEFA anunciou uma importante mudança no calendário de jogos de sua principal competição: a partir deste ano, em Budapeste, o horário de início da final da Liga dos Campeões será antecipado das 21h para as 18h (horário italiano).

A decisão foi tomada para oferecer uma experiência melhor aos torcedores, às equipes e às cidades-sede no dia da partida, otimizando a logística e as operações e, ao mesmo tempo, proporcionando diversas vantagens tangíveis. O objetivo é tornar a final uma experiência verdadeiramente agradável para todos aqueles que desejam fazer parte deste evento emocionante, criando uma atmosfera acolhedora que permita que famílias e crianças assistam à partida mais importante da temporada.

  • AS VANTAGENS DESSA ESCOLHA

    Para os torcedores visitantes, isso significará um melhor acesso ao transporte público, especialmente após a partida, e uma viagem de volta do estádio mais segura e confortável. Para as cidades-sede, aumentará o impacto econômico do evento, dando aos torcedores a oportunidade de continuar as comemorações.

    O novo horário de início também se alinha a horários de transmissão mais acessíveis, permitindo alcançar um público televisivo e digital ainda maior em todo o mundo, com foco especial nos jovens.

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  • AS DECLARAÇÕES

    "Com essa mudança, colocamos a experiência dos torcedores no centro da nossa programação. A final da Liga dos Campeões da UEFA é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos. Enquanto o pontapé inicial às 21h CET é adequado para jogos durante a semana, o novo horário da final no sábado implica um término antecipado da partida, mesmo que ela vá para a prorrogação ou para os pênaltis, e oferece aos torcedores a oportunidade de aproveitar o resto da noite com amigos e familiares, refletindo sobre a partida mais importante da temporada”, disse o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

    Ronan Evain, diretor executivo da Football Supporters Europe, concorda: “Este é um passo muito bem-vindo pelos torcedores e nós o apoiamos totalmente. Nos últimos dois anos, a Football Supporters Europe trabalhou em estreita colaboração com a UEFA para oferecer uma melhor experiência aos torcedores nas finais de clubes. Essa mudança reafirma ainda mais que as necessidades dos torcedores são levadas em consideração. O horário de início antecipado torna as viagens de ida e volta no mesmo dia mais viáveis, reduz o estresse da viagem e permite que os torcedores aproveitem o evento sem se preocupar com a logística tarde da noite. Trata-se de uma melhoria prática que coloca os torcedores em primeiro lugar e consolida os avanços já alcançados para melhorar a recepção, a acessibilidade e os níveis de serviço nas finais da UEFA”.