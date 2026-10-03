Vivendo uma estreia brilhante tanto no cenário nacional quanto no internacional, o adolescente se recusa a descansar sobre os primeiros louros. Em entrevista à Rai Sport depois de marcar o gol da vitória da seleção sub-21 da Itália nas Eliminatórias da Euro contra a Armênia, Cisse explicou: "Este ano me trouxe muita alegria. Até agora, mostrei apenas 70% das minhas capacidades, sei que posso fazer muito melhor."

Olhando para o restante da campanha, o jovem acrescentou: "O gol me traz muita felicidade e, de agora em diante, espero poder mostrar muitas outras características."