Mas vamos ver em detalhes o que vai mudar. Até a temporada passada, as últimas colocadas dos quatro grupos da Liga A eram rebaixadas diretamente para a Liga B, enquanto todas as terceiras colocadas disputavam um playoff para não cair contra as vice-líderes da Liga B. Na Nations League 2026/2027, apenas as duas piores quartas colocadas serão rebaixadas diretamente, as duas melhores terceiras colocadas dos quatro grupos permanecerão na Liga A e as duas piores terceiras colocadas, junto com as duas melhores quartas colocadas, disputarão os playoffs contra as segundas colocadas dos quatro grupos da Liga B. A Itália terá pela frente quatro partidas em 11 dias, um verdadeiro tour de force ao fim do qual provavelmente saberá se poderá sonhar com a classificação para as quartas de final ou se terá de lutar pela permanência na Liga A.