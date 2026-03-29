Mourinho: “Se tirarmos Cristiano Ronaldo, Portugal passa a ser uma seleção normal”

Portugal saiu com um empate sem gols na partida que, esta noite, no Estádio Azteca, na Cidade do México, os colocou frente a frente com o México. Uma partida que contou com a participação de muitos talentos importantes da seleção portuguesa, como Nuno Mendes, Chico Conceição, Bruno Fernandes, João Cancelo, Vitinha e João Neves, mas na qual não estava prevista a participação do astro Cristiano Ronaldo.





E foi justamente essa ausência, frequentemente solicitada pela torcida em Portugal, que provocou uma reação de outro grande nome da história do futebol do país, o técnico do Benfica, José Mourinho, que, ao comentar a partida, destacou que essa seleção fica, na verdade, enfraquecida quando CR7 não está presente.



