Em conversa com Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”, Mourinho explicou: “Não deveríamos falar do Real Madrid, mas posso apenas mencionar um pequeno ponto. Li alguns comentários por aí: ‘José Mourinho vai chegar aqui e dispensar alguns dos melhores jogadores que, supostamente, tiveram problemas durante a temporada’. Não. Eu quero esses jogadores! Quero os melhores. Agora preciso encontrar uma maneira de ter um time coeso e unido, e não ter problemas como os que meus antecessores tiveram nas temporadas anteriores.”





“Lidar com o ego é o melhor problema que um técnico pode ter. Os melhores jogadores são o melhor problema que um técnico pode ter”





“O que estou esperando da Copa do Mundo? Quero que os jogadores do Real Madrid percam, porque quero que voltem comigo para a pré-temporada em julho”























