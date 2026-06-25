O Real Madrid não abre mão de seus principais jogadores. Isso foi reiterado e confirmado pelo novo técnico dos Blancos, José Mourinho, em uma entrevista concedida ao nosso podcast “Beast Mode ON”. O português esclareceu a situação em relação aos rumores que o apontariam envolvido em uma intensa campanha de vendas, com a possível saída de vários jogadores-chave durante a janela de transferências de verão.
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Mourinho, em “Beast Mode On” no Goal, avisa: “O Real Madrid não vende seus principais jogadores. Busco qualidade no mercado”
O RETORNO
Mourinho assumirá oficialmente o cargo no Real Madrid no início de julho, após assinar um contrato de três anos que marca um retorno sensacional ao Bernabéu, onde já havia treinado entre 2010 e 2013, conquistando três títulos, incluindo um título da La Liga que bateu recordes. O “Special One” volta ao comando após a demissão de Xabi Alonso e a saída de Álvaro Arbeloa, além de uma série de resultados negativos que marcaram a temporada.
"QUERO MANTER OS MELHORES"
Em conversa com Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”, Mourinho explicou: “Não deveríamos falar do Real Madrid, mas posso apenas mencionar um pequeno ponto. Li alguns comentários por aí: ‘José Mourinho vai chegar aqui e dispensar alguns dos melhores jogadores que, supostamente, tiveram problemas durante a temporada’. Não. Eu quero esses jogadores! Quero os melhores. Agora preciso encontrar uma maneira de ter um time coeso e unido, e não ter problemas como os que meus antecessores tiveram nas temporadas anteriores.”
“Lidar com o ego é o melhor problema que um técnico pode ter. Os melhores jogadores são o melhor problema que um técnico pode ter”
“O que estou esperando da Copa do Mundo? Quero que os jogadores do Real Madrid percam, porque quero que voltem comigo para a pré-temporada em julho”
"EM BUSCA DA QUALIDADE"
O Real Madrid já reforçou o elenco com as contratações de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, além da chegada de Denzel Dumfries, vindo da Inter, e do retorno de Nico Paz, do Como, já oficializado. Quando questionado sobre o que procura especificamente em um jogador, considerando que provavelmente haverá outras contratações no Bernabéu nos próximos meses, Mourinho acrescentou: “Qualidade. Às vezes as pessoas dizem: ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas fisicamente não está muito à altura’. Então isso significa que ele não está à altura. ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas não é constante, tem altos e baixos’. Então ele não é um grande jogador.”
“O grande jogador precisa ser um pacote completo. Precisa ser tecnicamente bom, fisicamente forte, mentalmente forte. Precisa ser um jogador que atue em equipe. É isso que procuro. Às vezes você tem muitos deles no time, e é o paraíso; outras vezes, tem menos e o trabalho fica um pouco mais difícil. Acredito firmemente que uma das qualidades de um técnico é também saber valorizar os jogadores.”
SOBRE O RETORNO AO REAL
"Quando chego a um clube, desde o início — e isso não mudou nada —, não gosto de falar muito. Não falo sobre mim mesmo e não gosto de falar muito. Preciso conhecer os jogadores e quero que eles saibam que o importante não é o que as pessoas dizem sobre mim, mas o que elas veem em mim. E não se trata do que ouço de outras pessoas, da mídia, dos treinadores anteriores e assim por diante, mas sim dos meus novos jogadores. Precisamos nos conhecer bem. E, além disso, sempre digo que não faço milagres. Mas posso ajudar os jogadores que têm potencial para melhorar. Os jogadores que querem melhorar. Com alguns outros, é uma tarefa impossível. É preciso simplesmente aceitá-los como são.”
SOBRE A COPA DO MUNDO
"Portugal e a Inglaterra deveriam [chegar até o fim e ganhar a Copa do Mundo]. Eles não estão sozinhos. Claro, há outros [candidatos]. Eu sempre digo que a Inglaterra [estará na disputa pela final]. Olho para os jogadores, e nós viemos daquela geração: [Frank] Lampard, [Steven] Gerrard, [John] Terry, [Rio] Ferdinand, [David] Beckham. Desde então, sempre falei da Inglaterra, e mesmo que não aconteça, sempre falei da Inglaterra.
O Arsenal perdeu a final da Liga dos Campeões, mas chegou lá. O Crystal Palace venceu a Conference League. O Aston Villa venceu a Liga Europa. Tirando o Barcelona, o Bayern, o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, os melhores jogadores estão na Inglaterra. Quando se perde nos pênaltis, fala-se de detalhes, e eles perderam nos pênaltis uma vez, no Euro de 2004, em Portugal... Portugal também os derrotou nos pênaltis. Os pênaltis são apenas pequenos detalhes.
Acho que eles sofrem mais pressão da mídia do que qualquer outro time. E a mídia, no fim das contas, influencia muito as pessoas, neste caso, os torcedores ingleses. Expectativas. Responsabilidades. Eles não conseguiram lidar com isso. Sempre tiveram bons treinadores. Agora têm outro tão bom quanto. Sempre achei que eles poderiam [ganhar a Copa do Mundo]”.
SOBRE ANCELOTTI
"Olhem para a França: eles poderiam jogar com três times diferentes e ainda assim seriam competitivos. E depois a Espanha, a Argentina, o Brasil... as pessoas podem dizer que não têm tanto talento nas competições que venceram, mas eu sempre digo que um técnico como Carlo [Ancelotti] desempenha um papel fundamental. Pode até parecer, depois de um jogo ruim, um empate contra o Marrocos, que tenha acontecido um tsunami... mas não para o Carlo. Eu sempre acredito que o Carlo pode fazer a diferença”
SOBRE A DEMISSÃO DO TOTTENHAM
"Eu não conseguia acreditar. Sei que a final foi disputada em um estádio de Wembley quase vazio... O Manchester City tinha umas duas mil torcedores, divididos entre as arquibancadas norte e sul de Wembley, e o Tottenham, apenas umas duas mil. Portanto, era um estádio de Wembley vazio, sem aquela grande atmosfera típica de Wembley. Mas era [mesmo assim] uma final. Era uma final em um momento em que o Tottenham não tinha títulos. Naquela época, sim, eles tinham vencido a Liga Europa, mas, naquele momento, nada. Havia o Harry Kane, sem títulos; o Son, sem títulos; o Hugo Lloris, com o Tottenham, sem títulos. Eu estava pronto (para treinar os Spurs na final).
Lembro que jogamos naquela semana; deveríamos enfrentar o Southampton antes da final, e minha atenção estava totalmente voltada para a final. Então, foi um choque. Acho que um dos motivos foi justamente o fato de minha atenção estar voltada para a final e não para o Southampton. Porque, para o clube — não para os torcedores, mas para a diretoria —, era mais importante tentar se classificar para a Liga dos Campeões, por razões financeiras; portanto, a partida contra o Southampton era muito importante.”
SOBRE O VÍNCULO COM OS JOGADORES
"Dois exemplos simples: vou dizer o nome de um, mas não do outro. John Terry. Queríamos ganhar a Premier League, e o John estava passando por dificuldades. Na noite seguinte à conquista do título, ele foi à clínica para uma cirurgia, mas só depois de termos conquistado o campeonato.
Tive outro caso, é engraçado, mas na verdade não é. Eu estava desesperado com as lesões e precisava de um jogador. O jogador tinha uma pequena fratura no dedo médio do pé. O médico disse a ele: ‘Não tem problema, é só dor... você pode jogar, não tem problema nenhum’. [O jogador disse] ‘Não consigo jogar com dor’. ‘Ora, você consegue jogar com dor’. ‘Não, não consigo jogar com dor’. ‘Não tem problema.’ Vamos dar uma injeçãozinha de anestésico e você vai jogar sem dor, sem consequências. Você vai jogar sem problemas. Mas o rapaz não quis saber disso.
Tirei o tênis, tirei as meias, coloquei o pé na frente do rosto dele e disse ao médico: ‘Me dá a injeção’. E o médico aplicou no dedão do pé. Meu dedão do pé estava perfeito. Aí eu disse [ao jogador]: ‘Vamos lá, você também consegue’. E ele me respondeu: ‘Não, você é louco, você é que é louco, não eu’. E ele não aceitou. Quantos jogos ele jogou comigo depois disso? Quase nenhum!”.
SOBRE O FUTURO COMO TÉCNICO
“A Copa do Mundo vencida por Messi [em 2022]... acredito nos deuses do futebol, porque esse garoto não teria tido a carreira que teve sem vencê-la. Então, fica a sensação de que há algo superior que permitiu que um garoto vencesse uma Copa do Mundo”, admitiu Mourinho.
Ele então relembrou algumas Copas do Mundo do passado: “Parece um pouco estranho, mas no México de 1970, eu tinha sete anos e me lembro. Lembro-me de ter assistido à final com meu pai e me lembro muito bem da final, das sensações, do Brasil, do último gol de Carlos Alberto, da assistência de classe do Pelé. Lembro-me claramente disso e tinha sete anos. Desde então, muitas outras. Eu era fã do Maradona. Sinto muito pela Inglaterra. De novo no México, o que o Maradona fez, para o bem e para o mal, mas o gol contra a Bélgica e o gol contra a Inglaterra — não a mão na bola, obviamente — foram incríveis”.
Mourinho, portanto, não descarta a possibilidade de um dia participar de uma Copa do Mundo como técnico de uma seleção nacional: “Meu habitat natural é o futebol de clubes. Significa treinar todos os dias, jogar três vezes por semana... estar com os jogadores, trabalhar com eles, entendê-los, lutar com eles, abraçá-los, beijá-los, dar chutes neles. Acho que esse é o meu habitat natural. Mas quando sinto a atmosfera da Copa do Mundo, ou mesmo do Euro, é algo que eu gostaria de fazer. Um dia eu farei isso.”