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“Mostrou todo o seu talento”: Gabriel Jesus cala os críticos e retribui a confiança de Hansi Flick com atuação cirúrgica pelo Barcelona
Causando impacto imediato
Jesus não demorou a justificar a confiança do técnico. O atacante brasileiro marcou um gol em sua primeira partida como titular pelo Barcelona, em uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Getafe. Antes da partida, Flick havia destacado que Jesus evoluíra significativamente desde que chegou ao clube. Escalado devido a uma lesão na coxa de Raphinha, o ex-jogador do Arsenal teve uma atuação que mostrou seu valor para o elenco.
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Flick elogia brasileiro fantástico
A maneira como o gol saiu ilustrou perfeitamente por que Flick valoriza o atacante. Jesus pressionou no campo de ataque, recuperou a posse de bola e avançou imediatamente pelo espaço aberto antes de superar o goleiro David Soria. Após o apito final, Flick destacou a precisão do atacante na finalização.
“Gabriel é um jogador fantástico, com características diferentes das de Raphinha, e isso fica evidente”, explicou o técnico alemão, segundo o TopMercato. “Mas, quando você vê como ele marcou o gol, entende que essa é uma de suas grandes qualidades. Ele sabe perfeitamente como escolher o ângulo para finalizar diante do gol. Hoje ele mostrou todo o seu talento, e estou muito feliz com isso.”
Adaptação às exigências táticas
Jesus mostrou que tem mais do que capacidade de finalização contra o Getafe. Ele recuou até o meio-campo, ocupou diferentes espaços no ataque e contribuiu bastante na defesa sempre que o Barcelona perdia a bola.
Essa dedicação é exatamente o que Flick exige de seus atacantes. Embora Raphinha, lesionado, costume ser peça-chave pelo trabalho sem a bola, Jesus mostrou que também pode cumprir essas funções táticas com tranquilidade.
Sua eficiência também tem sido impressionante desde a transferência de 10 milhões de euros. As três primeiras finalizações no alvo do jogador de 29 anos pelo Barcelona terminaram em gol, dando a ele três gols apesar dos poucos minutos em campo.
- AFP
Elevando o nível na Europa
Contratado inicialmente para dar mais opções ao elenco, Jesus agora mostra que pode ser um titular confiável quando necessário. A ausência de Raphinha era vista como um grande teste para os reforços de ataque contratados pelo Barcelona no verão, e Jesus deu uma resposta claramente positiva. Agora, Jesus tentará voltar ao time titular quando o Barcelona enfrentar o Galatasaray na Champions League.
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