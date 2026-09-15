À espera da reforma da Nations League, que a partir da temporada 2028/29 será disputada em um formato semelhante ao das novas competições de clubes (as ligas terão 3 grupos de 6 seleções, cada seleção fará 6 partidas contra 5 adversários diferentes), também muda, consequentemente, o regulamento desta quinta edição do torneio, que na sexta-feira, 25 de setembro, no Estádio Olímpico de Roma, verá a Itália fazer sua estreia contra a Bélgica.
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Muda a Liga das Nações de 2026/27: as duas melhores terceiras colocadas seguem na Liga A, apenas as duas piores quartas colocadas caem diretamente
O Comitê Executivo da UEFA, reunido hoje em Salônica, oficializou a medida: para poder realinhar numericamente as seleções no novo formato — serão 18 equipes por liga, em vez das atuais 16 — os mecanismos de promoção e rebaixamento inevitavelmente mudarão. Em essência, a Itália terá as mesmas chances de se classificar para as quartas de final, para as quais também neste ano avançarão as vencedoras e as segundas colocadas dos quatro grupos, enquanto os riscos de cair para a Liga B diminuem.
Mas vejamos em detalhes o que vai mudar. Até a temporada passada, os últimos colocados dos quatro grupos da Liga A eram rebaixados diretamente para a Liga B, enquanto todos os terceiros colocados disputavam um playoff para não cair contra os segundos colocados da Liga B. Na Nations League 2026/2027, apenas os dois piores quartos colocados serão rebaixados diretamente, os dois melhores terceiros colocados dos quatro grupos permanecerão na Liga A e os dois piores terceiros colocados, junto com os dois melhores quartos colocados, disputarão os playoffs contra os segundos colocados dos quatro grupos da Liga B. A Itália terá pela frente quatro partidas no espaço de 11 dias, uma verdadeira maratona ao fim da qual provavelmente saberá se poderá sonhar com a classificação às quartas de final ou se terá de lutar pela permanência na Liga A.
Mas vamos ver em detalhes o que vai mudar. Até a temporada passada, as últimas colocadas dos quatro grupos da Liga A eram rebaixadas diretamente para a Liga B, enquanto todas as terceiras colocadas disputavam um playoff para não cair contra as vice-líderes da Liga B. Na Nations League 2026/2027, apenas as duas piores quartas colocadas serão rebaixadas diretamente, as duas melhores terceiras colocadas dos quatro grupos permanecerão na Liga A e as duas piores terceiras colocadas, junto com as duas melhores quartas colocadas, disputarão os playoffs contra as segundas colocadas dos quatro grupos da Liga B. A Itália terá pela frente quatro partidas em 11 dias, um verdadeiro tour de force ao fim do qual provavelmente saberá se poderá sonhar com a classificação para as quartas de final ou se terá de lutar pela permanência na Liga A.
Para garantir acesso direto à Liga A da próxima e renovada edição da Nations League, será importante se classificar para as quartas de final ou, no mínimo, estar entre as duas melhores terceiras colocadas.
O CALENDÁRIO DA ITÁLIA NO GRUPO A1 DA UEFA NATIONS LEAGUE
25 de setembro de 2026 (às 20h45): Itália-Bélgica - Estádio Olímpico, Roma
28 de setembro de 2026 (às 20h45): Turquia-Itália - Atatürk Spor Kompleksi, Bursa
2 de outubro de 2026 (às 20h45): França-Itália - Stade de France, Saint-Denis
5 de outubro de 2026 (às 20h45): Itália-Turquia - Estádio Renato Dall’Ara, Bolonha
12 de novembro de 2026 (às 20h45): Itália-França - Estádio Giuseppe Meazza, Milão
15 de novembro de 2026 (às 20h45): Bélgica-Itália - Estádio Rei Balduíno, Bruxelas
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