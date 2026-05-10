O motivo que adiou o início da partida do Palmeiras contra o Remo pelo Brasileirão

A forte chuva que atingiu Belém neste domingo transformou o duelo entre Remo e Palmeiras em um verdadeiro teste de paciência dentro e fora de campo no Mangueirão.

Marcada inicialmente para as 16h (de Brasília), a partida válida pelo Campeonato Brasileiro precisou ser adiada após o gramado apresentar diversos pontos de alagamento minutos antes da bola rolar.

O temporal começou pouco antes do horário previsto para o início do jogo e rapidamente comprometeu as condições do campo. Em diferentes setores do gramado, a água acumulada impedia a bola de rolar normalmente, obrigando a arbitragem a interromper os protocolos da partida.

O árbitro Rafael Klein realizou inspeções sucessivas no gramado ao lado de auxiliares e representantes das equipes antes de optar pelo adiamento temporário do confronto.

Enquanto isso, funcionários do Mangueirão tentavam retirar o excesso de água utilizando rodos e equipamentos improvisados para minimizar os impactos da chuva.