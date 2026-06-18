Kane revelou então o motivo da recuperação dos Três Leões no segundo tempo, admitindo que o discurso de Tuchel havia levantado o ânimo dos jogadores. Kane destacou que Tuchel incentivou seus jogadores a jogarem com liberdade e confiança após uma atuação nervosa no primeiro tempo.

“Ele nos disse para nos livrarmos das amarras, nos acalmarmos e partirmos para cima. Ele perguntou: ‘O que de pior pode acontecer? Mostrem ao mundo do que somos capazes’”, disse Kane após a partida.

“Entramos no segundo tempo com tudo e eles não conseguiram nos acompanhar; esse é o nível que precisamos manter em todas as partidas. Pela forma como controlamos o jogo depois que abrimos o placar, nunca parecemos estar realmente em perigo e, então, marcamos no contra-ataque. Tivemos um momento em que poderíamos ter marcado três ou quatro gols. Parabéns a todos: foi a primeira partida do torneio e um ótimo resultado contra um time difícil.”