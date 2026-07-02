SANTA CLARA, Califórnia — Nos momentos que antecederam o gol dos seus sonhos, Malik Tillman estava sentindo dor. Ele havia levado uma pisada e, quase imediatamente, percebeu que a situação era grave. Tão grave, na verdade, que tiveram que cortar sua chuteira direita para tirá-la, que foi rapidamente substituída por uma nova. Mesmo após o jogo, muito tempo depois do apito final, Tillman ainda exibia os sinais dessa dor na forma de uma meia ensanguentada com um grande buraco bem no meio. Até mesmo Curt Schilling ficaria envergonhado ao ver o estado do pé do meio-campista após a partida.

“Alguém pisou em mim”, disse Tillman com uma risada. “É só dor, eu acho.”

Qualquer que fosse a dor que Tillman estivesse sentindo, ela rapidamente passou, e a Seleção Masculina dos EUA teve sorte que isso aconteceu. Usando aquela meia ensanguentada e uma chuteira novinha em folha, Tillman se posicionou e cobrou a falta mais importante de sua vida com aquele pé direito. Ele não errou. Seu chute subiu em arco e passou por cima da imponente barreira da Bósnia e Herzegovina e, com isso, a Seleção Masculina dos EUA garantiu efetivamente sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Eles conseguiram isso graças a um gol no momento em que mais precisavam.

O gol de Tillman colocou o placar em 2 a 0 para a Seleção Masculina dos EUA, que, naquele momento, jogava com um a menos. O polêmico cartão vermelho de Folarin Balogun colocou a Seleção Masculina dos EUA contra a parede. Por mais de 30 minutos, os EUA foram forçados a se manterem firmes, defenderem bem e sobreviverem. Foi um teste de coragem mais do que um teste de talento. A Seleção Masculina dos EUA foi aprovada.

Parte do motivo? O talento de Tillman, um dos jogadores que mais se destacaram neste torneio. Na quarta-feira, após várias partidas como herói anônimo desta equipe, o meio-campista teve um momento marcante que ficará para a história.









“Ainda ontem, eu diria que não, mas venho sonhando com essa partida”, disse Tillman após o jogo. “Tenho sonhado em talvez cobrar uma falta e marcar um gol de falta.”

Foi exatamente isso que ele fez na quarta-feira. E a verdade é que já estava na hora.