Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-EVERTONAFP
Traduzido por

Mourinho faz o que outros não conseguiram: o que mudou no Real Madrid?

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
X. Alonso
J. Mourinho
C. Ancelotti
A. Arbeloa
Espanha
Portugal
Itália

"Este homem sabe o que faz"

Futebol Grátis
Caze TV

CazéTV

✅ Possui o pacote principal de direitos da LaLiga no Brasil até 2032, garantindo transmissões ao vivo de todos os grandes jogos, incluindo o El Clásico entre Real Madrid e Barcelona.

✅ Não exige operadora de TV ou assinatura de streaming; basta abrir o aplicativo do YouTube em qualquer Smart TV, celular, tablet ou console de videogame.

✅ Complementa a transmissão ao vivo com uma forte presença nas redes sociais, oferecendo resumos, cortes e interações diretas com os torcedores brasileiros.

Preço inicialR$ 0,00 por mês
Alternativa Linear
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal.

✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora.

✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
TDV

TDV

Copa do Rei

10 de nov. de 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 de nov. de 2026

CEL

CEL

José Mourinho conseguiu recolocar o Real Madrid no caminho da competitividade, depois de impor decisões difíceis dentro do vestiário, passo que, na visão do jornalista espanhol Nacho Peña, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa não conseguiram executar, por diferentes motivos.

Peña elogiou o técnico do Real Madrid após a vitória sobre o Valencia no estádio Mestalla, afirmando que o maior crédito pela transformação vivida pela equipe se deve ao treinador português, que conseguiu controlar o vestiário e administrar as estrelas graças à sua experiência, perspicácia e capacidade de tomar as decisões adequadas.

O Real Madrid subiu à segunda posição na classificação de LaLiga após derrotar o Valencia por 3 a 0 ontem, na 12ª rodada, igualando a pontuação do líder Barcelona com 30 pontos, colocando pressão sobre a equipe catalã antes de seu aguardado duelo desta noite, pela mesma rodada, contra o Atlético de Madri (28 pontos).

Leia também: Novo perigo ameaça o Ahly: gigante europeu persegue Toni

  • As decisões chocantes: o mérito é atribuído a Mourinho

    O site Defensa Central repercutiu o que disse Peña, em seu canal no YouTube: "Acredito realmente que o mérito deve ser atribuído a José Mourinho. Ele chegou para tomar aquelas decisões chocantes que nem mesmo Carlo Ancelotti tomou em sua quarta temporada, talvez por gratidão aos jogadores depois de terem vencido tudo, assim como Xabi Alonso não conseguiu fazer isso, talvez por não ter recebido apoio, ou por não ter tido a oportunidade, ou por lhe faltar a flexibilidade e a habilidade necessárias para lidar com a situação".

    E acrescentou: "Já Arbeloa chegou em circunstâncias muito turbulentas, depois que a temporada já havia se tornado complicada".

    E prosseguiu: "A verdade é que nenhum deles conseguiu conduzir o barco e controlar e administrar o vestiário, enquanto Mourinho consegue fazê-lo. Ele alcançou isso graças à sua grande experiência, à sua maturidade e às suas decisões acertadas".

    Leia também: Indefinição sobre o substituto de Rodri: a provável escalação do Barcelona para a batalha contra o Atlético

  • "Este homem sabe o que faz"

    O jornalista espanhol explicou que tomar decisões técnicas ousadas, e vê-las dar certo dentro de campo, reforça a confiança dos jogadores em seu treinador. Peña citou as decisões de Mourinho na escolha da escalação titular durante a partida do clássico, afirmando: "Você também conquista o respeito do vestiário quando toma decisões como escolher a escalação com que disputa o clássico, e então tudo acontece exatamente como você havia planejado. É aí que os jogadores olham uns para os outros e começam a pensar: meu Deus, esse cara sabe o que está fazendo".

    Peña demonstrou confiança na capacidade do Real Madrid de competir com força durante a temporada atual, seja no Campeonato Espanhol ou na Liga dos Campeões, considerando que a equipe passou a ser capaz de brigar até o fim, em uma mudança que difere do que aconteceu nas duas últimas temporadas.

    Leia também: Vídeo: o minuto 7 abala Lisboa — a torcida do Sporting se despede de Cristiano Ronaldo à sua própria maneira

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
TDV

TDV

Copa do Rei

10 de nov. de 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 de nov. de 2026

CEL

CEL