De acordo com uma reportagem do jornal as, Mourinho enfrentou o Racing quatro vezes durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, e o clube foi rebaixado para a segunda divisão antes da última temporada do técnico português à frente da equipe. Mourinho conquistou três vitórias, contra um único empate por 0 a 0 no confronto mais recente.

Nenhum jogador do elenco do Real Madrid que disputou aquelas partidas permanece no vestiário da equipe, mas Sami Khedira, que fazia parte do grupo na época, atualmente trabalha na comissão técnica de Mourinho.

Khedira havia ficado de fora da última visita do Real Madrid ao estádio El Sardinero, depois de ter sido expulso na partida anterior contra o Levante, episódio que contribuiu para a derrota de sua equipe e o levou a receber uma crítica pública de seu treinador.

Mourinho disse na ocasião: "Caiu na armadilha e tem parte da responsabilidade pela derrota".

Aquela foi uma fase marcada pelos confrontos acalorados de Mourinho e por suas declarações polêmicas, entre elas a que fez naquele momento: "Quando a Espanha entra numa briga, as pessoas falam em união; já quando nós fazemos isso, nos chamam de bandidos".

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