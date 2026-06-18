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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

“Mostrem ao mundo!” – Harry Kane revela detalhes do discurso de Thomas Tuchel no intervalo que inspirou a vitória da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo

H. Kane
T. Tuchel
Inglaterra
Inglaterra x Croácia
Croácia
Copa do Mundo

Harry Kane revelou como a conversa de Thomas Tuchel no intervalo inspirou a Inglaterra a elevar seu nível de jogo e derrotar a Croácia na partida de estreia da Copa do Mundo de 2026. Após um primeiro tempo tenso, os Três Leões apresentaram um desempenho dominante após o intervalo, e o craque do Bayern de Munique atribuiu essa melhora dramática à mensagem do seu técnico.

  • A Inglaterra reagiu após o intervalo

    A Inglaterra iniciou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória impressionante sobre a Croácia, após transformar seu desempenho no segundo tempo. Os Três Leões travaram uma disputa emocionante antes do intervalo, com a Croácia empatando duas vezes após a Inglaterra ter aberto o placar.

    Kane havia igualado o recorde de gols de Gary Lineker pela Inglaterra em Copas do Mundo com um pênalti e uma cabeçada após escanteio cobrado por Declan Rice, mas as equipes foram para o intervalo empatadas. A Inglaterra acelerou o ritmo após o intervalo. Jude Bellingham recuperou a vantagem antes de Marcus Rashford sair do banco para selar a vitória por 4 a 2.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane explica a reviravolta

    Kane revelou então o motivo da recuperação dos Três Leões no segundo tempo, admitindo que o discurso de Tuchel havia levantado o ânimo dos jogadores. Kane destacou que Tuchel incentivou seus jogadores a jogarem com liberdade e confiança após uma atuação nervosa no primeiro tempo.

    “Ele nos disse para nos livrarmos das amarras, nos acalmarmos e partirmos para cima. Ele perguntou: ‘O que de pior pode acontecer? Mostrem ao mundo do que somos capazes’”, disse Kane após a partida.

    “Entramos no segundo tempo com tudo e eles não conseguiram nos acompanhar; esse é o nível que precisamos manter em todas as partidas. Pela forma como controlamos o jogo depois que abrimos o placar, nunca parecemos estar realmente em perigo e, então, marcamos no contra-ataque. Tivemos um momento em que poderíamos ter marcado três ou quatro gols. Parabéns a todos: foi a primeira partida do torneio e um ótimo resultado contra um time difícil.”

  • "Não aconteceu nada de dramático"

    Bellingham concordou com a avaliação de Kane sobre o clima no vestiário sob o comando de Tuchel, insistindo que a equipe não precisava dos acontecimentos dramáticos que ocorreram dentro do elenco durante o intervalo.

    Ele disse: “Não foi um daqueles momentos de grande drama ou de se levantar e gritar; foi o que a equipe precisava. Temos um grupo maduro, com ótimos líderes; todos sabiam o nível que precisávamos atingir. O início do segundo tempo nos deu uma excelente base.”

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Preparação para o confronto contra Gana

    Essa vitória coloca a Inglaterra na liderança do Grupo L, com três pontos. Kane e seus companheiros de equipe enfrentarão Gana no Boston Stadium no dia 23 de junho, e espera-se que o atacante mais uma vez conduza o ataque dos Três Leões à vitória.

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