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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Mostrar para o mundo inteiro” - Alex Freeman, a revelação da seleção masculina de futebol dos EUA, fala sobre a confiança de Pochettino, a busca por um lugar na história e sua já famosa comemoração de gol na Copa do Mundo

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A. Freeman
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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina

EXCLUSIVO: O GOAL conversou com o jovem astro de 21 anos para falar sobre seu grande momento, como ele chegou até lá e a responsabilidade que sente de buscar ainda mais conquistas

IRVINE, Califórnia — Enquanto o jogador mais jovem da Seleção Masculina dos EUA saía correndo em comemoração, seus companheiros de equipe faziam o possível para alcançá-lo. Vários admitiram, após a vitória sobre a Austrália, que, por mais que tentassem, sabiam que não iriam conseguir alcançar Alex Freeman. Ele era rápido demais, claro, mas também estava muito emocionado, muito eufórico, muito envolvido no momento para que algo o fizesse desacelerar.

Felizmente para os outros 25 membros da Seleção Masculina dos EUA, o campo acabou se esgotando. Se não fosse assim, Freeman poderia ter continuado correndo para sempre.

É isso que um primeiro gol em uma Copa do Mundo pode fazer com você. Quando Freeman fez o 2 a 0 contra a Austrália, a finalização foi apenas parte da história. O que se seguiu disse tanto quanto: um jovem zagueiro tomado pela emoção do maior momento de sua carreira, correndo porque simplesmente não havia outra maneira de dar vazão a tudo isso.

Freeman vem correndo sem parar há quase um ano, mas agora está indo além do que ele mesmo poderia ter imaginado. Um gol na Copa do Mundo? Um ano e meio atrás, ele simplesmente esperava fazer sua primeira partida como titular na MLS. O próprio Freeman não poderia ter previsto tudo isso e, mesmo que pudesse, nunca teria sido assim.

Então, naquele momento sob o sol forte de Seattle, as emoções realmente tomaram conta dele. Era tudo real e não se parecia em nada com o que ele já havia sentido antes.

“Acho que essa é uma daquelas coisas”, ele diz à GOAL, “que me fez sair um pouco da minha concha emocional. Sei que não sou uma pessoa muito emotiva, mas esse é um momento que vou guardar para sempre, e que só acontece uma vez na vida. Saber que sou capaz de realmente alcançar isso faz com que você se abra emocionalmente muito mais do que o normal.”

“Acho que isso me ajudou a perceber que tenho mais a oferecer”, continua ele, “sinto que, para mim, a questão é: ‘Como posso entrar nessas próximas partidas e me sair ainda melhor do que isso?’ Será que isso é mesmo possível? Acho que, para mim, é.”

O céu é o limite para o zagueiro de 21 anos, cuja ascensão meteórica tem sido uma das histórias marcantes do futebol americano no último ano. Ele fez sua estreia na Seleção dos EUA em 7 de junho de 2025. Passou a noite anterior dominado pelo nervosismo, que, no entanto, não transpareceu nem um pouco assim que entrou em campo. Trezentos e setenta e sete dias depois, ele se elevou acima de todos para cabecear para o gol à queima-roupa e selar uma vitória histórica na Copa do Mundo em um dos ambientes mais lendários do futebol americano.

Em nenhum momento desses 377 dias Freeman se sentiu totalmente à vontade. Ele certamente não se sentirá assim nos dias que ainda restam nesta campanha na Copa do Mundo. Há, porém, essa sensação de pertencimento. Agora, com um gol na Copa do Mundo em seu currículo e o momento de sua vida para refletir, Freeman sabe que chegou lá. Ele também sabe que há mais por vir.

“Sinto que você vem para cá e pode ficar com o ego inflado, ou pode se sentir confortável demais”, diz ele. “Para mim, vim para cá e agora tenho um trabalho a fazer, e sinto orgulho de mim mesmo por saber que isso é apenas o começo. Ser convocado, os primeiros jogos, foi só o começo, certo? A linha de chegada é o troféu, e todos nós queremos isso. Como podemos nos esforçar para chegar a esse momento?

“Tenho orgulho de mim mesmo não só por continuar humilde, mas também por manter o ânimo. Estou apenas acreditando no que posso fazer e no que a equipe pode fazer no futuro.”

Freeman é uma peça fundamental desse futuro e, se isso não estava claro antes, ficou evidente nessas últimas semanas, à medida que sua ascensão ao longo do ano atingiu seu ápice.

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    Sensações ao marcar um gol

    Como diz Freeman, ele não conseguiu conter suas emoções. Houve a emoção inicial de ver a bola bater no fundo da rede, seguida por um falso anúncio que o fez correr rapidamente por um instante, antes de ser chamado de volta. Então, na terceira vez, tudo se tornou realidade. O árbitro pegou o microfone e confirmou a notícia que Freeman tanto queria ouvir: o gol foi validado. Ele saiu correndo enquanto o placar se atualizava. EUA 2 x 0 Austrália.

    Essa mudança aconteceu após momentos de agonia, diz ele. A bola saiu da sua cabeça e foi parar no fundo da rede quando o relógio marcava 42:57. Só quando o relógio marcou 44:54 é que o gol foi confirmado pelo árbitro, que apontou de volta para o círculo central.

    “Para mim, achei que tinha saído bem fora”, ele reconhece agora com uma risada, “só por estar tão desmarcado quando dei a cabeçada. Achei que tinha saído fora, e então me enganaram uma vez, me enganaram duas vezes, e na terceira vez, quando ele gritou ‘Gol!’, olhei para trás e todo o banco estava comemorando comigo. Acho que isso tornou tudo tão surreal e fez aquele momento ainda melhor para mim.”

    Essa comemoração é uma das imagens marcantes da Copa do Mundo até agora. Há inúmeras fotos de Freeman correndo a toda velocidade com os companheiros de equipe atrás dele. Demorou um pouco para que eles o alcançassem, mas acabaram conseguindo antes de cercá-lo na bandeira de escanteio oposta.

    “Estávamos prontos para alcançá-lo”, disse o ponta da seleção americana Alex Zendejas, “mas ele é rápido demais.”

    Chris Richards acrescentou: “Eu sei que ele merecia isso... Fiquei superfeliz por ele. Fomos até lá comemorar e demos uns tapinhas no pescoço dele algumas vezes.”

    Essas palmadas no pescoço valeram a pena, disse Freeman. Como o jogador mais jovem da seleção americana, o zagueiro de 21 anos passou o último ano encontrando seu lugar no time. É uma equipe com 13 veteranos da Copa do Mundo e inúmeras relações já estabelecidas ao longo dos últimos 10 anos, no mínimo. Freeman faz parte disso há apenas um ano. Ver seus companheiros reagirem assim? Isso significou tudo para ele.

    “Acho que a comemoração meio que mostra o que eu passei e o quanto esses caras têm me apoiado durante todo esse tempo”, diz ele. “Sinto que, para mim, nunca poderei ser mais grato pelas pessoas que tenho ao meu lado em campo. Sentir isso, poder vê-los e treinar com eles todos os dias, e ter essa rede de apoio bem na minha frente o tempo todo, acho que isso simplesmente faz você se sentir incrível.

    "Acho que é por isso que amo cada um desses caras aqui, jogadores e comissão técnica."

    O carinho é mútuo. Desde sua chegada, Freeman conquistou o carinho e a admiração de seu técnico, alguém a quem ele estava tão desesperado para impressionar quando foi convocado pela primeira vez, há apenas um ano.

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    O apoio de Pochettino

    Quando a Seleção Masculina dos EUA enfrentou a Turquia em um amistoso pré-Copa ouro no verão passado, Freeman foi informado, na véspera, que seria titular. Ele sabia o que isso significava. Significava que enfrentaria Arda Güler e Kenan Yildiz, dois dos melhores jovens jogadores do mundo. Significava também que estava sendo jogado no fogo pelo técnico da Seleção Masculina dos EUA, Mauricio Pochettino, um homem a quem ele estava tão ansioso para impressionar.

    Um ano depois, Pochettino está no pódio após a segunda vitória consecutiva na Copa do Mundo. Seus elogios a Freeman não são enigmáticos; são sinceros.

    “É difícil explicar a evolução dele”, disse Pochettino. “Ele é um cara muito humilde. Tem um perfil incrível. Quer aprender e está sempre disposto a ouvir. É um jogador com quem você realmente gosta de estar, não apenas de treinar. É um jogador incrível que, para mim, tem potencial para se tornar um dos melhores jogadores do mundo na sua posição.”

    No momento em que ouviu isso, o pai de Freeman, o ex-wide receiver da NFL Antonio, chorou copiosamente.

    “No mundo? Você está brincando?”, disse ele àFOX. “Eu poderia ter sido o melhor wide receiver do Green Bay. Mas nunca seria considerado um dos melhores do mundo.”

    Mas como o próprio fullback reagiu? Bem, com um sorriso. Ainda estamos falando de potencial, diz ele, e há mais trabalho a ser feito.

    “Se ele pensa assim sobre mim, agora tenho que provar isso em campo”, diz ele. “Sabendo que ele acha que eu poderia ser um dos melhores, como posso entrar em campo e não só mostrar isso a ele, mas mostrar ao mundo inteiro que eu poderia ser um dos melhores, certo?”

    Essa convicção, explica Freeman, rapidamente se tornou tanto um desafio quanto uma fonte de motivação.

    “Então, para mim, é entrar em campo e ser capaz de melhorar a cada dia, e acho que é isso que vou tentar fazer, sabendo que [Pochettino] também vai me exigir. Posso ser o tipo de jogador de que ele está falando, e espero que eu seja. Mas ter essa confiança e contar com a confiança do técnico em você, isso simplesmente faz com que você queira jogar por ele.

    “Isso faz você perceber que pode fazer mais. Você acredita nele, porque ele está no meio há muito tempo e já viu tantos jogadores diferentes. Ele já viu tantos jogadores de qualidade e jogadores que estão nesse alto nível há muito tempo.”

    Freeman ainda está aprendendo como é esse nível. Ele já soma 20 partidas pela seleção, mas ainda é muito, muito novo no cenário internacional. No âmbito dos clubes, ele tem apenas uma temporada completa de experiência profissional na MLS e apenas nove partidas pelo Villarreal, após sua grande transferência para a Espanha em janeiro. O zagueiro de 21 anos ainda está em evolução. É tudo um trabalho em andamento, diz ele.

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    Crescendo

    Quando Freeman tinha 16 anos, ele saiu de casa. Rejeitado pelo Inter Miami, ele decidiu ir para Orlando na esperança de dar início a uma carreira profissional. Então, em janeiro deste ano, ele partiu novamente, desta vez para o Villarreal. Aquilo foi diferente. Principalmente naqueles dois primeiros meses em que não jogava regularmente, Freeman passou muito tempo sozinho. Ele também teve muito tempo para pensar.

    “Isso te afeta profundamente. Acho que esse foi um dos momentos em que tive que me fortalecer para conseguir não apenas ser um homem melhor, mas uma pessoa mais forte por conta própria”, diz ele. “É saber que tive que passar por tudo sozinho e, mesmo que precisasse de apoio, estava tão, tão longe enquanto estava na Espanha. Como eles poderiam me ajudar? Na verdade, era só uma ligação pelo Facetime deles.

    “Especialmente no futebol, você tem um mundo inteiro lutando e um mundo inteiro de competição. Para mim, acho que essa é uma das principais coisas que quero que as pessoas saibam: nunca é fácil, mas você precisa continuar se esforçando para conseguir o que quer, porque nunca vai ficar fácil, mas pode ficar cada vez menos difícil, com certeza.”

    Embora essas experiências o tenham ajudado a crescer como pessoa, ele também amadureceu como jogador. Quando surgiu no cenário, ele era um lateral totalmente voltado para o ataque. É por isso que Oscar Pareja esperou tanto tempo para colocá-lo em campo. Os instintos ofensivos estavam lá, assim como as qualidades físicas, mas a versão de Freeman no Orlando City ainda tinha muito a aprender na defesa.

    É difícil lembrar dessa parte da jornada agora. Na seleção dos EUA, Freeman vem atuando em uma função única. Ele é, em parte, um lateral-direito, mas também, em parte, um terceiro zagueiro central. Muito se espera dele defensivamente agora e, até o momento, ele já passou por vários grandes desafios. Senegal, Alemanha, Paraguai e Austrália — todos adversários difíceis que forçaram Freeman a sair de sua zona de conforto.

    Esses instintos ofensivos permanecem nas investidas para frente, nos passes que rompem a linha defensiva e, é claro, no gol. O lado defensivo, porém, é o que está fazendo a diferença.

    “Obviamente, é uma questão de mentalidade, certo? Você tem que entrar em campo com essa mentalidade, sabendo que é o melhor jogador em campo e que pode acompanhar esses caras”, diz ele. “Acho que o fato de estar na seleção nacional e de jogar pelo Orlando e pelo Villarreal, esses momentos meio que me moldaram. Como jogador, sei que posso acompanhar esses caras. Tenho que estar 100% quando entro em campo, sabendo que, quando jogo, preciso vencer todas as minhas disputas. Tenho que estar pronto ofensivamente, defensivamente e construir todo esse jogo de forma integrada.

    “Para mim, a questão é: ‘Como posso transformar meu jogo em um lateral que ataca e defende, como se vê hoje em dia?’ É ser capaz de dar 100% em campo e acreditar que sou o melhor, sabendo que esse tipo de confiança é o que vai me permitir ser melhor.”

    Ainda há um longo caminho a percorrer, mas este verão foi um passo à frente, não apenas para Freeman, mas para o futebol americano.

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    "O país inteiro está do meu lado"

    Freeman, como todo mundo, ficou impressionado com a Copa do Mundo. As imagens, os sons, as músicas, as emoções — ele teve a sorte de estar no centro de tudo isso e, no seu caso, no centro de um dos maiores momentos da Seleção Masculina dos EUA.

    “Acho que é muito maior e melhor”, diz ele quando perguntado se era assim que imaginava que seria. “Acho que, quando você vem para cá, imagina a atmosfera, mas não sabe o quão forte é o vínculo entre o mundo e o futebol. Agora, quando você vem para cá, percebe que não é apenas o vínculo entre o mundo e o futebol; é o vínculo dentro do mundo do futebol e com as pessoas ao seu redor.

    “Acho que, para mim, ver essa atmosfera, ver a cultura, ver as diferentes pessoas que vêm torcer nos jogos, isso faz você perceber o quão grande é o torneio. É uma experiência pela qual sou muito grato poder participar.”

    Ele pode ter um papel ainda mais importante a desempenhar. Os EUA enfrentam a Bósnia e Herzegovina na quarta-feira, nas oitavas de final. A equipe busca conquistar sua primeira vitória em uma fase eliminatória desde 2002. Para se ter uma ideia, essa vitória aconteceu dois anos inteiros antes de Freeman nascer. É por isso que há tanta empolgação neste momento: há muito tempo o futebol americano vem esperando por um momento como este.

    “Acho que isso simplesmente te dá aquela sensação de que você precisa provar algo”, diz Freeman, “e, especialmente antes, eu também precisava provar algo. Agora, é ainda mais difícil para mim compreender tudo, e [mais fácil] lidar com a pressão, porque sei que tenho o país inteiro torcendo por mim também.

    “Para mim, acho que foi isso que fez tudo fazer sentido, e percebi: ‘Uau, estou aqui e sou capaz de fazer algo com que muitas crianças sonham’”.

    Os sonhos continuam. Assim como a corrida. Freeman já teve seu momento na Copa do Mundo, mas pode ser que haja mais por vir.

    “É isso que queremos”, diz ele, “e, para mim, poder simplesmente marcar meu gol e contribuir da maneira que puder tornou tudo muito mais emocionante e muito mais incrível. É uma daquelas coisas que é difícil até mesmo imaginar, porque sei que temos mais jogos pela frente para tentar fazer história.”

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