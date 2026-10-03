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"Mostrei apenas 70%" - joia do Milan, Alphadjo Cisse, insiste que o melhor ainda está por vir
Sensação adolescente minimiza início avassalador
O prodígio de San Siro insiste que o melhor ainda está por vir, apesar de uma estreia explosiva na elite do futebol italiano. O meio-campista de 19 anos começou muito bem sob o comando do novo técnico Amorim, marcando gols cruciais contra Torino e Juventus. Essa veia artilheira quebrou recordes antigos do clube, dando sequência à evolução promissora que ele mostrou durante um empréstimo produtivo ao Catanzaro na temporada passada.
- Jonathan Moscrop
Meio-campista exige padrões pessoais mais altos
Vivendo uma estreia brilhante tanto no cenário nacional quanto no internacional, o adolescente se recusa a descansar sobre os primeiros louros. Em entrevista à Rai Sport depois de marcar o gol da vitória da seleção sub-21 da Itália nas Eliminatórias da Euro contra a Armênia, Cisse explicou: "Este ano me trouxe muita alegria. Até agora, mostrei apenas 70% das minhas capacidades, sei que posso fazer muito melhor."
Olhando para o restante da campanha, o jovem acrescentou: "O gol me traz muita felicidade e, de agora em diante, espero poder mostrar muitas outras características."
Recordista justifica confiança tática
A rápida ascensão de Cisse destaca o sucesso da política de base do Milan, com a equipe prosperando sob o comando de Amorim. Seus feitos no início da temporada superaram o recorde de Patrick Cutrone como o mais jovem artilheiro italiano do Milan na liga desde 2017, antes de ele estabelecer outra marca para gols consecutivos fora de casa na era dos três pontos por vitória. Essa confiança crescente se transferiu sem dificuldades para o cenário internacional, consolidando sua reputação como um dos meio-campistas mais promissores do futebol italiano.
- sportphoto24
Sequência extenuante no outono aguarda Cisse
Um teste de consistência agora aguarda Cisse e o Milan quando viajarem para enfrentar o Sassuolo na Serie A após a pausa internacional. Depois, o Milan voltará suas atenções para o cenário continental, com um duelo pela Liga Europa contra o Salzburg no horizonte. Com uma agenda pesada no outono se aproximando, o meio-campista tem uma grande oportunidade de garantir uma vaga regular entre os titulares se confirmar em campo suas palavras ambiciosas.
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