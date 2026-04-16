"Mostre isso contra o Manchester City!" - Thierry Henry desafia Mikel Arteta após rumores de demissão e RIE das chances do Arsenal de conquistar o título caso repita atuações desastrosas

Henry ficou visivelmente divertido quando questionado se o nível demonstrado durante o confronto contra o Sporting seria suficiente para enfrentar um time do calibre do City, tendo em conta o domínio histórico recente deste último. No entanto, ele afirmou que esta campanha ainda representa a melhor oportunidade do Arsenal para silenciar seus críticos.

Exigindo uma resposta no Etihad, o maior artilheiro dos Gunners acrescentou: “Vão lá e vençam o Man City. Quero ver essa garra lá. É essa garra que quero ver, acredito no Mikel, sim, mas vão lá e mostrem isso.

“Não como hoje à noite ou contra o Bournemouth ou o Brighton fora de casa ou o Mansfield ou tudo o que vi nesta temporada. O Man City que vi recentemente [risos]. Estamos falando da equipe que venceu quatro seguidas. O Liverpool se interpôs nesse meio, senão teriam sido mais.

“Mais uma vez, eu acredito. Venho dizendo desde o início da temporada que este ano acredito que podemos ganhar o campeonato. Esta é a maior chance da sua vida não só de calar a boca de qualquer um, mas de provar a si mesmo, como time, que somos capazes. E então as pessoas não falarão sobre qualquer palavra que queiram usar e que eu não usarei. Eu acredito pessoalmente. Mas estou sentado aqui em uma cadeira trabalhando na CBS, não há nada que eu possa fazer. Agora, ouvi falar de fogo. Quero ver esse fogo no Etihad.”



