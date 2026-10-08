"Não existe e nunca existirá uma palavra minha contra a Roma ou contra a sua propriedade: quando saio, saio limpo e com um sentimento de que será para sempre a minha casa. Fiz um comentário negativo pelo qual me desculpei com Tiago Pinto. Saio limpo. Às vezes pode parecer que não, mas nas relações humanas, dentro do clube, sou uma pessoa muito educada. Saio bem, sempre com a sensação de que será para sempre a minha casa, embora não seja mais. Voltar a Madri também significa voltar para casa. Estive aqui por três anos que certamente têm o valor de trinta anos, porque foi um período muito, muito particular. Voltei para casa por esse vínculo emocional que tive com o clube".





"Acho que o que criou a ligação entre mim e os torcedores da Roma foi o fato de eles terem entendido que nunca me preocupei comigo mesmo, com a minha imagem ou com as minhas relações, nem com a propriedade nem com a política do futebol italiano, e nem com vocês da imprensa. Você sabe que é verdade (referindo-se ao diretor do CorSport, Ivan Zazzaroni): provavelmente você é um dos dois ou três jornalistas com quem tenho uma relação. Estive na Itália por quatro anos e meio. Eles entenderam que para mim existiam apenas a Roma e os romanistas. Lutei por eles, dei tudo. Ganhamos uma competição que, para um clube acostumado a vencer tanto, talvez tivesse um significado menor. Para um time, para um clube que não vence tanto, tem, ao contrário, um significado enorme".





"Um dia, um procurador amigo meu foi a Trigoria e me mandou uma foto da entrada. Aquele troféu continua lá, só há aquele. É o troféu que caracteriza a entrada do centro de treinamento. Essa ligação também nasce do amor deles pelo clube, uma coisa que não tem como não te tocar. Eles entenderam que eu dei tudo. Cometi erros, errei, perdi partidas, mas sempre entenderam que lutei por eles. A final de Budapeste é o ponto máximo dessa conexão. A final acaba, vamos de férias e, quando volto, volto já morto. Volto morto pela UEFA, que me fez pagar por uma coisa da qual eu não era responsável. O que aconteceu no aeroporto não é uma responsabilidade minha. A minha responsabilidade são os insultos ao árbitro na garagem, e por isso você deve pagar. Não deve pagar pelo que aconteceu no aeroporto, porque a culpa não é minha. Eu paguei também por isso. Paguei pela relação com a propriedade, que tinha um perfil e uma abordagem diferentes dos meus em relação ao que tinha acontecido na final. Voltei já morto. Alguns meses depois, já estava fora".