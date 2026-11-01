José Mourinho retorna à cidade de Santander para enfrentar o Racing, recuperando alguns detalhes familiares de sua última visita há 15 anos, mas o cenário que o aguarda no estádio El Sardinero mudou de forma significativa, depois de o clube ter passado por amplas transformações esportivas, administrativas e de torcida.
O treinador português encontrará o hotel "Real" tal como se recorda, local onde o Real Madrid ficou hospedado durante sua primeira passagem sob seu comando, depois de ter sido anteriormente um hotel destinado ao time do Racing Santander. E voltará a desfrutar da vista da baía de sua varanda, mas sua visita ao interior do estádio lhe revelará que a maioria dos rostos e detalhes que conheceu não existe mais.
E embora a aparência do estádio El Sardinero não tenha mudado muito desde sua última visita, em 2011, quase tudo o que acontece dentro dele se tornou diferente; desde o painel colorido que se debruça sobre o campo, que já não está cercado pelas bandeiras rasgadas, até o clima vibrante nas arquibancadas e as novas ambições do clube.