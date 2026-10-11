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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

“Mostrou todo o seu talento”: Gabriel Jesus cala os críticos e retribui a confiança de Hansi Flick com atuação cirúrgica pelo Barcelona

G. Jesus
Barcelona
H. Flick
Barcelona x Getafe
La Liga

Gabriel Jesus causou impacto imediato em sua primeira partida como titular pelo Barcelona ao marcar um gol na vitória convincente sobre o Getafe. O atacante brasileiro recebeu muitos elogios do técnico Hansi Flick por sua leitura tática e precisão nas finalizações.

  • Causando impacto imediato

    Jesus não demorou a justificar a confiança do técnico. O atacante brasileiro marcou um gol em sua primeira partida como titular pelo Barcelona, em uma vitória tranquila por 3 a 0 sobre o Getafe. Antes da partida, Flick havia destacado que Jesus evoluíra significativamente desde que chegou ao clube. Escalado devido a uma lesão na coxa de Raphinha, o ex-jogador do Arsenal teve uma atuação que mostrou seu valor para o elenco.

  • FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Flick elogia brasileiro fantástico

    A maneira como o gol saiu ilustrou perfeitamente por que Flick valoriza o atacante. Jesus pressionou no campo de ataque, recuperou a posse de bola e avançou imediatamente pelo espaço aberto antes de superar o goleiro David Soria. Após o apito final, Flick destacou a precisão do atacante na finalização.

    “Gabriel é um jogador fantástico, com características diferentes das de Raphinha, e isso fica evidente”, explicou o técnico alemão, segundo o TopMercato. “Mas, quando você vê como ele marcou o gol, entende que essa é uma de suas grandes qualidades. Ele sabe perfeitamente como escolher o ângulo para finalizar diante do gol. Hoje ele mostrou todo o seu talento, e estou muito feliz com isso.”

  • Adaptação às exigências táticas

    Jesus mostrou que tem mais do que capacidade de finalização contra o Getafe. Ele recuou até o meio-campo, ocupou diferentes espaços no ataque e contribuiu bastante na defesa sempre que o Barcelona perdia a bola.

    Essa dedicação é exatamente o que Flick exige de seus atacantes. Embora Raphinha, lesionado, costume ser peça-chave pelo trabalho sem a bola, Jesus mostrou que também pode cumprir essas funções táticas com tranquilidade.

    Sua eficiência também tem sido impressionante desde a transferência de 10 milhões de euros. As três primeiras finalizações no alvo do jogador de 29 anos pelo Barcelona terminaram em gol, dando a ele três gols apesar dos poucos minutos em campo.

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    Elevando o nível na Europa

    Contratado inicialmente para dar mais opções ao elenco, Jesus agora mostra que pode ser um titular confiável quando necessário. A ausência de Raphinha era vista como um grande teste para os reforços de ataque contratados pelo Barcelona no verão, e Jesus deu uma resposta claramente positiva. Agora, Jesus tentará voltar ao time titular quando o Barcelona enfrentar o Galatasaray na Champions League.

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