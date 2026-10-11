A maneira como o gol saiu ilustrou perfeitamente por que Flick valoriza o atacante. Jesus pressionou no campo de ataque, recuperou a posse de bola e avançou imediatamente pelo espaço aberto antes de superar o goleiro David Soria. Após o apito final, Flick destacou a precisão do atacante na finalização.

“Gabriel é um jogador fantástico, com características diferentes das de Raphinha, e isso fica evidente”, explicou o técnico alemão, segundo o TopMercato. “Mas, quando você vê como ele marcou o gol, entende que essa é uma de suas grandes qualidades. Ele sabe perfeitamente como escolher o ângulo para finalizar diante do gol. Hoje ele mostrou todo o seu talento, e estou muito feliz com isso.”