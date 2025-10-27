O motivo dos protestos que fizeram o Bayern de Munique encerrar estágio de Jérôme Boateng na comissão técnica do clube
O plano do Bayern com Boateng e as consequências
O Bayern planejava trazer Jérôme Boateng de volta para casa em um papel de mentor sob o comando de Vincent Kompany. A ideia era simples, mas simbólica: o campeão mundial de 2014, que passou uma década em Munique conquistando nove títulos da Bundesliga e dois da Champions League, iniciaria sua trajetória pós-carreira exatamente onde tudo começou — aprendendo os segredos da gestão esportiva.
O clube aprovou o breve estágio como parte do processo de obtenção da licença A de treinador de Boateng, oferecendo-lhe experiência prática em uma das estruturas técnicas mais renomadas da Europa. Kompany, que dividiu o vestiário com ele no Manchester City, estava animado com a oportunidade de tê-lo na equipe em um papel de desenvolvimento.
No entanto, o que começou como uma iniciativa discreta rapidamente se transformou em uma polêmica. Torcedores do Bayern protestaram — tanto nas redes sociais quanto na Allianz Arena — condenando a decisão e lembrando a condenação de Boateng em 2024 por violência doméstica. Faixas com mensagens como “Não há espaço para violência no Bayern” foram exibidas, e uma petição intitulada “Estabelecer limites contra a violência misógina” reuniu milhares de assinaturas em poucos dias. Diante da crescente reação, Boateng e o clube decidiram, em comum acordo, cancelar o plano.
Boateng se pronuncia após protesto de torcedores
Para Boateng, o cancelamento do estágio foi uma decisão dolorosa, porém calculada. O ex-zagueiro do Bayern, que inicialmente havia demonstrado entusiasmo com o retorno a Säbener Strasse, admitiu que a polêmica o afetou pessoalmente. Ainda assim, afirmou que seu foco permanece em reconstruir sua trajetória e continuar contribuindo para o futebol de outras formas.
Em uma mensagem publicada no Instagram, o defensor escreveu: “Após as recentes discussões ao meu redor, decidi concentrar-me nos meus próprios projetos — a licença A, a RYZR e a Arena2. É nisso que está o meu foco agora, e o foco de vocês deve estar unicamente dentro de campo e no objetivo de manter essa impressionante sequência de 13 vitórias consecutivas.”
O Bayern ecoou esse sentimento em um comunicado divulgado nas redes sociais: “Em uma conversa construtiva entre o FC Bayern e Jérôme Boateng nesta semana, foi decidido que Jérôme Boateng não realizará o estágio no FC Bayern. Jérôme sente uma forte ligação com o clube e não quer que o FC Bayern sofra qualquer dano em razão da atual controvérsia envolvendo seu nome.”
A decisão ajudou a amenizar as tensões crescentes entre o clube e os torcedores, preservando tanto a imagem da instituição quanto a união da torcida. No entanto, o episódio reacendeu o debate sobre reabilitação no futebol e sobre como ex-jogadores com histórico judicial podem reconstruir suas carreiras dentro do esporte.
A saga legal de Boateng e seu impacto
A comoção em torno do retorno de Boateng tem origem em uma longa saga judicial de seis anos que marcou um período de sua carreira como jogador. O caso remonta a julho de 2018, quando o ex-zagueiro foi acusado de agredir sua ex-parceira, Sherin Senler, durante férias nas Ilhas Turcas e Caicos.
Boateng negou as acusações desde o início, mas o processo passou por diversas apelações e novos julgamentos. Em setembro de 2021, um tribunal de Munique o condenou inicialmente a pagar uma multa de €1,8 milhão, posteriormente reduzida para €1,2 milhão após recurso. Em julho de 2024, o veredito final estabeleceu uma multa suspensa de €200 mil e determinou que ele doasse €100 mil a instituições de caridade — sem, contudo, gerar antecedentes criminais. O tribunal destacou a necessidade de proteger as filhas do casal, classificando-as como “as verdadeiras vítimas” da prolongada disputa judicial.
Embora o caso tenha se encerrado sem pena de prisão, o impacto sobre sua reputação foi profundo. A polêmica marcou os últimos anos de sua carreira e reduziu significativamente suas oportunidades em clubes europeus. Desde sua saída do Bayern em 2021, Boateng teve passagens breves pela França e pela Itália antes de anunciar a aposentadoria em 2025, encerrando uma trajetória notável que incluiu mais de 300 partidas, nove títulos da Bundesliga, seis Copas da Alemanha e duas conquistas da Champions League.
Qual o próximo passo para Boateng e o Bayern?
Embora o estágio tenha sido cancelado, o Bayern fez questão de deixar claro que as portas do clube permanecem simbolicamente abertas para Boateng. A diretoria e Vincent Kompany agradeceram pessoalmente ao ex-jogador por sua compreensão, ressaltando que suas contribuições para o legado do clube jamais seriam esquecidas.
Fontes próximas ao Bayern revelaram que o plano inicial previa que Boateng acompanhasse a comissão técnica até o início de 2026, mas a forte reação dos torcedores tornou a iniciativa insustentável. Kompany, por sua vez, apoiou publicamente a decisão, pedindo que todos mantivessem o foco na atual campanha da equipe.
Boateng direcionou então sua energia para o próximo capítulo de sua vida profissional — concluindo sua licença de treinador UEFA A, ampliando sua empresa de recuperação de atletas, a RYZR, e desenvolvendo o projeto Arena2, voltado ao desempenho esportivo e à integração comunitária.