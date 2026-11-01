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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Mourinho volta ao estádio do Racing após 15 anos: tudo mudou, menos a bandeira do Barcelona!

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
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J. Mourinho
Barcelona
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José Mourinho retorna à cidade de Santander para enfrentar o Racing, recuperando alguns detalhes familiares de sua última visita há 15 anos, mas o cenário que o aguarda no estádio El Sardinero mudou de forma significativa, depois de o clube ter passado por amplas transformações esportivas, administrativas e de torcida.

O treinador português encontrará o hotel "Real" tal como se recorda, local onde o Real Madrid ficou hospedado durante sua primeira passagem sob seu comando, depois de ter sido anteriormente um hotel destinado ao time do Racing Santander. E voltará a desfrutar da vista da baía de sua varanda, mas sua visita ao interior do estádio lhe revelará que a maioria dos rostos e detalhes que conheceu não existe mais.

E embora a aparência do estádio El Sardinero não tenha mudado muito desde sua última visita, em 2011, quase tudo o que acontece dentro dele se tornou diferente; desde o painel colorido que se debruça sobre o campo, que já não está cercado pelas bandeiras rasgadas, até o clima vibrante nas arquibancadas e as novas ambições do clube.

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  • Confrontos antigos: as memórias da armadilha de Kheira

    De acordo com uma reportagem do jornal as, Mourinho enfrentou o Racing quatro vezes durante sua primeira passagem pelo Real Madrid, e o clube foi rebaixado para a segunda divisão antes da última temporada do técnico português à frente da equipe. Mourinho conquistou três vitórias, contra um único empate por 0 a 0 no confronto mais recente.

    Nenhum jogador do elenco do Real Madrid que disputou aquelas partidas permanece no vestiário da equipe, mas Sami Khedira, que fazia parte do grupo na época, atualmente trabalha na comissão técnica de Mourinho.

    Khedira havia ficado de fora da última visita do Real Madrid ao estádio El Sardinero, depois de ter sido expulso na partida anterior contra o Levante, episódio que contribuiu para a derrota de sua equipe e o levou a receber uma crítica pública de seu treinador.

    Mourinho disse na ocasião: "Caiu na armadilha e tem parte da responsabilidade pela derrota".

    Aquela foi uma fase marcada pelos confrontos acalorados de Mourinho e por suas declarações polêmicas, entre elas a que fez naquele momento: "Quando a Espanha entra numa briga, as pessoas falam em união; já quando nós fazemos isso, nos chamam de bandidos".

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  • O depois do clássico: a bandeira do Barcelona na frente!

    Mas Mourinho retorna desta vez após conquistar uma vitória importante no estádio Camp Nou, dentro de seus esforços para mudar a realidade do Real Madrid, rumo à retomada dos títulos.

    Apesar de todas as mudanças que o estádio El Sardinero viveu ao longo de 15 anos, uma tradição permaneceu a mesma: o Racing ainda exibe as bandeiras dos vinte clubes do Campeonato Espanhol no alto da arquibancada leste, dispostas de acordo com suas posições na tabela de classificação.

    Em 2011, a bandeira do Barcelona ocupou o primeiro lugar nessa fileira, e permanece até agora, depois de elevar sua pontuação ontem para 30 pontos ao atropelar o Alavés por 6 a 1.

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