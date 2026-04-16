Traduzido por
"Mostre isso contra o Manchester City!" - Thierry Henry desafia Mikel Arteta após rumores de demissão e RIE das chances do Arsenal de conquistar o título caso repita atuações desastrosas
A pressão sobre Arteta aumenta
O Arsenal chegou às semifinais da Liga dos Campeões apesar de uma recente fase ruim, na qual sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Bournemouth, marcando sua terceira derrota em quatro partidas. Antes do confronto contra o Sporting CP, Arteta exigiu “sem medo” e “pura garra” de seus jogadores para conter uma queda de rendimento que resultou em mais derrotas em duas semanas do que nos primeiros 49 jogos da temporada. No entanto, o desempenho vacilante na Europa levou ícones do clube a questionar se o time conseguirá reencontrar sua garra a tempo para a decisiva partida pelo título no domingo.
Henry exige melhorias
A falta de brilho na segunda partida contra os campeões portugueses provocou uma reação severa de Henry, que questionou se o elenco possui atualmente a eficácia necessária para a reta final. Apesar de apoiar o projeto de Arteta, o francês insistiu que a equipe precisa agora apresentar um desempenho dominante em campo.
Falando à CBS Sports sobre os comentários recentes do técnico, Henry disse: “Acredito no que ele [Arteta] disse, acredito piamente. Acredito no que vejo. Acredito na garra, mas quando se fala assim, é preciso mostrar isso na prática. Mas não vi isso hoje à noite. Estamos classificados, muito felizes, na semifinal. Nunca ganhamos isso, eu nunca ganhei, então não posso falar muito sobre tudo isso, mas ganhei o campeonato.”
A fé em meio às risadas
Henry ficou visivelmente divertido quando questionado se o nível demonstrado durante o confronto contra o Sporting seria suficiente para enfrentar um time do calibre do City, tendo em conta o domínio histórico recente deste último. No entanto, ele afirmou que esta campanha ainda representa a melhor oportunidade do Arsenal para silenciar seus críticos.
Exigindo uma resposta no Etihad, o maior artilheiro dos Gunners acrescentou: “Vão lá e vençam o Man City. Quero ver essa garra lá. É essa garra que quero ver, acredito no Mikel, sim, mas vão lá e mostrem isso.
“Não como hoje à noite ou contra o Bournemouth ou o Brighton fora de casa ou o Mansfield ou tudo o que vi nesta temporada. O Man City que vi recentemente [risos]. Estamos falando da equipe que venceu quatro seguidas. O Liverpool se interpôs nesse meio, senão teriam sido mais.
“Mais uma vez, eu acredito. Venho dizendo desde o início da temporada que este ano acredito que podemos ganhar o campeonato. Esta é a maior chance da sua vida não só de calar a boca de qualquer um, mas de provar a si mesmo, como time, que somos capazes. E então as pessoas não falarão sobre qualquer palavra que queiram usar e que eu não usarei. Eu acredito pessoalmente. Mas estou sentado aqui em uma cadeira trabalhando na CBS, não há nada que eu possa fazer. Agora, ouvi falar de fogo. Quero ver esse fogo no Etihad.”
- Getty Images Sport
Enfrentando uma reta final decisiva
O Arsenal lidera atualmente a Premier League com 70 pontos em 32 jogos, antes da importante viagem de domingo para enfrentar o City, onde uma vitória aumentaria significativamente sua vantagem na liderança para nove pontos. Após o confronto no Etihad, os Gunners terão que enfrentar uma agenda exigente, com o Newcastle em 25 de abril e jogos em maio contra Fulham, West Ham e Burnley. Essa sequência exaustiva no campeonato nacional se soma a uma semifinal de alto risco da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, com a primeira partida sendo disputada no Metropolitano.