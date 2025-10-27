O motivo dos protestos que fizeram o Bayern de Munique encerrar estágio de Jérôme Boateng na comissão técnica do clube

O Bayern planejava trazer Jérôme Boateng de volta para casa em um papel de mentor sob o comando de Vincent Kompany. A ideia era simples, mas simbólica: o campeão mundial de 2014, que passou uma década em Munique conquistando nove títulos da Bundesliga e dois da Champions League, iniciaria sua trajetória pós-carreira exatamente onde tudo começou — aprendendo os segredos da gestão esportiva.

O clube aprovou o breve estágio como parte do processo de obtenção da licença A de treinador de Boateng, oferecendo-lhe experiência prática em uma das estruturas técnicas mais renomadas da Europa. Kompany, que dividiu o vestiário com ele no Manchester City, estava animado com a oportunidade de tê-lo na equipe em um papel de desenvolvimento.

No entanto, o que começou como uma iniciativa discreta rapidamente se transformou em uma polêmica. Torcedores do Bayern protestaram — tanto nas redes sociais quanto na Allianz Arena — condenando a decisão e lembrando a condenação de Boateng em 2024 por violência doméstica. Faixas com mensagens como “Não há espaço para violência no Bayern” foram exibidas, e uma petição intitulada “Estabelecer limites contra a violência misógina” reuniu milhares de assinaturas em poucos dias. Diante da crescente reação, Boateng e o clube decidiram, em comum acordo, cancelar o plano.