José Mourinho voltará ao Olímpico e enfrentará a Roma, sua ex-equipe, na segunda rodada da Champions League. Sobre isso e muito mais, o português falou em entrevista ao Corriere dello Sport. Confira as palavras dele.
Mourinho: "A Roma será sempre a minha casa. No dia da final em Budapeste, fui demitido, ali eu já estava morto. Eu como Totti? Respondo assim"
"Não existe e nunca existirá uma palavra minha contra a Roma ou contra a sua propriedade: quando saio, saio limpo e com um sentimento de que será para sempre a minha casa. Fiz um comentário negativo pelo qual me desculpei com Tiago Pinto. Saio limpo. Às vezes pode parecer que não, mas nas relações humanas, dentro do clube, sou uma pessoa muito educada. Saio bem, sempre com a sensação de que será para sempre a minha casa, embora não seja mais. Voltar a Madri também significa voltar para casa. Estive aqui por três anos que certamente têm o valor de trinta anos, porque foi um período muito, muito particular. Voltei para casa por esse vínculo emocional que tive com o clube".
"Acho que o que criou a ligação entre mim e os torcedores da Roma foi o fato de eles terem entendido que nunca me preocupei comigo mesmo, com a minha imagem ou com as minhas relações, nem com a propriedade nem com a política do futebol italiano, e nem com vocês da imprensa. Você sabe que é verdade (referindo-se ao diretor do CorSport, Ivan Zazzaroni): provavelmente você é um dos dois ou três jornalistas com quem tenho uma relação. Estive na Itália por quatro anos e meio. Eles entenderam que para mim existiam apenas a Roma e os romanistas. Lutei por eles, dei tudo. Ganhamos uma competição que, para um clube acostumado a vencer tanto, talvez tivesse um significado menor. Para um time, para um clube que não vence tanto, tem, ao contrário, um significado enorme".
"Um dia, um procurador amigo meu foi a Trigoria e me mandou uma foto da entrada. Aquele troféu continua lá, só há aquele. É o troféu que caracteriza a entrada do centro de treinamento. Essa ligação também nasce do amor deles pelo clube, uma coisa que não tem como não te tocar. Eles entenderam que eu dei tudo. Cometi erros, errei, perdi partidas, mas sempre entenderam que lutei por eles. A final de Budapeste é o ponto máximo dessa conexão. A final acaba, vamos de férias e, quando volto, volto já morto. Volto morto pela UEFA, que me fez pagar por uma coisa da qual eu não era responsável. O que aconteceu no aeroporto não é uma responsabilidade minha. A minha responsabilidade são os insultos ao árbitro na garagem, e por isso você deve pagar. Não deve pagar pelo que aconteceu no aeroporto, porque a culpa não é minha. Eu paguei também por isso. Paguei pela relação com a propriedade, que tinha um perfil e uma abordagem diferentes dos meus em relação ao que tinha acontecido na final. Voltei já morto. Alguns meses depois, já estava fora".
"Eu como Totti? Francesco é intocável. Não me sinto nem um pouco próximo dele, nem me sinto o segundo no coração das pessoas. A Roma tem uma história belíssima, ainda que com poucos momentos de glória. Teve jogadores absolutamente históricos. Um me vem logo à cabeça: Bruno Conti, porque eu o amo. Eu fui apenas uma pessoa que esteve ali, deu tudo e as pessoas entenderam isso. Como eu te disse antes, a final de Budapeste, mais do que a vencida, define claramente o sentimento que eles têm em relação a mim".
"O que eu espero do Olímpico? Não espero faixas. Não espero nada. Espero respeito. Ainda não comecei a me preparar para aquela partida, nem do ponto de vista do treinador que tem de enfrentar um jogo importante, nem do ponto de vista do ex que volta para casa. Ainda não pensei nisso. Preciso me proteger, e me proteger significa me preparar da melhor maneira possível para fazer bem o meu trabalho. Para fazer bem o meu trabalho, preciso me concentrar nisso e tentar esquecer onde estou e contra quem jogo. Com a Roma isso nunca aconteceu comigo, mas eu fiz isso com a Inter há poucos meses e quando voltei ao Chelsea. Isso já aconteceu muitas vezes comigo, mas tenho de dizer que Roma é diferente. Pela primeira vez terei de percorrer aquela estrada que leva ao estádio, quando você entra na área das quadras de tênis, aquela coisa belíssima. Preciso me preparar, porque será a primeira vez que irei lá sem ter ao meu lado aquela paixão belíssima e incrível dos torcedores da Roma. Também preciso preparar os meus jogadores, porque é uma forma diferente de viver uma partida. Obviamente são jogadores de altíssimo nível, acostumados a disputar finais e semifinais de Copa do Mundo, finais de Champions. Mas quero prepará-los para essa beleza antagonista. Mesmo como adversário, jogar ali é de uma beleza extrema".
"Nunca discuti publicamente a minha relação com os Friedkin. Se agora, voltando a Roma, eu os encontrasse no corredor antes ou depois do jogo, os cumprimentaria sem problema algum. Sem rodeios, na minha história com a Roma, fui demitido no dia da final. O dia da final de Budapeste foi o dia em que fui demitido. Depois ficam as lembranças e a história que você viveu, que não esquece. Mas não é algo que me atormenta".
“O retorno ao Real? Os rumores começaram quando não tinha havido qualquer contato. Eu estava no Benfica, feliz. É um clube especial para mim. Eu estava a dez minutos de casa, algo que não acontecia havia vinte anos. Era um clube que precisava dar um salto e eu pensava em permanecer lá, com o meu contrato de três anos. Depois começaram os rumores. Eles me surpreenderam. Pensei: “São apenas rumores”. O Real Madrid tinha trocado de treinador no meio da temporada, depois Arbeloa chegou. As coisas e os resultados não eram excepcionais. Os rumores começaram, mas ninguém tinha falado comigo. A minha relação com o Real Madrid dura há treze anos: desde o momento em que fui embora, sempre mantivemos contato, somos amigos, ligados. Não havia nada a esconder”.
“Manchester City? Prefiro rir um pouco disso. Acho que vamos chegar a uma conclusão, mas nós dois, que estamos na casa dos sessenta, teremos que ter a sorte de ainda estar aqui quando chegar o veredito final. Agora vai sair uma sentença, depois um recurso… Eu terei oitenta anos”.
“Árbitros? Não acho que o problema seja eu. Acho que seja o azar ligado ao momento em que chego a um determinado clube. Aqui, no Real Madrid, vivi os anos importantes do caso Negreira. Ninguém sabia, mas nós os vivemos e sofremos. Agora se sabe. Depois, na Turquia, houve o grande escândalo. Muitas vezes vivi esse tipo de situação”.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.