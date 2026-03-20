Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Max EberlGetty
Nino Duit

Traduzido por

Mudança de rumo por dois motivos? O FC Bayern parece não ter mais planos de contratar Kennet Eichhorn, a jovem promessa do Hertha

O FC Bayern parece ter desistido da disputa pelo jovem meio-campista de 16 anos Kennet Eichhorn, do Hertha BSC.

Recentemente, Eichhorn tem sido constantemente associado a uma transferência para Munique neste verão. No entanto, segundo uma reportagem da Sport1, houve agora uma reviravolta por dois motivos.

  • Por um lado, o pacote total seria considerado caro demais para o FC Bayern. A cláusula de rescisão de Eichhorn no próximo verão estaria, supostamente, entre dez e doze milhões de euros. Por outro lado, a diretoria do FC Bayern temeria que uma transferência de Eichhorn causasse descontentamento na base do clube, que atualmente é tão produtiva. 

    Eichhorn é considerado um dos maiores talentos da Alemanha – com apenas 16 anos, ele conquistou uma vaga no time titular ao longo da primeira metade da temporada. Sua contratação, porém, complicaria automaticamente o caminho dos jovens talentos do meio-campo de Munique para o time profissional. Recentemente, estrearam David Santos Daiber (19) e Felipe Chavez (18), que foi emprestado ao 1. FC Köln no inverno.

    • Publicidade
  • Kennet EichhornGetty

    Noel Aseko volta ao FC Bayern no verão

    Além disso, o FC Bayern vai trazer de volta Noel Aseko do Hannover 96 no verão, conforme confirmaram os muniquenses em um comunicado à imprensa na quinta-feira. O jogador de 20 anos é formado nas categorias de base do FC Bayern e joga nesta temporada por empréstimo no Hannover 96, da segunda divisão. Como Aseko teve um bom desempenho, o Hannover exerceu recentemente a opção de compra de um milhão de euros, e o clube de Munique, por sua vez, ativou imediatamente a cláusula de recompra de 2,5 milhões de euros. 

    Aseko poderá ocupar na próxima temporada a vaga de Leon Goretzka, que deixará o clube sem custo de transferência. Além dos titulares Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic, Tom Bischof também está disponível para a dupla de volantes. Assim como Bischof, Aseko também pode, teoricamente, atuar como lateral.

  • Noel Aseko: Estatísticas no Hannover 96

    Jogos26
    Gols3
    Assistências5
    Minutos em campo1.830
Bundesliga
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
2. Bundesliga
Duesseldorf crest
Duesseldorf
F95
Hertha Berlin crest
Hertha Berlin
BSC