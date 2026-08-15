Diante da ausência de títulos, o Real Madrid partiu com força para o mercado de transferências, colocando a reconstrução do time e a retomada de sua hegemonia nacional e continental no topo de suas prioridades. Após duas temporadas sem conquistar nenhum grande título, o clube merengue abriu os cofres para reforçar o elenco, na tentativa de acabar com a hegemonia do Barcelona comandado por Hans Flick e voltar aos pódios de premiação.

Há um ano, o Real Madrid havia fechado uma de suas contratações mais bem-sucedidas desde 2019, mas decidiu neste verão ampliar o alcance de seus investimentos, já que mais de um terço de seus gastos com contratações ao longo dos últimos cinco anos se concentrou nos meses recentes, um sinal claro da dimensão da mudança que o clube almeja.