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“Mostrem ao mundo!” – Harry Kane revela detalhes do discurso de Thomas Tuchel no intervalo que inspirou a vitória da Inglaterra sobre a Croácia na Copa do Mundo
A Inglaterra reagiu após o intervalo
A Inglaterra iniciou sua campanha na Copa do Mundo de 2026 com uma vitória impressionante sobre a Croácia, após transformar seu desempenho no segundo tempo. Os Três Leões travaram uma disputa emocionante antes do intervalo, com a Croácia empatando duas vezes após a Inglaterra ter aberto o placar.
Kane havia igualado o recorde de gols de Gary Lineker pela Inglaterra em Copas do Mundo com um pênalti e uma cabeçada após escanteio cobrado por Declan Rice, mas as equipes foram para o intervalo empatadas. A Inglaterra acelerou o ritmo após o intervalo. Jude Bellingham recuperou a vantagem antes de Marcus Rashford sair do banco para selar a vitória por 4 a 2.
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Kane explica a reviravolta
Kane revelou então o motivo da recuperação dos Três Leões no segundo tempo, admitindo que o discurso de Tuchel havia levantado o ânimo dos jogadores. Kane destacou que Tuchel incentivou seus jogadores a jogarem com liberdade e confiança após uma atuação nervosa no primeiro tempo.
“Ele nos disse para nos livrarmos das amarras, nos acalmarmos e partirmos para cima. Ele perguntou: ‘O que de pior pode acontecer? Mostrem ao mundo do que somos capazes’”, disse Kane após a partida.
“Entramos no segundo tempo com tudo e eles não conseguiram nos acompanhar; esse é o nível que precisamos manter em todas as partidas. Pela forma como controlamos o jogo depois que abrimos o placar, nunca parecemos estar realmente em perigo e, então, marcamos no contra-ataque. Tivemos um momento em que poderíamos ter marcado três ou quatro gols. Parabéns a todos: foi a primeira partida do torneio e um ótimo resultado contra um time difícil.”
"Não aconteceu nada de dramático"
Bellingham concordou com a avaliação de Kane sobre o clima no vestiário sob o comando de Tuchel, insistindo que a equipe não precisava dos acontecimentos dramáticos que ocorreram dentro do elenco durante o intervalo.
Ele disse: “Não foi um daqueles momentos de grande drama ou de se levantar e gritar; foi o que a equipe precisava. Temos um grupo maduro, com ótimos líderes; todos sabiam o nível que precisávamos atingir. O início do segundo tempo nos deu uma excelente base.”
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Preparação para o confronto contra Gana
Essa vitória coloca a Inglaterra na liderança do Grupo L, com três pontos. Kane e seus companheiros de equipe enfrentarão Gana no Boston Stadium no dia 23 de junho, e espera-se que o atacante mais uma vez conduza o ataque dos Três Leões à vitória.