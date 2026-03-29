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Cristiano Ronaldo World Cup trophy PortugalGetty/GOAL
Emanuele Tramacere

Traduzido por

Mourinho: “Se tirarmos Cristiano Ronaldo, Portugal passa a ser uma seleção normal”

C. Ronaldo
J. Mourinho
Portugal
México x Portugal
México
Amistosos
Inter de Milão
Juventus

Portugal saiu com um empate sem gols na partida que, esta noite, no Estádio Azteca, na Cidade do México, os colocou frente a frente com o México. Uma partida que contou com a participação de muitos talentos importantes da seleção portuguesa, como Nuno Mendes, Chico Conceição, Bruno Fernandes, João Cancelo, Vitinha e João Neves, mas na qual não estava prevista a participação do astro Cristiano Ronaldo.


E foi justamente essa ausência, frequentemente solicitada pela torcida em Portugal, que provocou uma reação de outro grande nome da história do futebol do país, o técnico do Benfica, José Mourinho, que, ao comentar a partida, destacou que essa seleção fica, na verdade, enfraquecida quando CR7 não está presente.


  • "UMA EQUIPE NORMAL"

    Mourinho reiterou a fraqueza de Portugal sem o poder ofensivo da estrela do Al-Nassr: “Tire Cristiano Ronaldo e Portugal parece uma equipe qualquer, dentro da média”

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  • CONTRA OS TORCEDORES

    "As pessoas continuam pedindo para não convocá-lo. Bem, hoje ele não jogou e vocês viram o resultado. Nenhum perigo, nenhum medo por parte dos adversários. Simplesmente uma equipe que está sendo pressionada pelo México"

  • RONALDO ASSUSTA OS ADVERSÁRIOS

    "Quando Ronaldo está em campo, os adversários pensam duas vezes. Sem ele, nem pensam nisso"