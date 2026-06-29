“Mostrar para o mundo inteiro” - Alex Freeman, a revelação da seleção masculina de futebol dos EUA, fala sobre a confiança de Pochettino, a busca por um lugar na história e sua já famosa comemoração de gol na Copa do Mundo

IRVINE, Califórnia — Enquanto o jogador mais jovem da Seleção Masculina dos EUA saía correndo em comemoração, seus companheiros de equipe faziam o possível para alcançá-lo. Vários admitiram, após a vitória sobre a Austrália, que, por mais que tentassem, sabiam que não iriam conseguir alcançar Alex Freeman. Ele era rápido demais, claro, mas também estava muito emocionado, muito eufórico, muito envolvido no momento para que algo o fizesse desacelerar.

Felizmente para os outros 25 membros da Seleção Masculina dos EUA, o campo acabou se esgotando. Se não fosse assim, Freeman poderia ter continuado correndo para sempre.

É isso que um primeiro gol em uma Copa do Mundo pode fazer com você. Quando Freeman fez o 2 a 0 contra a Austrália, a finalização foi apenas parte da história. O que se seguiu disse tanto quanto: um jovem zagueiro tomado pela emoção do maior momento de sua carreira, correndo porque simplesmente não havia outra maneira de dar vazão a tudo isso.

Freeman vem correndo sem parar há quase um ano, mas agora está indo além do que ele mesmo poderia ter imaginado. Um gol na Copa do Mundo? Um ano e meio atrás, ele simplesmente esperava fazer sua primeira partida como titular na MLS. O próprio Freeman não poderia ter previsto tudo isso e, mesmo que pudesse, nunca teria sido assim.

Então, naquele momento sob o sol forte de Seattle, as emoções realmente tomaram conta dele. Era tudo real e não se parecia em nada com o que ele já havia sentido antes.

“Acho que essa é uma daquelas coisas”, ele diz à GOAL, “que me fez sair um pouco da minha concha emocional. Sei que não sou uma pessoa muito emotiva, mas esse é um momento que vou guardar para sempre, e que só acontece uma vez na vida. Saber que sou capaz de realmente alcançar isso faz com que você se abra emocionalmente muito mais do que o normal.”

“Acho que isso me ajudou a perceber que tenho mais a oferecer”, continua ele, “sinto que, para mim, a questão é: ‘Como posso entrar nessas próximas partidas e me sair ainda melhor do que isso?’ Será que isso é mesmo possível? Acho que, para mim, é.”

O céu é o limite para o zagueiro de 21 anos, cuja ascensão meteórica tem sido uma das histórias marcantes do futebol americano no último ano. Ele fez sua estreia na Seleção dos EUA em 7 de junho de 2025. Passou a noite anterior dominado pelo nervosismo, que, no entanto, não transpareceu nem um pouco assim que entrou em campo. Trezentos e setenta e sete dias depois, ele se elevou acima de todos para cabecear para o gol à queima-roupa e selar uma vitória histórica na Copa do Mundo em um dos ambientes mais lendários do futebol americano.

Em nenhum momento desses 377 dias Freeman se sentiu totalmente à vontade. Ele certamente não se sentirá assim nos dias que ainda restam nesta campanha na Copa do Mundo. Há, porém, essa sensação de pertencimento. Agora, com um gol na Copa do Mundo em seu currículo e o momento de sua vida para refletir, Freeman sabe que chegou lá. Ele também sabe que há mais por vir.

“Sinto que você vem para cá e pode ficar com o ego inflado, ou pode se sentir confortável demais”, diz ele. “Para mim, vim para cá e agora tenho um trabalho a fazer, e sinto orgulho de mim mesmo por saber que isso é apenas o começo. Ser convocado, os primeiros jogos, foi só o começo, certo? A linha de chegada é o troféu, e todos nós queremos isso. Como podemos nos esforçar para chegar a esse momento?

“Tenho orgulho de mim mesmo não só por continuar humilde, mas também por manter o ânimo. Estou apenas acreditando no que posso fazer e no que a equipe pode fazer no futuro.”

Freeman é uma peça fundamental desse futuro e, se isso não estava claro antes, ficou evidente nessas últimas semanas, à medida que sua ascensão ao longo do ano atingiu seu ápice.