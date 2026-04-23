De acordo com uma reportagem da revista "kicker", o Dortmund poderá, no futuro, procurar novos jogadores cada vez mais na 2.ª Bundesliga. O principal motivo para isso seria Book, que conhece muito bem a segunda divisão alemã devido à sua passagem pelo SV Elversberg.
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Mudança de estratégia nas contratações do BVB? O Borussia Dortmund parece querer seguir um caminho totalmente novo com o diretor esportivo Ole Book
As vantagens dessa nova estratégia são evidentes. A integração de jogadores, em sua maioria nacionais, em um novo ambiente costuma ser mais fácil; além disso, os valores das transferências de profissionais da segunda divisão estão significativamente abaixo do nível da primeira divisão ou de outras ligas de ponta da Europa.
A revista especializada acrescenta ainda que o BVB espera também uma certa sede de sucesso dos novos contratados, característica que muitos jogadores da 2.ª Bundesliga trazem consigo. De modo geral, a ambição deverá voltar a ser um critério mais importante nas transferências em Dortmund no futuro.
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Kennet Eichhorn é um "candidato muito forte" no BVB
Nesse sentido, Kennet Eichhorn seria um “candidato muito promissor” para o BVB. A jovem promessa de 16 anos do Hertha BSC reúne, em muitos aspectos, o que os “amarelos e pretos” poderiam esperar de futuras contratações.
Como meio-campista com inteligência de jogo, forte nos duelos e fisicamente robusto, Eichhorn, apesar de sua pouca idade, já possui qualidades com as quais poderia se destacar na Bundesliga. Além disso, o valor da transferência, que estaria na casa dos dezenas de milhões, é relativamente baixo graças a uma cláusula de rescisão.
No entanto, o BVB teria que se impor contra vários outros interessados, tanto no país quanto no exterior. No FC Bayern de Munique, Eichhorn estaria na lista, assim como no Bayer 04 Leverkusen, no RB Leipzig ou no Manchester City.
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Alexander Meyer foi a última contratação do BVB na segunda divisão
A última contratação do BVB proveniente da segunda divisão foi o goleiro reserva Alexander Meyer, que se transferiu do Jahn Regensburg para o time amarelo e preto no verão de 2022. Se restringirmos os critérios de pesquisa a “apenas jogadores de linha”, precisamos recuar ainda mais alguns anos.
Julian Weigl é o último jogador que não seja goleiro que o Dortmund contratou da 2.ª Bundesliga. Ele chegou em 2015, vindo do então time da segunda divisão, o 1860 München.