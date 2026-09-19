Mourinho: não estou pessimista antes do dérbi e Simeone é um companheiro de guerra; não interferi na decisão de Zidane

José Mourinho, técnico do Real Madrid, se recusou a fazer comparações com o elenco do Atlético de Madrid, antes do dérbi da capital espanhola, amanhã, domingo, na sétima rodada de La Liga, no estádio Metropolitano.

O jornal Sport publicou as declarações de Mourinho durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: "Não quero me comparar com o elenco do Atlético de Madrid. Oblak contra Courtois, Romero contra Rüdiger, não quero seguir por esse caminho".

E prosseguiu: "O elenco do Atlético é forte e tem muitas soluções, além disso Diego Simeone é um grande treinador, e tem jogadores que representam sua personalidade e possuem o DNA do seu time. Ele trabalhou com eles por muitos anos. Eu olho para eles e acredito que estarão lá disputando o título do campeonato".

Sobre a derrota da temporada passada, comentou: "Eu não sou pessimista. Não quero pensar nas coisas nem pelo lado positivo nem pelo negativo. Você, como jornalista, faz a pergunta pelo bem e pelo mal. E eu respondo apenas pelo lado positivo".

E continuou: "A avaliação que faço de mim mesmo é que dei o máximo que tenho. Não consigo oferecer mais. E isso não significa que eu não deva continuar dando o máximo que tenho em todos os níveis. No meu caso, não se trata apenas de treinar e disputar as partidas. É algo mais amplo, envolve construir um clube, e não apenas treinar ou escolher quem vai jogar".

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