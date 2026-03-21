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Simone Gervasio

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Mourinho se emociona ao lembrar de Silvino Louro: a emoção antes da partida do Benfica em memória do ex-treinador de goleiros da Inter

A emoção do Special One ao relembrar Silvino Louro.

Momento de grande emoção para José Mourinho poucos instantes antes do pontapé inicial do jogoentre Benfica e Vitória de Guimarães. O técnico das Águias não conseguiu conter as lágrimas durante o minuto de silêncio dedicado a Silvino Louro, ex-goleiro português e membro de longa data da comissão técnica de Mourinho ao longo de sua carreira.


  • Todo o Estádio da Luz fez um minuto de silêncio em memória do saudoso Silvino Louro, ex-jogador que faleceu aos 67 anos após uma longa doença. Grande goleiro em Portugal e com várias partidas pela seleção nacional, após pendurar as chuteiras, Silvino foi, por quase duas décadas, o preparador de goleiros das equipes de Mourinho. Ele esteve com o Special One no Porto e depois o acompanhou também nas aventuras com Chelsea, Inter, Real Madrid e Manchester United.


    Era inevitável que, em um momento tão doloroso, Mourinho acabasse se emocionando e chorando pelo amigo, antes mesmo de colega. Nos vídeos que imortalizam o momento, vê-se o técnico comovido e com os olhos vermelhos, voltando o olhar para o telão onde aparecia uma foto de Silvino. Mou assistiu à homenagem ao ex-goleiro e, depois, de volta ao banco, tentou enxugar as lágrimas que lhe marcavam o rosto e recompor-se para acompanhar a partida.





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  • Poucas horas após a notícia da morte de Silvino, Mourinho compartilhou esta mensagem em suas redes sociais: “Agora estou chorando, mas vou conseguir rir, rir muito, falar de você, lembrar de cada momento. Na família Mourinho, você é amado e continuará vivo. Vou continuar ouvindo você antes de cada jogo: ‘irmão, vai dar tudo certo’. Descanse, irmãozinho”.


    Como já foi dito, Silvino Louro foi um goleiro de grande nível no futebol português. Ele iniciou a carreira no Vitória de Setúbal em 1977, passando depois pelo Vitória de Guimarães antes de chegar ao Benfica. Aposentou-se aos mais de 40 anos, em 2000, após passagens também pelo Porto e pelo Salgueiros. Na primeira divisão portuguesa, ele entrou em campo 408 vezes, enquanto defendeu as cores da Seleção Nacional em 23 partidas.

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