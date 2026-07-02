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Malik Tillman GFXGOAL
Ryan Tolmich

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“Mostrei do que sou capaz” - a meia ensanguentada de Malik Tillman, a tecnologia de monitoramento cerebral e as inúmeras horas de treinamento impulsionaram o chute de falta dos seus sonhos pela Seleção dos EUA

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M. Tillman
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina

A estrela mais discreta da seleção masculina de futebol dos EUA proporcionou o momento mais marcante da vitória na fase de 32 — e provou que sua ascensão vem sendo construída há anos

SANTA CLARA, Califórnia — Nos momentos que antecederam o gol dos seus sonhos, Malik Tillman estava sentindo dor. Ele havia levado uma pisada e, quase imediatamente, percebeu que a situação era grave. Tão grave, na verdade, que tiveram que cortar sua chuteira direita para tirá-la, que foi rapidamente substituída por uma nova. Mesmo após o jogo, muito tempo depois do apito final, Tillman ainda exibia os sinais dessa dor na forma de uma meia ensanguentada com um grande buraco bem no meio. Até mesmo Curt Schilling ficaria envergonhado ao ver o estado do pé do meio-campista após a partida.

“Alguém pisou em mim”, disse Tillman com uma risada. “É só dor, eu acho.”

Qualquer que fosse a dor que Tillman estivesse sentindo, ela rapidamente passou, e a Seleção Masculina dos EUA teve sorte que isso aconteceu. Usando aquela meia ensanguentada e uma chuteira novinha em folha, Tillman se posicionou e cobrou a falta mais importante de sua vida com aquele pé direito. Ele não errou. Seu chute subiu em arco e passou por cima da imponente barreira da Bósnia e Herzegovina e, com isso, a Seleção Masculina dos EUA garantiu efetivamente sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Eles conseguiram isso graças a um gol no momento em que mais precisavam.

O gol de Tillman colocou o placar em 2 a 0 para a Seleção Masculina dos EUA, que, naquele momento, jogava com um a menos. O polêmico cartão vermelho de Folarin Balogun colocou a Seleção Masculina dos EUA contra a parede. Por mais de 30 minutos, os EUA foram forçados a se manterem firmes, defenderem bem e sobreviverem. Foi um teste de coragem mais do que um teste de talento. A Seleção Masculina dos EUA foi aprovada.

Parte do motivo? O talento de Tillman, um dos jogadores que mais se destacaram neste torneio. Na quarta-feira, após várias partidas como herói anônimo desta equipe, o meio-campista teve um momento marcante que ficará para a história.



“Ainda ontem, eu diria que não, mas venho sonhando com essa partida”, disse Tillman após o jogo. “Tenho sonhado em talvez cobrar uma falta e marcar um gol de falta.”

Foi exatamente isso que ele fez na quarta-feira. E a verdade é que já estava na hora.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    O grande objetivo

    Após a partida, Tillman revelou ao mundo um pequeno segredo: ele não estava particularmente satisfeito com seu desempenho. O motivo era bastante irônico.

    “Não estava satisfeito no intervalo”, admitiu ele, “principalmente por causa das minhas jogadas de bola parada”.

    Talvez Tillman estivesse apenas guardando sua grande jogada de bola parada para o momento certo. Aos 82 minutos, após uma falta bósnia logo fora da área, Tillman e Antonee Robinson se posicionaram diante da bola. Robinson deu meio passo, mas Tillman deu mais alguns antes de chutar com o pé direito, mandando a bola por cima da barreira bósnia.

    “O time deles é enorme”, disse Chris Richards após a partida. “Acho que a altura média da barreira era de 6 pés e 6 polegadas, então, para ele conseguir mandar a bola por cima foi realmente incrível.”

    O goleiro bósnio Nikola Vasilj nem percebeu a bola vindo. Posicionado no lado direito do gol, tudo o que ele pôde fazer foi saltar impotente na tentativa de tocar a bola com a mão. Não havia chance.

    “O segundo gol aconteceu quando estávamos com a posse de bola e controlando o jogo”, disse Vasilj. “Começamos a criar jogadas e, de repente, sofremos aquele segundo gol.”

    O gol deu à seleção americana uma vantagem de 2 a 0, que ela não abriria mão nos momentos finais da partida. Também animou a torcida que, naquele momento, já estava tensa após 18 minutos assistindo a uma seleção americana com 10 jogadores se defendendo com unhas e dentes.

    No momento em que a bola bateu no fundo da rede, a torcida da Bay Area, que apoiava a seleção americana, deu um suspiro de alívio. O mesmo aconteceu com os jogadores americanos em campo.

    “É um momento tão importante”, disse Christian Pulisic. “Teríamos que defender e tentar segurar o resultado até o final da partida, é claro. O fato de ele ter marcado aquele gol nos deu essa vantagem e nos trouxe muita confiança.”

    Haji Wright acrescentou: “Estamos felizes pelo Malik. Isso decidiu o jogo para nós e acalmou um pouco os nervos que ainda havia no estádio.”

    Foi um gol único na vida, em um momento único na vida. Não foi, no entanto, uma cobrança de falta única na vida.

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  • USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Os ingredientes de um momento

    Richards diz que já viu exatamente esse tipo de cobrança de falta milhares de vezes. Depois de cada treino, Tillman fica lá em campo. Ele coloca o equipamento usado pela comissão técnica da Seleção Masculina dos EUA para medir ondas cerebrais e treina suas jogadas ensaiadas. Essa tecnologia permite que os analistas monitorem como o cérebro de Tillman funciona nesses tipos de momentos. Pela estimativa de Richards, eles têm dados de sobra.

    “É muita prática, cara”, disse ele. “Esses caras treinam muito. Temos esses aparelhos que medem as ondas cerebrais. Eu não cobro faltas, então não sei, mas o Malik faz isso bastante. Foi legal ver que valeu a pena.”

    Weston McKennie acrescentou: “Já o vi treinar isso inúmeras vezes nos treinos.”

    Então, quando Tillman se preparou para cobrar, ele estava calmo. Ele e Robinson tiveram uma breve conversa sobre o melhor ângulo, e partiram daí. O meio-campista do Bayer Leverkusen certamente não se deixou abalar pelo momento, pois parecia uma das inúmeras situações que ele já havia vivido antes.

    “A gente vinha analisando todas as maneiras possíveis de cobrar essa falta”, disse ele. “Conversamos sobre chutar por baixo da barreira, conversamos sobre chutar do lado do goleiro, conversamos sobre chutar por cima da barreira. Sei que alguns caras duvidaram que eu fosse chutar por cima da barreira, mas eu treinei isso nos treinos.”

    Para aqueles que assistiram de perto a todas essas sessões de treino, ver Tillman aproveitar ao máximo a oportunidade trouxe muita alegria. Não foi apenas por causa do gol em si ou do que ele significava, mas sim pela pessoa que o marcou.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um Malik diferente

    No verão passado, Tillman chegou à Copa Ouro com algo a provar. A crítica a ele era clara: apesar de toda a sua qualidade em nível de clube, ainda faltava um momento marcante pela Seleção dos EUA. Ele chegou determinado a mudar isso. Ao final do torneio, ele havia feito exatamente isso — mais de uma vez.

    Pelo menos é assim que Tim Ream vê a situação. Aos olhos dele, Tillman foi um dos melhores jogadores da seleção americana no verão passado. Se levarmos em conta os três gols de Tillman e sua inclusão na Seleção do Torneio, ele provavelmente está certo.

    Tillman também enfrentou um dos momentos mais difíceis de adversidade. Depois de perder um pênalti na vitória nas quartas de final contra a Costa Rica, o meio-campista voltou a se apresentar para cobrar um pênalti na disputa de pênaltis. Ele converteu.

    “Acho que a Copa Ouro foi realmente muito importante para ele”, disse Ream. “Acho que a adversidade do pênalti contra a Costa Rica foi muito significativa para ele. Agora, quando você olha para ele, parece que está jogando com tanta facilidade e tranquilidade. Ele está em toda parte. É incrível de ver. Já conversamos sobre o fato de que ele sempre teve isso dentro de si; era só uma questão de ele encontrar a confiança e acreditar em si mesmo. É isso que ele está fazendo agora.”

    Ele também está mostrando um lado diferente de si mesmo. Continua calado e um pouco tímido, mas, como diz Ream, há uma nova confiança em Tillman, dentro e fora de campo. O próprio jogador também sente isso.

    “Sou um tipo diferente de pessoa em campo, é claro”, disse o meio-campista com um sorriso. “A gente não vê muito minhas emoções, mas quando você marca um gol assim, acho que vocês também viram minhas emoções. É uma sensação ótima e, claro, um momento de muito orgulho para mim.”

    Foi um momento de orgulho também para o restante da seleção dos EUA, já que isso significa que a trajetória deles nesta Copa do Mundo continua.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma vaga no time

    Após a vitória da seleção masculina de futebol dos EUA, McKennie não conseguiu se conter. Ele viu o estado do pé de Tillman e resolveu pregar uma peça no “Jogador do Jogo” da quarta-feira.

    “Tentei convencê-lo a passar um pouco de álcool isopropílico nisso”, disse McKennie, “e ele respondeu: ‘Nem pensar’.”

    Um momento divertido entre os companheiros de meio-campo e dois destaques deste verão. Ao entrar na fase eliminatória, Tillman era o destaque um pouco menos aclamado. Mas isso não é mais o caso.

    “Acho que hoje”, disse ele, “mostrei do que sou capaz.”

    Sem Balogun na próxima rodada, a seleção dos EUA precisará que alguém assuma a responsabilidade. Será um esforço coletivo, disseram todos. A equipe é composta por 26 jogadores, não apenas um, e os jogadores que puderem atuar na próxima partida, contra a Bélgica, estarão prontos para o desafio.

    No fim das contas, porém, essa partida, assim como esta, pode ser decidida por um momento de magia de um jogador especial. Será que será Tillman? Com a confiança do gol de quarta-feira, por que não?

    “Obviamente, ele tem jogado muito bem”, disse Ream. “Eu diria que, tirando os gols do Balo, ele tem sido um dos nossos melhores jogadores. Ele está em toda parte em campo, fazendo o trabalho sujo, mas ao mesmo tempo fazendo com que as coisas difíceis pareçam fáceis. Acho que ele só queria sentir que tinha um lugar na equipe; ele é um garoto quieto, mas tem evoluído aos trancos e barrancos.”

    Quanto à chuteira quebrada, ela também tem seu lugar. Ela foi parar no Museu da FIFA, informou a Federação de Futebol dos EUA. É uma chuteira que ficará ligada a um momento histórico, assim como Tillman.

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