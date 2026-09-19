Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Real Madrid CF v Club Atletico de Madrid - Copa del Rey FinalGetty Images Sport
Traduzido por

Mourinho: não estou pessimista antes do dérbi e Simeone é um companheiro de guerra; não interferi na decisão de Zidane

Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
D. Simeone
Z. Zidane
A. Tchouameni
Espanha

O elenco do Atlético de Madrid é forte e tem muitas soluções

José Mourinho, técnico do Real Madrid, se recusou a fazer comparações com o elenco do Atlético de Madrid, antes do dérbi da capital espanhola, amanhã, domingo, na sétima rodada de La Liga, no estádio Metropolitano.

O jornal Sport publicou as declarações de Mourinho durante a coletiva de imprensa, na qual ele disse: "Não quero me comparar com o elenco do Atlético de Madrid. Oblak contra Courtois, Romero contra Rüdiger, não quero seguir por esse caminho".

E prosseguiu: "O elenco do Atlético é forte e tem muitas soluções, além disso Diego Simeone é um grande treinador, e tem jogadores que representam sua personalidade e possuem o DNA do seu time. Ele trabalhou com eles por muitos anos. Eu olho para eles e acredito que estarão lá disputando o título do campeonato".

Sobre a derrota da temporada passada, comentou: "Eu não sou pessimista. Não quero pensar nas coisas nem pelo lado positivo nem pelo negativo. Você, como jornalista, faz a pergunta pelo bem e pelo mal. E eu respondo apenas pelo lado positivo".

E continuou: "A avaliação que faço de mim mesmo é que dei o máximo que tenho. Não consigo oferecer mais. E isso não significa que eu não deva continuar dando o máximo que tenho em todos os níveis. No meu caso, não se trata apenas de treinar e disputar as partidas. É algo mais amplo, envolve construir um clube, e não apenas treinar ou escolher quem vai jogar".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-ATLETICOAFP

    Simeone sabe o que sinto e o que penso

    E comentou: "A opinião de Simeone? Muitas coisas absurdas são ditas ao longo da carreira. Se você voltar atrás, não vai encontrar nenhum de nós que não tenha dito coisas absurdas (em referência a um comentário que fez durante um confronto com Simeone na Liga dos Campeões anos atrás)".

    E enfatizou: "No fim das contas, ou você respeita ou não respeita. No dia em que me procuraram para me perguntar se eu poderia falar sobre Simeone no documentário dele, não pensei nisso nem por um minuto. Ele sabe o que eu sinto e o que eu penso. Rivais mais uma vez, mas somos companheiros de guerra".

    Sobre Tchouaméni, esclareceu: "Não tive qualquer influência na decisão de Zidane de não convocá-lo. Fiquei um pouco surpreso com a situação. Os dois conversaram e chegaram à conclusão de que o melhor para Aurélien seria ter tempo para fazer a pré-temporada que ele não realizou".

    E destacou: "A pausa para as seleções? Só nos resta nos adaptar. Se ficarmos com 4 jogadores ao longo de 20 dias, depois disso um deles chegará 3 dias antes, e outro 4 dias antes, e isso antes da partida contra o Villarreal".

    • Publicidade
  • Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O clássico e o dérbi fazem parte da cultura

    E destacou: "O clássico ou o dérbi? Me motiva na mesma medida jogar a próxima rodada contra o Villarreal, ou contra um adversário em um clássico ou dérbi. Não faz diferença para mim. O clássico e o dérbi são parte da cultura. São parte da história. E, claro, por isso têm algo a mais. Mas em relação à motivação? Ela está presente todos os dias".

    E explicou: "Sempre tentei me adaptar às possibilidades dos jogadores do meu time. Sempre disse que a Inter de Milão que dirigi tinha condições de permanecer por 90 minutos em um bloco defensivo baixo, e estaríamos sempre em nossa zona de conforto. Poderíamos ficar 3 horas em um bloco baixo, e eles não marcariam em nosso gol nem que morressem tentando. É uma questão relacionada às características dos jogadores".

    E acrescentou: "Se você me perguntar se gosto de defender em um bloco baixo, responderei que gosto de saber como defender nos momentos de jogo com bloco baixo. Em todas as partidas passamos por momentos assim, quer durem cinco minutos ou dez. É uma das coisas em que trabalhamos para melhorar".

    E Mourinho afirmou: "Devemos estar cientes de que passaremos por momentos assim. Temos que saber como nos posicionar e como competir durante eles".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
La Liga
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA