Mudança de estratégia nas contratações do BVB? O Borussia Dortmund parece querer seguir um caminho totalmente novo com o diretor esportivo Ole Book

Nesse sentido, Kennet Eichhorn seria um “candidato muito promissor” para o BVB. A jovem promessa de 16 anos do Hertha BSC reúne, em muitos aspectos, o que os “amarelos e pretos” poderiam esperar de futuras contratações.

Como meio-campista com inteligência de jogo, forte nos duelos e fisicamente robusto, Eichhorn, apesar de sua pouca idade, já possui qualidades com as quais poderia se destacar na Bundesliga. Além disso, o valor da transferência, que estaria na casa dos dezenas de milhões, é relativamente baixo graças a uma cláusula de rescisão.

No entanto, o BVB teria que se impor contra vários outros interessados, tanto no país quanto no exterior. No FC Bayern de Munique, Eichhorn estaria na lista, assim como no Bayer 04 Leverkusen, no RB Leipzig ou no Manchester City.