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Palmeiras x RemoAgência F8/Folhapress
Luis Felipe Gonçalves

O motivo que adiou o início da partida do Palmeiras contra o Remo pelo Brasileirão

Remo x Palmeiras
Remo
Palmeiras
Brasileirão

Forte chuva no Pará alagou o gramado do Mangueirão e obrigou arbitragem a adiar início da partida pelo Brasileirão

A forte chuva que atingiu Belém neste domingo transformou o duelo entre Remo e Palmeiras em um verdadeiro teste de paciência dentro e fora de campo no Mangueirão.

Marcada inicialmente para as 16h (de Brasília), a partida válida pelo Campeonato Brasileiro precisou ser adiada após o gramado apresentar diversos pontos de alagamento minutos antes da bola rolar.

O temporal começou pouco antes do horário previsto para o início do jogo e rapidamente comprometeu as condições do campo. Em diferentes setores do gramado, a água acumulada impedia a bola de rolar normalmente, obrigando a arbitragem a interromper os protocolos da partida.

O árbitro Rafael Klein realizou inspeções sucessivas no gramado ao lado de auxiliares e representantes das equipes antes de optar pelo adiamento temporário do confronto.

Enquanto isso, funcionários do Mangueirão tentavam retirar o excesso de água utilizando rodos e equipamentos improvisados para minimizar os impactos da chuva.

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  • Palmeiras x RemoReprodução/getv

    Início autorizado após inspeção

    Após a primeira análise, a expectativa inicial era de um atraso de cerca de 30 minutos. No entanto, a continuidade da chuva obrigou a arbitragem a ampliar a espera.

    Rafael Klein voltou ao gramado por volta das 16h50 para uma nova avaliação e, após melhora parcial nas condições do campo, autorizou a realização da partida.

    Com isso, os jogadores retornaram aos vestiários para um novo aquecimento, e o início do confronto foi autorizado para às 17h40.

    Nas arquibancadas, torcedores acompanharam cenas de poças espalhadas pelo campo e dificuldades até mesmo para os atletas realizarem trabalhos físicos antes da partida.

    A situação, porém, não chega a ser novidade na capital paraense. Belém vive um período de chuvas intensas nas últimas semanas, cenário comum nesta época do ano no Norte do país.

    Inclusive, esta já é a segunda vez nesta edição do Campeonato Brasileiro que uma partida no Mangueirão sofre atraso por conta das condições climáticas.

    No dia 11 de abril, o duelo entre Remo e Vasco também precisou ser interrompido antes do início devido ao acúmulo de água no gramado.

    A expectativa da organização era evitar qualquer risco físico aos jogadores ou prejuízo técnico causado pelas condições extremas do campo.

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  • Santos v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Tabu Alviverde

    Além da chuva, o Palmeiras também entra em campo tentando superar um retrospecto desconfortável no estádio paraense.

    O Verdão não atuava no Mangueirão há quase 13 anos. A última vez aconteceu em novembro de 2013, quando perdeu para o Paysandu por 1 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

    Contra o Remo, o tabu é ainda maior. O último encontro entre as equipes no Mangueirão aconteceu em 2003 e terminou com vitória paraense por 2 a 1. Desde então, o Palmeiras não voltou a enfrentar o Leão no estádio.

    No retrospecto geral, os números do clube paulista no Mangueirão também não empolgam: são apenas três vitórias em dez partidas disputadas, além de dois empates e cinco derrotas, aproveitamento de 36%.

    A última vitória palmeirense no estádio aconteceu em 2010, contra o Paysandu, pela Copa do Brasil. Já contra o Remo, o último triunfo ocorreu em 1993, em uma campanha que terminou com o título brasileiro daquele ano e marcou o início de uma das eras mais vitoriosas da história alviverde.

  • Sporting Cristal v Palmeiras - Copa CONMEBOL Libertadores 2026Getty Images News

    Momentos opostos

    Apesar do histórico complicado em Belém, o Palmeiras chega embalado pela grande fase na temporada.

    A equipe de Abel Ferreira está invicta há 14 partidas e lidera o Campeonato Brasileiro com vantagem confortável na ponta da tabela. No meio da semana, o time venceu o Sporting Cristal, no Peru, pela Libertadores.

    Já o Remo tenta aproveitar o fator casa para seguir reagindo na competição. Mesmo ocupando a vice-lanterna do Brasileirão, o clube paraense chega motivado após vencer o Botafogo fora de casa na rodada passada, resultado que tirou a equipe da última colocação.

    Com mais de 35 mil ingressos vendidos, o Mangueirão recebeu seu maior público na Série A até aqui, mesmo sob forte chuva.

    E, antes mesmo da bola rolar, o duelo já havia se tornado um dos cenários mais inusitados da rodada do Campeonato Brasileiro.

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