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Muda a Liga das Nações 2026/27: as duas melhores terceiras colocadas permanecem na Liga A, e apenas as duas piores quartas colocadas caem diretamente

National League Qualification
Itália

A partir de 2028/29, o torneio terá um novo formato. Enquanto isso, o Comitê Executivo da UEFA anunciou novidades também para esta 5ª edição, na qual a Itália estreou em 25 de setembro contra a Bélgica no Estádio Olímpico de Roma.

À espera da reforma da Nations League, que a partir da temporada 2028/29 será disputada com um formato semelhante ao das novas competições de clubes (as ligas terão 3 grupos de 6 seleções, cada seleção jogará 6 partidas contra 5 adversários diferentes), muda, consequentemente, também o regulamento desta quinta edição do torneio, que já viu a Itália em campo contra Bélgica e Turquia.


  • O Comitê Executivo da UEFA oficializou: para realinhar numericamente as seleções no novo formato — que passará das atuais 16 para 18 equipes por liga — os mecanismos de promoção e rebaixamento inevitavelmente vão mudar. Em essência, a Itália terá as mesmas chances de se classificar para as quartas de final, às quais também neste ano avançarão os vencedores e os segundos colocados dos quatro grupos, enquanto diminuem os riscos de rebaixamento para a Liga B.

  • Mas vamos ver em detalhes o que vai mudar. Até a temporada passada, as últimas colocadas dos quatro grupos da Liga A eram rebaixadas diretamente para a Liga B, enquanto todas as terceiras colocadas disputavam um playoff para não cair contra as segundas colocadas da Liga B. Na Nations League 2026/2027, apenas as duas piores quartas colocadas serão rebaixadas diretamente, as duas melhores terceiras colocadas dos quatro grupos permanecerão na Liga A e as duas piores terceiras colocadas, junto com as duas melhores quartas colocadas, disputarão os playoffs contra as segundas colocadas dos quatro grupos da Liga B. A Itália está disputando quatro partidas no intervalo de 11 dias, uma verdadeira maratona ao fim da qual provavelmente saberá se poderá sonhar com a classificação para as quartas de final ou se terá de lutar pela permanência na Liga A.

  • Mas vejamos em detalhes o que vai mudar. Até a temporada passada, os últimos colocados dos quatro grupos da Liga A eram rebaixados diretamente para a Liga B, enquanto todos os terceiros colocados disputavam um playoff para não cair com os segundos colocados da Liga B. Na Nations League 2026/2027, apenas os dois piores quartos colocados serão rebaixados diretamente, os dois melhores terceiros colocados dos quatro grupos permanecerão na Liga A e os dois piores terceiros colocados, junto com os dois melhores quartos colocados, disputarão os playoffs contra os segundos colocados dos quatro grupos da Liga B. A Itália terá pela frente quatro partidas no espaço de 11 dias, uma verdadeira maratona ao fim da qual provavelmente saberá se poderá sonhar com a classificação às quartas de final ou se terá de lutar pela permanência na Liga A.

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  • Para garantir o acesso direto à Liga A da próxima e renovada edição da Nations League, será importante se classificar para as quartas de final ou ao menos estar entre as duas melhores terceiras colocadas.


    O CALENDÁRIO DA ITÁLIA NO GRUPO A1 DA UEFA NATIONS LEAGUE


    25 de setembro de 2026 (às 20h45): Itália-Bélgica 0-2


    28 de setembro de 2026 (às 20h45): Turquia-Itália 1-4


    2 de outubro de 2026 (às 20h45): França-Itália - Stade de France, Saint-Denis


    5 de outubro de 2026 (às 20h45): Itália-Turquia - Estádio Renato Dall’Ara, Bolonha


    12 de novembro de 2026 (às 20h45): Itália-França - Estádio Giuseppe Meazza, Milão


    15 de novembro de 2026 (às 20h45): Bélgica-Itália - Estádio Rei Balduíno, Bruxelas

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