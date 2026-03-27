"Com essa mudança, colocamos a experiência dos torcedores no centro da nossa programação. A final da Liga dos Campeões da UEFA é o ponto alto da temporada de futebol, e o novo horário de início a tornará ainda mais acessível, inclusiva e impactante para todos os envolvidos. Enquanto o pontapé inicial às 21h CET é adequado para jogos durante a semana, o novo horário da final no sábado implica um término antecipado da partida, mesmo que ela vá para a prorrogação ou para os pênaltis, e oferece aos torcedores a oportunidade de aproveitar o resto da noite com amigos e familiares, refletindo sobre a partida mais importante da temporada”, disse o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin.

Ronan Evain, diretor executivo da Football Supporters Europe, concorda: “Este é um passo muito bem-vindo pelos torcedores e nós o apoiamos totalmente. Nos últimos dois anos, a Football Supporters Europe trabalhou em estreita colaboração com a UEFA para oferecer uma melhor experiência aos torcedores nas finais de clubes. Essa mudança reafirma ainda mais que as necessidades dos torcedores são levadas em consideração. O horário de início antecipado torna as viagens de ida e volta no mesmo dia mais viáveis, reduz o estresse da viagem e permite que os torcedores aproveitem o evento sem se preocupar com a logística tarde da noite. Trata-se de uma melhoria prática que coloca os torcedores em primeiro lugar e consolida os avanços já alcançados para melhorar a recepção, a acessibilidade e os níveis de serviço nas finais da UEFA”.



