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grafica mourinho perez real madridGetty Images

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Mourinho ergue a bandeira do desafio: Real Madrid inicia guerra para derrubar o Barcelona

J. Mourinho
Real Madrid
Barcelona
Especiais e Opinião
Y. Diomande
D. Dumfries
M. Cucurella
B. Silva
I. Konate
H. Flick
Schalke x Real Madrid
Schalke
Amistosos de clubes
Real Madrid x Real Sociedad
Real Sociedad
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Al Ahly
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O clube merengue muda seus hábitos: Special One comanda a grande reviravolta

Diante da ausência de títulos, o Real Madrid partiu com força para o mercado de transferências, colocando a reconstrução do time e a retomada de sua hegemonia nacional e continental no topo de suas prioridades. Após duas temporadas sem conquistar nenhum grande título, o clube merengue abriu os cofres para reforçar o elenco, na tentativa de acabar com a hegemonia do Barcelona comandado por Hans Flick e voltar aos pódios de premiação.

Há um ano, o Real Madrid havia fechado uma de suas contratações mais bem-sucedidas desde 2019, mas decidiu neste verão ampliar o alcance de seus investimentos, já que mais de um terço de seus gastos com contratações ao longo dos últimos cinco anos se concentrou nos meses recentes, um sinal claro da dimensão da mudança que o clube almeja.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    225 milhões de euros remodelam o Real Madrid

    Com as contratações de Diomande, Cucurella, Espí e Dumfries, o Real Madrid gastou cerca de 225 milhões de euros para reforçar o elenco de José Mourinho.

    O marfinense Diomande tornou-se a transferência mais cara da história do clube, enquanto o Real Madrid pagou 55 milhões de euros ao Chelsea pela contratação de Cucurella.

    Já a negociação de Espí atingiu a marca de 25 milhões de euros, que foram para os cofres do Levante, enquanto Dumfries, vindo da Inter de Milão, custou 20 milhões de euros.

    Além dessas transferências, o Real Madrid reforçou seu elenco com as contratações de Bernardo Silva e Konaté em transferências gratuitas, após o término de seus contratos com o Manchester City e o Liverpool, respectivamente.

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  • Florentino Perez Joan LaportaAFP

    O Real Madrid lidera o mercado de transferências espanhol

    Graças a seis contratações, o Real Madrid lidera a lista dos clubes que mais gastaram na LaLiga neste verão, depois de ter concentrado cerca de 40% do total de gastos dos clubes da competição, que ultrapassou 560 milhões de euros até o momento, segundo informou o jornal espanhol "AS".

    Outra comparação revela o volume de gastos do clube merengue, já que o Real Madrid gastou até agora mais do que Barcelona e Atlético de Madrid juntos; os gastos do Barcelona chegaram a cerca de 100,5 milhões de euros, contra 102 milhões de euros do Atlético de Madrid, com a expectativa de conclusão de várias contratações previstas para ambos os clubes, como Rodri e Cuti Romero.

    E a influência do Real Madrid não se limita ao futebol espanhol, pois o clube merengue é o único de fora da Premier League inglesa entre os seis clubes que mais gastaram no mercado de transferências neste verão.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Nova estratégia sem abrir mão da identidade do clube

    O atual mercado de transferências reflete o desejo do Real Madrid de reconquistar o título do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões, encerrando uma ausência de dois anos dos pódios de premiação.

    A temporada passada, sem títulos, levou a diretoria do clube a ampliar sua política no mercado de transferências. Ao longo dos últimos anos, o Real Madrid apostou em duas estratégias fundamentais: a contratação de jovens talentos promissores para o futuro e o aproveitamento de jogadores experientes por meio de negócios de baixo custo ou transferências gratuitas.

    No âmbito da primeira estratégia, o clube contratou jogadores como Bellingham e Tchouaméni, que estão entre as contratações mais caras do Real Madrid nos últimos cinco anos. Já Rüdiger, Trent e Joselu foram os principais exemplos da estratégia de atrair jogadores experientes.

    Neste verão, o Real Madrid ampliou seus horizontes sem abrir mão de sua identidade, contratando talentos para o futuro, como Diomande, ao lado de jogadores capazes de dar uma contribuição imediata, como Konaté e Bernardo Silva, em transferências gratuitas.

    O clube foi ainda além, ao contratar Cucurella, de 27 anos, e Dumfries, de 30 anos, numa mudança notável em relação à sua política anterior.

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  • RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

    Uma virada notável na política de contratações

    Com exceção de Trent, por quem o Real Madrid pagou 10 milhões de euros para antecipar o fim de seu contrato com o Liverpool e garantir sua participação na Copa do Mundo de Clubes, o clube não desembolsava valores de transferência por um jogador com mais de 23 anos desde as contratações de Eden Hazard e Ferland Mendy em 2019.

    E, desde a chegada de Luka Modric em 2012, durante a primeira passagem de José Mourinho, o Real Madrid pagou valores de transferência para contratar apenas cinco jogadores com mais de 25 anos, sendo eles Hazard, Thibaut Courtois, Keylor Navas, Kiko Casilla e Diego López, ressaltando-se que os dois últimos foram formados na academia do Real Madrid.

    E este verão confirma que o clube decidiu modificar essa regra e apostar de forma mais intensa em jogadores capazes de oferecer contribuição imediata, ao lado do investimento no futuro.

  • Malaga CF v Fulham FC - Trofeo Costa del SolGetty Images Sport

    A academia do Real Madrid financia a reconstrução

    Os grandes investimentos no mercado de transferências não estiveram desvinculados da política econômica do Real Madrid, uma vez que a academia do clube, «La Fábrica», desempenhou um papel central no financiamento dessa atividade, depois que as vendas de jogadores e as receitas de seus direitos apresentaram um crescimento notável.

    A academia do Real Madrid já obteve cerca de 199 milhões de euros com vendas de jogadores e com os ganhos vinculados a percentuais de direitos que o clube manteve em uma série de negociações.

    Gonzalo saiu por 40 milhões de euros, com o Real Madrid mantendo 30% de seus direitos, enquanto o Como recebeu 60 milhões de euros por 50% dos direitos de Nico Paz, dos quais o clube merengue ainda mantém uma parcela.

    O Real Madrid também obteve cerca de 20 milhões de euros com a transferência de Víctor Muñoz, além de outros ganhos com as transferências de Palacios, Jacobo Ortega, Mario Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Fran García e Mario Martín.

    Dessa forma, as operações diretas e indiretas contribuíram para reforçar a equipe no aspecto esportivo e para aumentar as receitas do clube, sem comprometer o equilíbrio econômico que sempre foi uma das características mais marcantes da gestão do Real Madrid.