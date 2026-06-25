O Real Madrid não abre mão de seus principais jogadores. Isso foi reiterado e confirmado pelo novo técnico dos Blancos, José Mourinho, em uma entrevista concedida ao nosso podcast “Beast Mode ON”. O português esclareceu a situação em relação aos rumores que o apontariam envolvido em uma intensa campanha de vendas, com a possível saída de vários jogadores-chave durante a janela de transferências de verão.
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Mourinho, em “Beast Mode On” no Goal, avisa: “O Real Madrid não vende seus jogadores mais valiosos. Busco qualidade no mercado”
O RETORNO
Mourinho assumirá oficialmente o cargo no Real Madrid no início de julho, após assinar um contrato de três anos que marca um retorno sensacional ao Bernabéu, onde já havia treinado entre 2010 e 2013, conquistando três títulos, incluindo um título da La Liga que bateu recordes. O “Special One” volta ao comando após a demissão de Xabi Alonso e a saída de Álvaro Arbeloa, além de uma série de resultados negativos que marcaram a temporada.
"QUERO MANTER OS MELHORES"
Em conversa com Adebayo Akinfenwa no podcast “Beast Mode On”, Mourinho explicou: “Não deveríamos falar do Real Madrid, mas posso apenas mencionar um pequeno ponto. Li por aí alguns comentários: ‘José Mourinho vai chegar aqui e dispensar alguns dos melhores jogadores que, supostamente, tiveram problemas durante a temporada’. Não. Eu quero esses jogadores! Quero os melhores. Agora preciso encontrar uma maneira de ter um time coeso e unido, sem os problemas que meus antecessores tiveram nas temporadas anteriores. Se você tem dificuldades com os jogadores menos talentosos, isso é um problema. Os grandes jogadores continuam sendo grandes jogadores”.
"EM BUSCA DA QUALIDADE"
O Real Madrid já reforçou o elenco com as contratações de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, além da chegada de Denzel Dumfries, vindo da Inter, e do retorno de Nico Paz, do Como, já oficializado. Quando questionado sobre o que procura especificamente em um jogador, considerando que provavelmente haverá outras contratações no Bernabéu nos próximos meses, Mourinho acrescentou: “Qualidade. Às vezes as pessoas dizem: ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas fisicamente não está muito à altura’. Então isso significa que ele não está à altura. ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas não é constante, tem altos e baixos’. Então ele não é um grande jogador.”
“O grande jogador precisa ser um pacote completo. Precisa ser tecnicamente bom, fisicamente forte, mentalmente forte. Precisa ser um jogador que atue em equipe. É isso que procuro. Às vezes você tem muitos deles no time, e é o paraíso; outras vezes, tem menos e o trabalho fica um pouco mais difícil. Acredito firmemente que uma das qualidades de um técnico é também saber valorizar os jogadores.”