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Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
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Mourinho em situação delicada: a máquina imparável de Flick acende o estopim da crise dentro do Real

Especiais e Opinião
Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid
Real Madrid
La Liga
J. Mourinho
H. Flick
D. Simeone
Barcelona
Espanha
Portugal
Alemanha
Argentina

Calmaria catalã, tempestade madrilenha

Hansi Flick, técnico do Barcelona, coloca em pausa por três semanas a arrancadora trajetória de sua equipe, enquanto o Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com um índice de resultados recorde, na esperança de que o "vírus da Fifa" não atinja seus jogadores — sobretudo Raphinha, que atravessa o auge de sua forma — durante o período de paralisação internacional e da saída dos atletas para representar suas seleções.

Por outro lado, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, respira aliviado após a vitória sobre o Real Madrid, ao passo que José Mourinho ferve de raiva, pois enfrenta vinte e um dias de crises e polêmicas nos bastidores do clube merengue em decorrência da derrota no dérbi (2 a 1), que enfraqueceu sua posição.

Isso se deve, em primeiro lugar, à decisão de Mourinho de substituir Vinícius Júnior em um momento crítico, no qual a partida se transformou em uma missão árdua e complicada, segundo noticiou o jornal catalão "Sport".

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  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-FEYENOORDAFP

    Flick exibe retrospecto impressionante

    O Barcelona pode se orgulhar de um retrospecto impressionante de sete vitórias em sete partidas, incluindo triunfos avassaladores na maioria dos jogos graças a um estilo de jogo que combina excelência e eficiência.

    Dissiparam-se quaisquer dúvidas que pairavam sobre a fragilidade defensiva de que padeceu a equipe de Flick em suas duas primeiras temporadas no Barça, e isso graças à intensidade da pressão, ao brilho da atuação coletiva e à eficácia dos atacantes; sobretudo Raphinha e a função de "centroavante" que o treinador alemão criou para ele, transformando-o em um atacante genuíno de altíssimo nível.

    Os 31 gols marcados pelo Barcelona ofuscam completamente os sete gols que suas redes sofreram; e 12 desses gols levaram a assinatura de Raphinha, que brilha em um nível comparável aos grandes craques brasileiros na história do clube, de Evaristo e Ronaldinho a Romário e Rivaldo.

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  • Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick ajusta o ritmo de seu projeto

    Desde o primeiro dia, Flick definiu com clareza os pilares fundamentais do seu projeto: um estilo de jogo extremamente ofensivo baseado na marcação intensa, uma linha defensiva adiantada e a entrega máxima do ponto de vista físico.

    A partida se baseia na troca de ataques e na disputa acirrada, na qual leva a melhor a equipe superior; algo que exige jogadores dotados de grande talento, capacidades físicas descomunais e um comprometimento total com o objetivo coletivo.

    Raphinha é a personificação perfeita desses conceitos e, por isso, não foi surpresa que assumisse o papel de capitão e se tornasse um exemplo para estrelas em ascensão como Lamine Yamal, já que juntos formam uma dupla letal.

    Por outro lado, a chegada de Rodri contribuiu para trazer a maturidade necessária — em parceria com Pedri — a fim de ajustar o estilo da equipe e equilibrar o ímpeto ofensivo vertical e a energia desenfreada que jogadores como Fermín, Gordon e Ademi imprimem.

    As contratações feitas por Deco, o diretor esportivo, no verão passado não acrescentaram apenas qualidade, mas também reforçaram a concorrência por uma vaga na escalação titular; algo que jogadores como Koundé e Baldé podem confirmar sem dúvida alguma.

    Ao mesmo tempo, o mais recente reforço vindo da academia de base, Xavi Espart, contribuiu para ampliar o leque de jogadores multifuncionais, a exemplo de Eric García e Gerard Martín, que conhecem perfeitamente a filosofia e o estilo de jogo da "La Masia".

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    O clássico salva Simeone e envergonha Mourinho

    O resultado do clássico, que terminou com a vitória do Atlético de Madrid sobre o Real Madrid (2 a 1) na noite de domingo, dá uma tábua de salvação a Simeone, que vinha pedindo que lhe dessem tempo, insistindo em que sua equipe ainda estava em construção, apesar de já se terem passado duas décadas.

    Do outro lado, o resultado do clássico coloca José Mourinho em uma situação delicada, tendo em vista que ele chegou com o objetivo de encerrar o domínio do Barcelona, que durou dois anos, e talvez seja isso que explique sua explosão na coletiva de imprensa após a partida.

    Mourinho lançou um ataque feroz ao árbitro Ortiz Arias na coletiva de imprensa, uma vez que o clássico teve várias cenas polêmicas, a mais importante delas a expulsão de Dean Huijsen, zagueiro do Real, e a marcação de um pênalti para o Atlético, além da reclamação dos jogadores do Real pela expulsão da dupla do Atlético, Lee Kang-in e Cristian Romero, por conta de duas entradas perigosas.

    Mourinho disse na coletiva de imprensa: "A partida deveria ter ficado 11 jogadores contra 9 durante 50 minutos, mas, em vez disso, ficou 11 contra 10 contra nós".

    E acrescentou: "O senhor Trujillo, o árbitro de vídeo assistente, que não chamou o árbitro para revisar o lance do cartão vermelho de Kang-in Lee, tem uma história muito estranha com o Real Madrid; já o pobre árbitro Ortiz, é evidente que ele não consegue lidar com a pressão em partidas desse tipo".

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    A decisão de substituir Vinícius

    Resta saber a dimensão do dano causado à imagem do técnico português por sua decisão de substituir Vinícius Júnior e colocar Antonio Rüdiger aos 59 minutos, quando o placar indicava que sua equipe perdia por 1 a 0 no dérbi.

    Pouco depois, o Atlético de Madrid conseguiu ampliar o marcador para 2 a 0, o que trouxe de volta à memória de muitos torcedores o episódio da substituição do jogador brasileiro durante o clássico contra o Barcelona no estádio Santiago Bernabéu na temporada anterior; episódio que havia acendido o estopim de um intenso conflito interno, apesar de o Real Madrid ter vencido e reforçado sua liderança às custas do Barcelona.

    Alguns meses depois, Alonso foi demitido, e o caos tomou conta do vestiário do clube merengue, levando o presidente Florentino Pérez a decidir pela necessidade do retorno do "Special One" para restabelecer a disciplina e a ordem.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Tranquilidade no Barcelona e apreensão no Real Madrid

    Ainda restam 31 rodadas no Campeonato Espanhol (La Liga), e Mourinho tem bastante tempo para montar um time à altura de suas aspirações e manter vivas suas chances de disputar o título até o último suspiro; isso sem falar na forte recuperação do Atlético de Madrid comandado pelo "Cholo".

    Ainda assim, a realidade aponta que o Barcelona lidera atualmente com uma vantagem de 5 pontos sobre o Atlético de Madrid e 6 pontos sobre o Real Madrid, uma situação capaz de gerar preocupação e acender os debates em Madrid ao longo das próximas três semanas.

    Mourinho disputará uma série de partidas antes de chegar ao confronto do "Clássico" contra o Barcelona no estádio "Spotify Camp Nou", no dia 25 de outubro, em uma posição que lhe permita competir e provar sua capacidade de desafiar o Barcelona na briga pelo título.

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