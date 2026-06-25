O Real Madrid já reforçou o elenco com as contratações de Marc Cucurella, Bernardo Silva e Ibrahima Konaté, além da chegada de Denzel Dumfries, vindo da Inter, e do retorno de Nico Paz, do Como, já oficializado. Quando questionado sobre o que procura especificamente em um jogador, considerando que provavelmente haverá outras contratações no Bernabéu nos próximos meses, Mourinho acrescentou: “Qualidade. Às vezes as pessoas dizem: ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas fisicamente não está muito à altura’. Então isso significa que ele não está à altura. ‘Esse jogador tem qualidades incríveis, mas não é constante, tem altos e baixos’. Então ele não é um grande jogador.”









“O grande jogador precisa ser um pacote completo. Precisa ser tecnicamente bom, fisicamente forte, mentalmente forte. Precisa ser um jogador que atue em equipe. É isso que procuro. Às vezes você tem muitos deles no time, e é o paraíso; outras vezes, tem menos e o trabalho fica um pouco mais difícil. Acredito firmemente que uma das qualidades de um técnico é também saber valorizar os jogadores.”