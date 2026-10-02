Para garantir o acesso direto à Liga A da próxima e renovada edição da Nations League, será importante se classificar para as quartas de final ou ao menos estar entre as duas melhores terceiras colocadas.





O CALENDÁRIO DA ITÁLIA NO GRUPO A1 DA UEFA NATIONS LEAGUE





25 de setembro de 2026 (às 20h45): Itália-Bélgica 0-2





28 de setembro de 2026 (às 20h45): Turquia-Itália 1-4





2 de outubro de 2026 (às 20h45): França-Itália - Stade de France, Saint-Denis





5 de outubro de 2026 (às 20h45): Itália-Turquia - Estádio Renato Dall’Ara, Bolonha





12 de novembro de 2026 (às 20h45): Itália-França - Estádio Giuseppe Meazza, Milão





15 de novembro de 2026 (às 20h45): Bélgica-Itália - Estádio Rei Balduíno, Bruxelas