José Mourinho conseguiu recolocar o Real Madrid no caminho da competitividade, depois de impor decisões difíceis dentro do vestiário, passo que, na visão do jornalista espanhol Nacho Peña, Carlo Ancelotti, Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa não conseguiram executar, por diferentes motivos.
Peña elogiou o técnico do Real Madrid após a vitória sobre o Valencia no estádio Mestalla, afirmando que o maior crédito pela transformação vivida pela equipe se deve ao treinador português, que conseguiu controlar o vestiário e administrar as estrelas graças à sua experiência, perspicácia e capacidade de tomar as decisões adequadas.
O Real Madrid subiu à segunda posição na classificação de LaLiga após derrotar o Valencia por 3 a 0 ontem, na 12ª rodada, igualando a pontuação do líder Barcelona com 30 pontos, colocando pressão sobre a equipe catalã antes de seu aguardado duelo desta noite, pela mesma rodada, contra o Atlético de Madri (28 pontos).