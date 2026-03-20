Recentemente, Eichhorn tem sido constantemente associado a uma transferência para Munique neste verão. No entanto, segundo uma reportagem da Sport1, houve agora uma reviravolta por dois motivos.
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Mudança de rumo por dois motivos? O FC Bayern parece não ter mais planos de contratar Kennet Eichhorn, a jovem promessa do Hertha
Por um lado, o pacote total seria considerado caro demais para o FC Bayern. A cláusula de rescisão de Eichhorn no próximo verão estaria, supostamente, entre dez e doze milhões de euros. Por outro lado, a diretoria do FC Bayern temeria que uma transferência de Eichhorn causasse descontentamento na base do clube, que atualmente é tão produtiva.
Eichhorn é considerado um dos maiores talentos da Alemanha – com apenas 16 anos, ele conquistou uma vaga no time titular ao longo da primeira metade da temporada. Sua contratação, porém, complicaria automaticamente o caminho dos jovens talentos do meio-campo de Munique para o time profissional. Recentemente, estrearam David Santos Daiber (19) e Felipe Chavez (18), que foi emprestado ao 1. FC Köln no inverno.
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Noel Aseko volta ao FC Bayern no verão
Além disso, o FC Bayern vai trazer de volta Noel Aseko do Hannover 96 no verão, conforme confirmaram os muniquenses em um comunicado à imprensa na quinta-feira. O jogador de 20 anos é formado nas categorias de base do FC Bayern e joga nesta temporada por empréstimo no Hannover 96, da segunda divisão. Como Aseko teve um bom desempenho, o Hannover exerceu recentemente a opção de compra de um milhão de euros, e o clube de Munique, por sua vez, ativou imediatamente a cláusula de recompra de 2,5 milhões de euros.
Aseko poderá ocupar na próxima temporada a vaga de Leon Goretzka, que deixará o clube sem custo de transferência. Além dos titulares Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof também está disponível para a dupla de volantes. Assim como Bischof, Aseko também pode, teoricamente, atuar como lateral.
Noel Aseko: Estatísticas no Hannover 96
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