Mourinho se emociona ao lembrar de Silvino Louro: a emoção antes da partida do Benfica em memória do ex-treinador de goleiros da Inter

Todo o Estádio da Luz fez um minuto de silêncio em memória do saudoso Silvino Louro, ex-jogador que faleceu aos 67 anos após uma longa doença. Grande goleiro em Portugal e com várias partidas pela seleção nacional, após pendurar as chuteiras, Silvino foi, por quase duas décadas, o preparador de goleiros das equipes de Mourinho. Ele esteve com o Special One no Porto e depois o acompanhou também nas aventuras com Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United.





Era inevitável que, em um momento tão doloroso, Mourinho acabasse se emocionando e chorando pelo amigo, antes mesmo de colega. Nos vídeos que imortalizam o momento, vê-se o técnico comovido e com os olhos vermelhos, voltando o olhar para o telão onde aparecia uma foto de Silvino. Mou assistiu à homenagem ao ex-goleiro e, depois, de volta ao banco, tentou enxugar as lágrimas que lhe marcavam o rosto e recompor-se para acompanhar a partida.















