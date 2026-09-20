Hansi Flick, técnico do Barcelona, coloca em pausa por três semanas a arrancadora trajetória de sua equipe, enquanto o Barcelona ocupa a liderança do Campeonato Espanhol com um índice de resultados recorde, na esperança de que o "vírus da Fifa" não atinja seus jogadores — sobretudo Raphinha, que atravessa o auge de sua forma — durante o período de paralisação internacional e da saída dos atletas para representar suas seleções.

Por outro lado, Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, respira aliviado após a vitória sobre o Real Madrid, ao passo que José Mourinho ferve de raiva, pois enfrenta vinte e um dias de crises e polêmicas nos bastidores do clube merengue em decorrência da derrota no dérbi (2 a 1), que enfraqueceu sua posição.

Isso se deve, em primeiro lugar, à decisão de Mourinho de substituir Vinícius Júnior em um momento crítico, no qual a partida se transformou em uma missão árdua e complicada, segundo noticiou o jornal catalão "Sport".

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