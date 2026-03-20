Mudança de rumo por dois motivos? O FC Bayern parece não ter mais planos de contratar Kennet Eichhorn, a jovem promessa do Hertha

Por um lado, o pacote total seria considerado caro demais para o FC Bayern. A cláusula de rescisão de Eichhorn no próximo verão estaria, supostamente, entre dez e doze milhões de euros. Por outro lado, a diretoria do FC Bayern temeria que uma transferência de Eichhorn causasse descontentamento na base do clube, que atualmente é tão produtiva.

Eichhorn é considerado um dos maiores talentos da Alemanha – com apenas 16 anos, ele conquistou uma vaga no time titular ao longo da primeira metade da temporada. Sua contratação, porém, complicaria automaticamente o caminho dos jovens talentos do meio-campo de Munique para o time profissional. Recentemente, estrearam David Santos Daiber (19) e Felipe Chavez (18), que foi emprestado ao 1. FC Köln no inverno.